Американке Чайлз пересмотрели оценку за вольные упражнения на Олимпиаде. Она поднялась с пятого места на третье

Американской гимнастке Джордан Чайлз пересмотрели оценку за вольные упражнения.

Сначала спортсменке поставили сложность 5,8, после запроса американской команды – 5,9. Итоговая оценка составила 13,766.

После пересмотра Чайлз поднялась с пятого места на третье и взяла бронзу Олимпиады-2024.

Золото выиграла бразильская гимнастка Ребека Андраде, серебро – у американки Симоны Байлс.