Американке Чайлз пересмотрели оценку за вольные упражнения на Олимпиаде. Она поднялась с пятого места на третье

Теги спортивная гимнастика сборная США жен Олимпиада-2024 Джордан Чайлз Гимнастика

Американской гимнастке Джордан Чайлз пересмотрели оценку за вольные упражнения.

Сначала спортсменке поставили сложность 5,8, после запроса американской команды – 5,9. Итоговая оценка составила 13,766. 

После пересмотра Чайлз поднялась с пятого места на третье и взяла бронзу Олимпиады-2024. 

Золото выиграла бразильская гимнастка Ребека Андраде, серебро – у американки Симоны Байлс. 

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27 комментариев
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Девиз сборных США: спортсмены не могут - судьи помогут
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Представляете себе реакцию человека, у которого задним числом бронзу забрали?
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Им можно, чего уж там.
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Это могла быть (и должна была быть) первая олимпийская медаль Румынии в гимнастике с Лондона 2012.
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Румынки больше понравились.
Судьям позор. но спасибо , хотя бы Андраде не засудили.
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По моему обе Румынки были зрелищнее и артистичнее.
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это так мерзко, что даже смешно )
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Американка ?
Это другое....
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После всех этих выступлений трансгендеров, махинации с оценками, отстранение неугодных, я даже рад, чо Россию не допустили до этого треша. Пора подрезать гегемону его глиняные ноги и проводить свою олимпиаду с адекватными правилами, а не когда все под угоду америкосов и их подельников делается.
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Через 2 часа: Американке Байлз пересмотрели оценку за вольные упражнения на Олимпиаде. Она поднялась со второго места на первое
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Все подавали протесты, румынке кстати не пересмотрели оценку
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Ответ Герман Соколов
После всех этих выступлений трансгендеров, махинации с оценками, отстранение неугодных, я даже рад, чо Россию не допустили до этого треша. Пора подрезать гегемону его глиняные ноги и проводить свою олимпиаду с адекватными правилами, а не когда все под угоду америкосов и их подельников делается.
Подрезалка не выросла, кхе-кхе.
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Очень радостно за Андраде, что сумела стать олимпийской чемпионкой в борьбе с соперницами, судьями и терминаторшой
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Ответ Buharoid
Подрезалка не выросла, кхе-кхе.
Любитель западного сапога
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ничего себе, тут у местных возгорание)
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Никогда такого не было, и вот опять (С)
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На Олимпиаде был подан не один десяток протестов на пересмотр сложности, от разных стран, большинство были удовлетворены. Здесь нет ничего удивительного.
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Амеры - хозяева МОК, ничего удивительного...
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Позорище
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Мда, буллщит
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На мой взгляд тут даже маловато у Джордан баллов, должна быть чуть ближе к Симоне.
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Медали лишилась румынка, а переживают больше всего россияне😂😂😂😂
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Ответ Lapo Elkann
Румынки больше понравились. Судьям позор. но спасибо , хотя бы Андраде не засудили.
Еще не вечер....
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Главное стероидный Сэм пролетел, уже победа чистого спорта
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