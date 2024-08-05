Американке Чайлз пересмотрели оценку за вольные упражнения на Олимпиаде. Она поднялась с пятого места на третье
Американской гимнастке Джордан Чайлз пересмотрели оценку за вольные упражнения.
Сначала спортсменке поставили сложность 5,8, после запроса американской команды – 5,9. Итоговая оценка составила 13,766.
После пересмотра Чайлз поднялась с пятого места на третье и взяла бронзу Олимпиады-2024.
Золото выиграла бразильская гимнастка Ребека Андраде, серебро – у американки Симоны Байлс.
Судьям позор. но спасибо , хотя бы Андраде не засудили.
Это другое....