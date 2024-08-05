«Зенит» лидирует в РПЛ с 9 очками после 3 туров, «Динамо» отстает по разности мячей. ЦСКА – 3-й, «Локо» – 4-й, «Спартак» – 5-й, «Краснодар» – 12-й

«Зенит» лидирует в Мир РПЛ после первых трех туров.

Команда Сергея Семака набрала 9 очков из 9 возможных и занимает 1-ю строчку в турнирной таблице. « » отстает из-за худшей разности мячей.

занимает третью позицию с семью баллами, « » и « » идут следом с 6 очками. Финишировавший вторым в прошлом сезоне «Краснодар» располагается на 12-й позиции. Места в зоне вылета занимают «Факел» (1 очко) и « » (0).