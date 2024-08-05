«Зенит» лидирует в РПЛ с 9 очками после 3 туров, «Динамо» отстает по разности мячей. ЦСКА – 3-й, «Локо» – 4-й, «Спартак» – 5-й, «Краснодар» – 12-й
«Зенит» лидирует в Мир РПЛ после первых трех туров.
Команда Сергея Семака набрала 9 очков из 9 возможных и занимает 1-ю строчку в турнирной таблице. «Динамо» отстает из-за худшей разности мячей.
ЦСКА занимает третью позицию с семью баллами, «Локомотив» и «Спартак» идут следом с 6 очками. Финишировавший вторым в прошлом сезоне «Краснодар» располагается на 12-й позиции. Места в зоне вылета занимают «Факел» (1 очко) и «Крылья Советов» (0).
Но с Мусаевым другого не будет.
В АПЛ же ошибок и скандалов нет...
А ой это другое)))
Мы клоунаду с «Вернулись, чтобы править» никогда не устраивали, не тратили под 50 млн за межсезонье на иностранцев, которые забивают полтора гола за полгода, играем почти исключительно русскими игроками, молодыми, практически всеми своими воспитанниками, и снова находимся выше вас в таблице.
😂😂😂
🤡🤡🤡
У нас Миранчуки, Баринов, Карпукас, Лантратов, Батраков, Морозов, Сулейманов, Раков и прочие. Ими и играем.
Я напомню, что за последних лет 6-7 больше, чем Локо трофеев выиграл лишь Зенит. Так что уж не вам тут врачевать про трофеи и медали )))
Давай балбесина иди отсюда ))