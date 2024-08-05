«Зенит» лидирует в РПЛ с 9 очками после 3 туров, «Динамо» отстает по разности мячей. ЦСКА – 3-й, «Локо» – 4-й, «Спартак» – 5-й, «Краснодар» – 12-й

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«Зенит» лидирует в Мир РПЛ после первых трех туров.

Команда Сергея Семака набрала 9 очков из 9 возможных и занимает 1-ю строчку в турнирной таблице. «Динамо» отстает из-за худшей разности мячей. 

ЦСКА занимает третью позицию с семью баллами, «Локомотив» и «Спартак» идут следом с 6 очками. Финишировавший вторым в прошлом сезоне «Краснодар» располагается на 12-й позиции. Места в зоне вылета занимают «Факел» (1 очко) и «Крылья Советов» (0). 

63 комментария
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Крылья опять за старое, решили по лигам походить.
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Много голов. Это хорошо.
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Краснодар на абсолютно непривычном месте.
Но с Мусаевым другого не будет.
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Крылья совсем грустные, грустнее только НН и Факел.
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Ответ леннорыч-абрамович
Крылья опять за старое, решили по лигам походить.
Посмотрим в ближайших трех домашних матчах. Все-таки Зенит, Ростов, Спартак – непростой старт. Кубок за скобки вынесем. Если с Факелом, Пари Сен-Жермен и Махачкалой наберут 7-9 очков, то все ок будет.
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Ответ Маврид Саркаров
упал интерес, этой лиге Судья решает кто должен победить
Так не смотри!
В АПЛ же ошибок и скандалов нет...
А ой это другое)))
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Ответ Tom_York
Так не смотри! В АПЛ же ошибок и скандалов нет... А ой это другое)))
какие ошибки?? ты посмотри обзор Динамо- НН, красный из не откуда, пенальти из не откуда, Динамо заслужил 3 чистых пенальти, без Вара отмазаться хоть как то могли, но с варом такое это полный бред
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такими темпами к 10-му туру Зенит уйдет в отрыв, за ним московские клубы плотной кучей, а ниже 5-го уже будет начинаться болото с отставанием большим
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Ответ Spartakus1984
Слушай,я бы понял если бы это написал болельщик зенита,но смешно,что про править пишет болельщик Локомотива.Твои смайлы-отражения тебя самого, в данном случае.
А что это меняет?))
Мы клоунаду с «Вернулись, чтобы править» никогда не устраивали, не тратили под 50 млн за межсезонье на иностранцев, которые забивают полтора гола за полгода, играем почти исключительно русскими игроками, молодыми, практически всеми своими воспитанниками, и снова находимся выше вас в таблице.
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Ответ korysh
такими темпами к 10-му туру Зенит уйдет в отрыв, за ним московские клубы плотной кучей, а ниже 5-го уже будет начинаться болото с отставанием большим
Так оно и будет. Хотя возможно сейчас вся большая пятёрка на пике формы, а потом сразу у всех спад начнётся, вот тогда в сентябре-октябре веселье начнётся 🤣
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Зенит и следом 5 московских.
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Больше всего удивляет, что Химки, Пари и Акрон по итогам 3х туров выше Краснодара. Похоже шутки про 10 место могут оказаться правдой.
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Зенит чемпион
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Зенит чемпион
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Скучный сезон нас ждет, итоговая таблица будет примерно такой же. Ростов, КС, Краснодар сдулись. Московские бюджетники наоборот усилились и сенсаций даже в ТОП-6 не будет
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Спартак после трех матчей с командами-претендентами на вылет, одной из которых проиграли с чуть ли не разгромным счетом : «Чемпионская поступь!!! Вернулись, чтобы править!!!!»
😂😂😂
🤡🤡🤡
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Краснодар на абсолютно непривычном месте. Но с Мусаевым другого не будет.
Без Сафонова иАдонсо из уже не поднять, только если найдут новых звёзд в акамедии. Но пока о них не слышать. Только Кокшаров, но он в Лазарете ол года уже, да и позиция не та.
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Ответ Любитель шоколада
« не тратили под 50 млн за межсезонье на иностранцев, которые забивают полтора гола за полгода, играем почти исключительно русскими игроками» Это Халк, Витсель или Данни «исключительно русские» ? Или девять бразильцев в заявке ?
Это когда в Локомотиве были Халки и Витцели?
У нас Миранчуки, Баринов, Карпукас, Лантратов, Батраков, Морозов, Сулейманов, Раков и прочие. Ими и играем.
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Ответ Spartakus1984
Слушай,я бы понял если бы это написал болельщик зенита,но смешно,что про править пишет болельщик Локомотива.Твои смайлы-отражения тебя самого, в данном случае.
Не смеши людей, уровень Спартака-ФНЛ
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Краснодар на абсолютно непривычном месте. Но с Мусаевым другого не будет.
Было бы интересно посмотреть в Краснодаре на Леонардо Жардима, только увы его туда никогда не позовут, а он как раз без клуба )
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Команды словно по географическому местоположению расположились)
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Ответ KOT_B_yHTAX
Команды словно по географическому местоположению расположились)
По уровню землячества ,я бы сказал
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Самый результативный пока третий тур, забили 27 голов. В первом было 25, а во втором 21. Результативностью команды радуют как и отдельными играми. В 4-м туре центральные матчи Зенит-Динамо, Краснодар - ЦСКА.
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А много вы медалей навыигрывали? 😂🤡
Я напомню, что за последних лет 6-7 больше, чем Локо трофеев выиграл лишь Зенит. Так что уж не вам тут врачевать про трофеи и медали )))
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Скорее бы Мусаева уволили что бы Краснодар подтянулся и вверху была Заруба
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Без Сафонова и Алонсо Краснодар команда уровня КС, только состав кратно дороже.
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Ответ pajalnick
Зенит и следом 5 московских.
Да
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Ответ Владислав88
Без Сафонова и Алонсо Краснодар команда уровня КС, только состав кратно дороже.
Именно поэтому они не забивают ага , без вратаря и цз
Давай балбесина иди отсюда ))
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Ответ korysh
такими темпами к 10-му туру Зенит уйдет в отрыв, за ним московские клубы плотной кучей, а ниже 5-го уже будет начинаться болото с отставанием большим
на самом деле пока очень приятная РПЛ, гораздо интереснее смотреть, когда все хороши, чем когда все обсираются, как в прошлом году)
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Ответ Лига Мастеров
Щас говоря барко и тюкавина купят !
Не
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