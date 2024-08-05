Федотов требует у ЦСКА неустойку за расторжение контракта. Экс-тренер армейцев обратился в палату РФС по разрешению споров

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Федотов деньги Кирилл Брейдо Футбол

Владимир Федотов требует у ЦСКА компенсацию за увольнение.

Бывший главный тренер армейцев подал иск в палату РФС по разрешению споров. Он хочет получить от московского клуба неустойку за расторжение контракта. 

Федотов считает «несостоятельным» пункт в контракте, согласно которому он мог быть уволен без выплаты компенсации в случае завершения сезона на месте ниже пятого. В прошлом розыгрыше Мир РПЛ ЦСКА стал шестым. 

Также адвокаты считают, что ЦСКА нанес ущерб репутации тренера, объявив о назначении Марко Николича до официального увольнения Федотова.

«Да, представители Владимира Валентиновича обратились в палату РФС по разрешению споров с иском на выплату всей суммы до конца контракта. И хотя ранее у ЦСКА никогда не было подобных разбирательств с футболистами или тренерами, клуб не видит в этом чего-то ужасного.

У стороны Владимира Валентиновича возникли вопросы по части, касающейся компенсации. По договоренности сторон на случай расторжения контракта с главным тренером прописана сумма компенсации с учетом разных мест в турнирной таблице.

Например, если расторжение по инициативе любой из сторон следует после первого места, то выплачивается 100% от суммы оклада до конца контракта, и так далее по каждому месту вплоть до пятого предполагалась пропорционально уменьшенная компенсация, ниже – нет.

Однако желая сохранить хорошие отношения, клуб все равно предпринимал попытки встретиться и в «досудебном» режиме урегулировать спор. К сожалению, встреча так и не состоялась, и теперь данный вопрос будет решать Палата.

Неприятная ситуация, но с точки зрения правового поля абсолютно логично завершающаяся в палате по разрешению споров», – прокомментировал ситуацию директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо. 

11 комментариев
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Федотову присудят неустойку, но он упустит ее в последний момент ))
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Как же неприятно…
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Гинер кинул его?
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В контракте прописано что ниже 5 места - нет выплат. Чего он добивается хз
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Не исключено что ЦСКА просто ждёт пока Федотов работу найдёт. Как тому же Поттеру Челси просто платит зарплату в надежде что он поскорее работу найдёт и тогда не придётся платить всю неустойку. Так и тут может что то похожее.
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С Жеки харьковского так просто бабала не стрясти.
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-Отдай монету,а не то я рассержусь. (с) В.Федотов
-А мне плевать,я твоей злости не боюсь.(с) Е.Гинер
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Неустойку выплатить игроками которых он притащил
Мендесом и Зделаром
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Пункт "несостоятельный", но подписал... Как-то не очень
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Ответ BenWade
В контракте прописано что ниже 5 места - нет выплат. Чего он добивается хз
Как в гимнастике на Олимпиаде - пересчета баллов и признание местом не ниже пятого)
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Ответ Антон Фалафель
С Жеки харьковского так просто бабала не стрясти.
Ай, красавчик, дай пять ✋ ой, или сколько там у вас
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