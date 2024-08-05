Федотов требует у ЦСКА неустойку за расторжение контракта. Экс-тренер армейцев обратился в палату РФС по разрешению споров

Владимир Федотов требует у ЦСКА компенсацию за увольнение.

Бывший главный тренер армейцев подал иск в палату РФС по разрешению споров. Он хочет получить от московского клуба неустойку за расторжение контракта.

Федотов считает «несостоятельным» пункт в контракте, согласно которому он мог быть уволен без выплаты компенсации в случае завершения сезона на месте ниже пятого. В прошлом розыгрыше Мир РПЛ ЦСКА стал шестым.

Также адвокаты считают, что ЦСКА нанес ущерб репутации тренера, объявив о назначении Марко Николича до официального увольнения Федотова.

«Да, представители Владимира Валентиновича обратились в палату РФС по разрешению споров с иском на выплату всей суммы до конца контракта. И хотя ранее у ЦСКА никогда не было подобных разбирательств с футболистами или тренерами, клуб не видит в этом чего-то ужасного.

У стороны Владимира Валентиновича возникли вопросы по части, касающейся компенсации. По договоренности сторон на случай расторжения контракта с главным тренером прописана сумма компенсации с учетом разных мест в турнирной таблице.

Например, если расторжение по инициативе любой из сторон следует после первого места, то выплачивается 100% от суммы оклада до конца контракта, и так далее по каждому месту вплоть до пятого предполагалась пропорционально уменьшенная компенсация, ниже – нет.

Однако желая сохранить хорошие отношения, клуб все равно предпринимал попытки встретиться и в «досудебном» режиме урегулировать спор. К сожалению, встреча так и не состоялась, и теперь данный вопрос будет решать Палата.

Неприятная ситуация, но с точки зрения правового поля абсолютно логично завершающаяся в палате по разрешению споров», – прокомментировал ситуацию директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.