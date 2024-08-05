Йоро перенес операцию из-за перелома плюсневой кости. Защитник «МЮ» пропустит 3 месяца

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Лени Йоро Футбол

Лени Йоро перенес операцию из-за травмы.

Напомним, новичок «Манчестер Юнайтед» получил травму во время товарищеского матча с «Арсеналом» (1:2) – у него выявили перелом плюсневой кости.

Манкунианцы сообщили, что 18-летнего защитника успешно прооперировали. Клуб ожидает возвращения игрока через 3 месяца. 

Йоро перешел в «Юнайтед» из «Лилля» 18 июля. Сумма трансфера составила 62+8 млн евро. Статистику футболиста можно изучить здесь.

29 комментариев
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Здоровья парню и вернуться сильнее как бы банально это не звучало
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Нелепо как то вышло
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Ответ Jadie James
Комментарий скрыт
А в Мадриде он стал бы неуязвимым к переломам ?
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Через три месяца он только тренироваться сможет в общей группе, и то если все будет гуд.
Возвращение - это ещё плюс месяц - полтора
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Ответ Иван Воронин
Нелепо как то вышло
Так а как он по итогу умудрился?
Я проматывал, вроде ничего криминального не заметил
Всё норм было, потом перерыв на водопой и вдруг замена
Ни стыков, ни падений
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Ответ Under
Так а как он по итогу умудрился? Я проматывал, вроде ничего криминального не заметил Всё норм было, потом перерыв на водопой и вдруг замена Ни стыков, ни падений
Он тянулся до мяча и как то неудачно наступил на газон.
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Ответ Under
Но с поля же он сам уковылял?
Да сам , но прихрамывал .
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Ответ Даниил Коробицын
В Мадриде топовый тренер по физподготовке, никто бы его на поле не выпустил без полноценной предсезонки и нормального медобследования, да и в Испании не так жестко как в АПЛ в плане борьбы
В Мадриде в прошлом сезоне сразу 3 разрыва крестов было
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Ответ Lavinka
Он тянулся до мяча и как то неудачно наступил на газон.
Но с поля же он сам уковылял?
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Ответ Under
Так а как он по итогу умудрился? Я проматывал, вроде ничего криминального не заметил Всё норм было, потом перерыв на водопой и вдруг замена Ни стыков, ни падений
Дело случая, я два года назад сломал плюсневую кость принимая мяч в борьбе, просто не удачно поставил ногу + легкий толчок защитника
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Ответ Under
Так а как он по итогу умудрился? Я проматывал, вроде ничего криминального не заметил Всё норм было, потом перерыв на водопой и вдруг замена Ни стыков, ни падений
Плюсневая кость не обязательно от воздействия. Также вызваны нагрузками
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Ответ maximkamraz
Очень хотелось глянуть его в АПЛ, но теперь придётся подождать. Интересно, где МЮ будет к середине ноября
Да он бы все равно эти три месяца выходил бы максимум на замену. В предсезонке очень чувствовалось, что сыроват. Хотя талант там есть.
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Ответ Under
Не знаю, как Йоро покажет себя, но имхо Камавинга пока слабоват был, позицию терял постоянно, как будто вообще не понимал, где должен находиться
Команда в защите в заднице, лысый одной ногой в Амстердаме. Почему не купить дешевле двоих, опытных, проверенных игроков и закрыть вышеперечисленные проблемы, а плюнуть мешком денег в зелёного юниора, который просто был на карандаше Реала, и не готов прямо сейчас играть на топ уровне даже здоровым? Мне не понятно
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Ответ Under
Не знаю, как Йоро покажет себя, но имхо Камавинга пока слабоват был, позицию терял постоянно, как будто вообще не понимал, где должен находиться
Камавинга? 🤣🤣🤣
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