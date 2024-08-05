Йоро перенес операцию из-за перелома плюсневой кости. Защитник «МЮ» пропустит 3 месяца
Лени Йоро перенес операцию из-за травмы.
Напомним, новичок «Манчестер Юнайтед» получил травму во время товарищеского матча с «Арсеналом» (1:2) – у него выявили перелом плюсневой кости.
Манкунианцы сообщили, что 18-летнего защитника успешно прооперировали. Клуб ожидает возвращения игрока через 3 месяца.
Йоро перешел в «Юнайтед» из «Лилля» 18 июля. Сумма трансфера составила 62+8 млн евро. Статистику футболиста можно изучить здесь.
Возвращение - это ещё плюс месяц - полтора
Я проматывал, вроде ничего криминального не заметил
Всё норм было, потом перерыв на водопой и вдруг замена
Ни стыков, ни падений