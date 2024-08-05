Фанаты «Севастополя» о неучастии клуба в Кубке России: «Крым – часть России вот уже 10 лет, но на футбол это не распространяется. Чем мы хуже Медиалиги, мы клубы-изгои?»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России УЕФА ФИФА болельщики Вторая лига Б любительский футбол ФК Севастополь Политика медийный футбол Рубин Ялта Футбол

Фанаты «Севастополя» высказались о неучастии клуба в Кубке России.

Команда занимает 7-е место из 17 команд в первой группе Леон Второй лиги Б.

«Вот уже второй сезон «Севастополь» и «Рубин Ялта» выступают в ФНЛ 2Б (в Леон Второй лиге Б – Спортс) наравне с материковыми командами. Но когда дело касается Кубка России, то нас не допускают к этому турниру. И никто внятно не может объяснить причину.

Первоначально мы не могли соревноваться с командами России по причине санкций ФИФА и УЕФА. Мы отнеслись к этому с пониманием, чтобы не подставлять страну. Но вот уже более двух лет наши клубы и сборная не выступают на международных турнирах.

Начинается новый сезон и новый розыгрыш – и нас просто не включают в список команд. Причину даже не озвучивают.

Медиалига и любительские команды имеют право выступать в кубке, а команды полуострова нет. Кто-то может это объяснить?

Вот уже 10 лет Крым – неотъемлемая часть России, согласно статье 65.1 Конституции РФ. Об этом же нам каждую весну рассказывают на концертах и праздниках в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Однако в отношении футбола мы видим, что на нас это не распространяется.

Мы не заслуживаем играть в кубке страны? Мы клубы-изгои? Чем мы хуже любителей или Медиалиги?

Объясните крымчанам причину недопуска футбольного клуба «Рубин Ялта», который занял второе место в прошлом сезоне в нашей группе!

Объясните севастопольцам, которые заполняли стадион на уровне команд ФНЛ, что их команда не имеет права выступать в кубке и защищать свои цвета!» – заявили фанаты «Севастополя».

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159 комментариев
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согласен, нафиг всю медиалигу, пусть нормальные футболисты играют в кубке
+173
-47
+126
Ответ Vatikan
согласен, нафиг всю медиалигу, пусть нормальные футболисты играют в кубке
Команды из Медиалиги буднично выносят команды второй лиги. Если они по качеству игры превосходят их, почему им нельзя играть в кубке? Потому что вы против?
+113
-15
+98
Вещь считается вашей не потому, что вы так считаете, а потому, что это признают окружающие вас люди. Аксиома.
+162
-71
+91
Наивные))))) странно что они не понимают. Вы там нужны только что бы в учебниках истории в Росиии написать о невероятных исторически-геополитических достижениях Путина. Ну и конечно что бы его дружки винодельни понастроили и загородные дома на ворочанное из бюджета РФ. А в остальном вам там водоснабжение сделать не могут за 10 лет. А вы о футболе мечтаете)))) Предавшие свою страну в другой стране своими никогда не станут. Так всегда было. Не я придумал.
+172
-85
+87
Ответ Vatikan
согласен, нафиг всю медиалигу, пусть нормальные футболисты играют в кубке
Так проблема в том что в кубке России могут играть только Российские команды. Вот и не играют. Есть правила, регламент.
+119
-53
+66
Ответ Титюля
Вещь считается вашей не потому, что вы так считаете, а потому, что это признают окружающие вас люди. Аксиома.
Ну или когда не признают, но у тебя хватает сил это у себя удерживать и попутно окружающим кулаком грозить.
+51
-9
+42
Если надо объяснять, то не надо объяснять
+45
-13
+32
Да, вы клубы ИЗГОИ. Простите,но такова жестокая реальность !
+52
-22
+30
Кубка нет, но вы держитесь.
+36
-8
+28
Ответ Fidjey_11
Комментарий удален модератором
Чел, ты бы лучше пошел литературу на лето почитал.
+29
-2
+27
Ответ Титюля
Вещь считается вашей не потому, что вы так считаете, а потому, что это признают окружающие вас люди. Аксиома.
Население Крыма - это вещь?
+37
-14
+23
А это вот такая лицемерная, лживая власть в РФ, которая ничего не доводит до конца
+34
-11
+23
Ответ Benjamin
А ниче, что там боевые действия идут? На пляжах дети гибнут вообще-то. Про безопасность не слышали?
А почему тогда клуб из Белгорода допущен в кубок?
+23
-2
+21
Родина тебя всегда бросит
+33
-14
+19
Ответ Vatikan
согласен, нафиг всю медиалигу, пусть нормальные футболисты играют в кубке
Нормальные футболисты 8:1 влетают медиафутболистам
А вы всё продолжаете мантру, что медиафутбол - зло, хотя наверняка даже не понимаете, что он из себя сейчас представляет.
+27
-8
+19
Ответ Титюля
Вещь считается вашей не потому, что вы так считаете, а потому, что это признают окружающие вас люди. Аксиома.
Спорное мнение. Важно согласие двух субъектов. Вот вы встречались с девушкой, вам было важно, чтобы вашу пару признавали люди со двора?
+22
-5
+17
Всем плевать на конституцию =0
+24
-7
+17
Ответ donatodonatore
По сути на руководство РФС которое не допускает футбольные клубы Крыма к участию в кубке России должно быть заведено уголовное дело. Это просто плевок в лицо крымчанам. Но ничего, подождем, недолго осталось, когда то и Сбера в Крыму не было.
Сразу после заведения уголовного дела на Шойгу
+19
-5
+14
Ответ Aamess
Наивные))))) странно что они не понимают. Вы там нужны только что бы в учебниках истории в Росиии написать о невероятных исторически-геополитических достижениях Путина. Ну и конечно что бы его дружки винодельни понастроили и загородные дома на ворочанное из бюджета РФ. А в остальном вам там водоснабжение сделать не могут за 10 лет. А вы о футболе мечтаете)))) Предавшие свою страну в другой стране своими никогда не станут. Так всегда было. Не я придумал.
В Крым уже влили столько баблища, что уж на футбол пока можно глаза и закрыть
+9
0
+9
Ответ Бегемотик
Комментарий удален модератором
А пусть им ещё объяснят, почему в состав РСФСР они входили Автономной республикой, а после второй мировой их автономии лишили и сделали простой областью. А вот составе Украины они возродили свою автономность и получили парламент.
И чем они ответили в результате ?
+33
-25
+8
Ответ Carasa
Родина тебя всегда бросит
Не путай родину и власть.
+17
-9
+8
Хороший вопрос, видимо упорно делают вид, что война никак не коснулась Россию
+7
0
+7
По сути на руководство РФС которое не допускает футбольные клубы Крыма к участию в кубке России должно быть заведено уголовное дело. Это просто плевок в лицо крымчанам. Но ничего, подождем, недолго осталось, когда то и Сбера в Крыму не было.
+38
-32
+6
А по утру они проснулись, это Россия ребятки.
+9
-3
+6
Ответ ARTHUR
Всем плевать на конституцию =0
Звучит как серия номер 3462 бесконечного сериала
+6
0
+6
Ответ Петроград
И завтра профессиональные контракты футболистов перестают действовать и уважаться другими федерациями.
Это в обе стороны же будет работать)
+7
-1
+6
Ответ Oleg_MC
Комментарий удален модератором
"Патриот", почему футбольные клубы Крыма не признаны РФС?
+11
-5
+6
Ответ Титюля
Комментарий удален пользователем
Да, если она так решила ни какое общество не вправе запрещать вам быть парой. Оформляет развод и вы играете свадьбу. Если оформлению развода начинают препятствовать, то это нарушение её и ваших прав.
+7
-2
+5
Ответ Александр Кудрявцев
А чем клубы Крыма хуже медиалиги 🤔🤔🤔
Тем, что от клубов Медиалиги в кубке одни плюсы, а от крымских клубов в кубке одни проблемы
+8
-3
+5
Ответ K Investor
Эх. Помню Симфропольский клуб в лиге Европы играл даже. Не помню правда добрался ли до групповой стадии или квалой закончилось. Жаль.
Таврия с Ренном в Кубке Интертото в 2008 играла, и с Байером в квалификации Лиги Европы в 2011
+4
0
+4
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