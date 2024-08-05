Польская каноистка Боровская выступит на Олимпиаде, несмотря на положительную пробу. Она объяснила попадание допинга в организм лечением собаки

Польская каноистка объяснила попадание допинга в организм лечением собаки.

Спортивный арбитражный суд ( ) допустил польку Дороту Боровскую до участия в соревнованиях.

18 июля спортсменку временно отстранили после того, как в ее допинг-пробе был обнаружен метаболит клостебола.

CAS признал Боровскую виновной в нарушении антидопинговых правил, однако не стал назначать дисквалификацию из-за отсутствия «вины или халатности».

«В ходе разбирательства спортсменка представила доказательства того, что непреднамеренный контакт с запрещенным веществом, содержащимся в лекарстве, используемом для лечения травм ее собаки, привел к положительному результату допинг-теста и, учитывая очень низкое количество препарата, усвоенного спортсменкой, она не получила эффекта, повышающего производительность», – говорится в сообщении Международного агентства допинг-тестирования ( ).

Глава Польского антидопингового агентства Михал Рынковский в комментарии для RMF24 сообщил, что каноистка примет участие в в Париже.

Боровская – чемпионка Европы и четырехкратный призер чемпионатов мира.