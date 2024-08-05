Польская каноистка Боровская выступит на Олимпиаде, несмотря на положительную пробу. Она объяснила попадание допинга в организм лечением собаки
Польская каноистка объяснила попадание допинга в организм лечением собаки.
Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил польку Дороту Боровскую до участия в соревнованиях.
18 июля спортсменку временно отстранили после того, как в ее допинг-пробе был обнаружен метаболит клостебола.
CAS признал Боровскую виновной в нарушении антидопинговых правил, однако не стал назначать дисквалификацию из-за отсутствия «вины или халатности».
«В ходе разбирательства спортсменка представила доказательства того, что непреднамеренный контакт с запрещенным веществом, содержащимся в лекарстве, используемом для лечения травм ее собаки, привел к положительному результату допинг-теста и, учитывая очень низкое количество препарата, усвоенного спортсменкой, она не получила эффекта, повышающего производительность», – говорится в сообщении Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
Глава Польского антидопингового агентства Михал Рынковский в комментарии для RMF24 сообщил, что каноистка примет участие в Олимпиаде в Париже.
Боровская – чемпионка Европы и четырехкратный призер чемпионатов мира.
Польку допустили до соревнований.
Это другое.
(Китайские пловцы записали отмаз)
Забавное предложение, конечно спортсмены следы допинга никогда не выводят из организма и микродоза у Валиевой не прокатило как-то
Мне только кажется, что уж халатность (если даже принять на веру версию "собачку лечила") налицо. Вот 200% халатность.