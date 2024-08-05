Польская каноистка Боровская выступит на Олимпиаде, несмотря на положительную пробу. Она объяснила попадание допинга в организм лечением собаки

Теги допинг гребля на байдарках и каноэ CAS Олимпиада-2024 сборная Польши жен ITA Дорота Боровская собаки Гребля

Польская каноистка объяснила попадание допинга в организм лечением собаки.

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил польку Дороту Боровскую до участия в соревнованиях.

18 июля спортсменку временно отстранили после того, как в ее допинг-пробе был обнаружен метаболит клостебола.

CAS признал Боровскую виновной в нарушении антидопинговых правил, однако не стал назначать дисквалификацию из-за отсутствия «вины или халатности».

«В ходе разбирательства спортсменка представила доказательства того, что непреднамеренный контакт с запрещенным веществом, содержащимся в лекарстве, используемом для лечения травм ее собаки, привел к положительному результату допинг-теста и, учитывая очень низкое количество препарата, усвоенного спортсменкой, она не получила эффекта, повышающего производительность», – говорится в сообщении Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Глава Польского антидопингового агентства Михал Рынковский в комментарии для RMF24 сообщил, что каноистка примет участие в Олимпиаде в Париже.

Боровская – чемпионка Европы и четырехкратный призер чемпионатов мира.

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88 комментариев
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Это вам не слова Родченкова и какие-то дырки в стенах. Это всего то положительная проба на допинг, это еще не повод для исключения, чего вы
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Собака в суде подтвердила, что это было её лекарство
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Возможно, это и так, но представьте, если такое сказала бы русская спортсменка. Не уверен, что помогло бы🤔
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То ли дело у русских в кëрлинге. Там конечно специально принимали чтобы лëд насквозь проткнуть
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О, а это что-то новенькое))) С собаками отмазок вроде пока еще не было... Тот же клостебол у Йохауг в организьме оказался через помаду))) Тут через собаку)))
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Позорище.
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+26
Ответ Иван Буренков
Возможно, это и так, но представьте, если такое сказала бы русская спортсменка. Не уверен, что помогло бы🤔
У Шубенкова был подобный случай. Но, там ребенок. Его оправдали
+26
-2
+24
Ответ SurrealTaki
Собака в суде подтвердила, что это было её лекарство
Валерий Георгиевич остался недоволен, что дернули в суд по пустяку
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+23
ВАДА возглавляет поляк.
Польку допустили до соревнований.
Это другое.
+24
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+22
Отмазки про дедушку-кулинара не канают, всё остальное западным друзьям вполне можно...
+20
-3
+17
Молодец, че. Сначала на себе протестировала, что бы собаку не травмировать. Уважаем любовь к животным.
(Китайские пловцы записали отмаз)
+15
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+15
и, учитывая очень низкое количество препарата, усвоенного спортсменкой, она не получила эффекта, повышающего производительность».

Забавное предложение, конечно спортсмены следы допинга никогда не выводят из организма и микродоза у Валиевой не прокатило как-то
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За такие беспонтовые отмазоны надо как Валиевой 4 года давать сразу. Ни за что не верю что наружный крем для собак мог в организм попасть.
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+10
Ответ Титюля
Комментарий скрыт
Ну да, там база, а тут - конкретный результат - провал теста - и все равно - поляк неуиноуен
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Не раскрыта тема "отсутствия халатности".
Мне только кажется, что уж халатность (если даже принять на веру версию "собачку лечила") налицо. Вот 200% халатность.
+8
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Ответ Иван Буренков
Возможно, это и так, но представьте, если такое сказала бы русская спортсменка. Не уверен, что помогло бы🤔
Российский легкоатлет Шубенков оправдан по делу о допинге. Дисциплинарный трибунал постановил, что Шубенков невиновен в наличии следов диуретика в его пробе. Спортсмен заявил, что таблетки принимал его трёхмесячный сын.
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Собаку дисквалифицировать, а саму спортсменку допустить
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Ответ Андрей Никандров
что то у Валиевой с лекарствами деда не прокатило 4 года
А вы прочитайте, какие сторона защиты аргументы приводила в деле Валиевой: ни деда, ни рецепта пирожного, ничего вообще не предоставили. Только аргумент, что она молодая и не могла сама принимать допинг. И я верю, что действительно так, но именно формальная часть доказательств была просто на дне. Не помогли ей совсем
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Ответ Иван Буренков
Возможно, это и так, но представьте, если такое сказала бы русская спортсменка. Не уверен, что помогло бы🤔
Там было про деда и пирожные
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Олимпийский Цирк!!!!
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И вообще пора вводить жесткое правило, нашли в пробе допинг - автоматом бан на 4 года. А то отмазки одна тупей другой пошли. Хотя на самом деле просто не успел допингист почиститься.
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Собакен ещё и виноват останется.
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Польский Панин
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И сколько она этого собачьего крема полячка сожрала,? А если серьезно, то создаётся впечатление, чем курьезнее и неправдоподобнее версия попадания допинга в организм, тем больше уверенности, что Вада́ вас оправдает ..
+4
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Собака это отличный вариант! Гораздо лучше дедушки, который всё перепутает и наговорит не того
+4
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Котиков ещё никто не задействовал...
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0
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Э-э-э, а как же "допинг в пробе есть - и точка"? А, ну да, это другое))
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+3
Ответ Титюля
Абсолютно нормально и приемлемо, когда спортсмен предоставляет исчерпывающую и логическую доказательную базу. Это действительно ДРУГОЕ!
Где тут база? Тут есть какая-то чушь, которую пытаются выставить оправданием, а хомячки вроде тебя - принимаю это как должное, ну просто потому что это Запад, там все честно, без обмана,и спортсмены побеждают исключительно на биойогурте
+7
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Отмазки становятся всё изобретательней
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100% жрала допинг для повышения результатов.
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