Олимпиада-2024. Легкая атлетика. Дюплантис выступит в прыжках с шестом, женщины разыграют медали в метании диска, беге на 800 и 5000 м
Легкая атлетика
Париж, Франция
Мужчины
Прыжки с шестом
20:00
Фавориты: Арман Дюплантис (Швеция), Эрнест Джон Обьена (Филиппины), Сэм Кендрикс (США), Кертис Маршалл (Австралия), Эммануил Каралис (Греция).
Женщины
Метание диска
21:30
Фавориты: Валари Оллман (США), Фэн Бинь (Китай), Сандра Элкашевич (Хорватия), Йоринде ван Клинкен (Нидерланды), Кристин Пуденц (Германия).
5000 м
22:15
Фавориты: Беатрис Чебет (Кения), Гудаф Цегай (Эфиопия), Эйгаеху Тайе (Эфиопия), Фейт Кипьегон (Кения), Медина Эйса (Эфиопия).
800 м
22:47
Фавориты: Кили Ходжкинсон (Великобритания), Мэри Мораа (Кения), Джульетт Уиттакер (США), Тсиге Дугума (Эфиопия)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.
Почему-то автор не упоминает среди фавориток на 800м Пруденс Секгодисо из ЮАР. А зря. За медали может побороться запросто, она разбирается в тактике, умеет занимать удобные места на дорожке и отлично набегает на финише.