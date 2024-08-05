Олимпиада-2024. Легкая атлетика. Дюплантис выступит в прыжках с шестом, женщины разыграют медали в метании диска, беге на 800 и 5000 м

Теги Бег метания результаты прыжки с шестом сборная США сборная США жен сборная Греции сборная Великобритании жен сборная Кении жен сборная Эфиопии жен сборная Швеции сборная Германии жен сборная Австралии сборная Хорватии жен сборная Китая жен Олимпиада-2024 Сандра Элкашевич (Перкович) сборная Нидерландов жен Сэм Кендрикс Фейт Кипьегон Арман Дюплантис Гудаф Цегай Кертис Маршалл Эрнест Джон Обьена Кили Ходжкинсон Валари Оллман Кристин Пуденц Эйгаеху Тайе сборная Филиппин Фэн Бинь Мэри Мораа Йоринде ван Клинкен Медина Эйса Эммануил Каралис Легкая атлетика

Легкая атлетика

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Мужчины

Прыжки  с шестом

20:00

Фавориты: Арман Дюплантис (Швеция), Эрнест Джон Обьена (Филиппины), Сэм Кендрикс (США), Кертис Маршалл (Австралия), Эммануил Каралис (Греция).

Женщины

Метание диска

21:30

Фавориты: Валари Оллман (США), Фэн Бинь (Китай), Сандра Элкашевич (Хорватия), Йоринде ван Клинкен (Нидерланды), Кристин Пуденц (Германия).

5000 м

22:15

Фавориты: Беатрис Чебет (Кения), Гудаф Цегай (Эфиопия), Эйгаеху Тайе (Эфиопия), Фейт Кипьегон (Кения), Медина Эйса (Эфиопия).

800 м

22:47

Фавориты: Кили Ходжкинсон (Великобритания), Мэри Мораа (Кения), Джульетт Уиттакер (США), Тсиге Дугума (Эфиопия)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК. 

4 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мондо,мы ждём мировой рекорд,не подведи!
+1
0
+1
Дюплантис без рекорда не обойдется, по моему
+1
0
+1
Если у женщин финал на 5000м пойдёт в тактическом ключе, то Фэйт Кипьегон выйдет вперёд метров за 500 до финиша, а за 300м начнёт спринтерский рывок, который никому не выдержать.
Почему-то автор не упоминает среди фавориток на 800м Пруденс Секгодисо из ЮАР. А зря. За медали может побороться запросто, она разбирается в тактике, умеет занимать удобные места на дорожке и отлично набегает на финише.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий