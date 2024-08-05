Олимпиада-2024. Легкая атлетика. Дюплантис выступит в прыжках с шестом, женщины разыграют медали в метании диска, беге на 800 и 5000 м

Легкая атлетика

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Мужчины

Прыжки с шестом

20:00

Фавориты: Арман Дюплантис (Швеция), Эрнест Джон Обьена (Филиппины), Сэм Кендрикс (США), Кертис Маршалл (Австралия), Эммануил Каралис (Греция).

Женщины

Метание диска

21:30

Фавориты: Валари Оллман (США), Фэн Бинь (Китай), Сандра Элкашевич (Хорватия), Йоринде ван Клинкен (Нидерланды), Кристин Пуденц (Германия).

5000 м

22:15

Фавориты: Беатрис Чебет (Кения), Гудаф Цегай (Эфиопия), Эйгаеху Тайе (Эфиопия), Фейт Кипьегон (Кения), Медина Эйса (Эфиопия).

800 м

22:47

Фавориты: Кили Ходжкинсон (Великобритания), Мэри Мораа (Кения), Джульетт Уиттакер (США), Тсиге Дугума (Эфиопия)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.