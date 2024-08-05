Россия сыграет с Вьетнамом и Таиландом в сентябре («СЭ»)

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Сборная России сыграет с Вьетнамом и Таиландом в сентябре.

По данным «Спорт-Экспресса», оба матча состоятся во Вьетнаме.

С 2022 года сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

Последний товарищеский матч российской команды состоялся 7 июня против Беларуси (4:0).

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137 комментариев
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На стадионе какого отеля играть будут?
+179
-6
+173
Ответ Colonial Waster
У Таиланда есть сборная?
Есть, с сюрпризом)
+104
-7
+97
По данным «Спорт-Экспресса», оба матча состоятся во Вьетнаме.

Кто из футболистов сборной России будет хорошо играть в чемпионате, те поедут играть товарняки во Вьетнам, на олинклюзив, а кто будет плохо играть - к друзьям в КНДР
+87
-7
+80
Поставьте Гену Орлова комментировать матч с Таиландом. Во он кайфанет от фамилий.
+69
0
+69
Ответ VictorVallecano
На стадионе какого отеля играть будут?
Прям в отеле.. в номере)
+54
-4
+50
Тайский вояж Георгича
+41
0
+41
С такими соперниками сборная скоро в двадцатку рейтинга ФИФА влетит
+36
-1
+35
Джони, они на деревьях ©
+25
0
+25
чот не сезон же ещё
в декабре надо было
+24
-1
+23
У Таиланда есть сборная?
+25
-7
+18
Зачем в сентябре? С Вьетнамом и Таиландом надо где-то январе играть. Можно даже на новогодних каникулах, ну и на выезде, естественно.
+15
0
+15
Незапрещенную тему о запретных трансгендерах у нас будут поднимать? Это ж целая сб.Таиланда из родимой Ази́юшки, не какие-то там сверхтестостероновые боксеры с кишечно-палочной Олимпиады клятого Запада.
+15
-1
+14
Вот это скрепные ориентиры- матчи СБОРНОЙ со страной, где в культуре норма менять пол с мужского(!) на женский.
+18
-5
+13
Ответ Ебздрогыч
По данным «Спорт-Экспресса», оба матча состоятся во Вьетнаме. Кто из футболистов сборной России будет хорошо играть в чемпионате, те поедут играть товарняки во Вьетнам, на олинклюзив, а кто будет плохо играть - к друзьям в КНДР
Если будут хорошо играть, то получат +100 социального рейтинга, миску риса и кошкожену, вообще-то
+21
-9
+12
В рейтинге ФИФА сборная Тайланда занимает 101 место а сборная Вьетнама 115 .
В это сложно поверить, но дырявая сборная Беларуси занимает 99 место. В общем топовые соперники для сборной России!
+10
0
+10
Ответ Colonial Waster
У Таиланда есть сборная?
Не просто есть, но и вышла зимой в 1/8 финала Кубка Азии (Вьетнам не вышел там из группы). В общем, уже страшно.
+11
-3
+8
Вот у Валеры есть железная отмазка не брать в сборную Глушенкова, соперники не те.
+8
0
+8
Валера! Они на деревьях!
+9
-1
+8
Ответ Ебздрогыч
По данным «Спорт-Экспресса», оба матча состоятся во Вьетнаме. Кто из футболистов сборной России будет хорошо играть в чемпионате, те поедут играть товарняки во Вьетнам, на олинклюзив, а кто будет плохо играть - к друзьям в КНДР
Лучший игрок из сборной вьетнама получит работу по выбору на садоводе или в московской лапшичной, а лучший игрок из сборной тайланда - в спа-салоне
+9
-1
+8
Моя мечта - увидеть матч Россия - Гондурас.
+9
-1
+8
Главное не проиграть оба матча, иначе у Валеры долго будут вьетнамские флешбеки.
+8
0
+8
Ещё поднимемся в таблице коэффициентов. Так и до первого места доберемся
+6
0
+6
Спонсор матча - бальзам звёздочка?)
+6
-1
+5
Как-то на отдыхе смотрел местный чемпионат Таиланда. Уровень конечно совсем не топовый, но поймал себя на мысли, что как будто открываю для себя футбол заново. Когда нет знакомых фамилий на поле вообще. А на заднем фоне стадиона пальмы придают особый колорит.
+5
0
+5
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Джони, они на деревьях ©
чертовы гуки!
+6
-1
+5
Ответ Final 94
Вот это скрепные ориентиры- матчи СБОРНОЙ со страной, где в культуре норма менять пол с мужского(!) на женский.
С Ираном же играли. А Иран второе место в мире после Тайланда по этой части занимает
+5
-1
+4
Ответ Vadim Medvedev
чот не сезон же ещё в декабре надо было
Крышу закроют
+4
0
+4
Таиланд - вариант занятный. Половина может оказаться трансгендерами. ;-)
+6
-2
+4
Вьетнамский и Тайский вояж Георгича
+6
-2
+4
Ответ С детства за.....
Это прорыв или ещё нет?
Пока только рывок 🥺
+5
-1
+4
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