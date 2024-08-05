Россия сыграет с Вьетнамом и Таиландом в сентябре («СЭ»)

Сборная России сыграет с Вьетнамом и Таиландом в сентябре.

По данным «Спорт-Экспресса», оба матча состоятся во Вьетнаме.

С 2022 года сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

Последний товарищеский матч российской команды состоялся 7 июня против Беларуси (4:0).