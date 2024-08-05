Россия сыграет с Вьетнамом и Таиландом в сентябре («СЭ»)
Сборная России сыграет с Вьетнамом и Таиландом в сентябре.
По данным «Спорт-Экспресса», оба матча состоятся во Вьетнаме.
С 2022 года сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.
Последний товарищеский матч российской команды состоялся 7 июня против Беларуси (4:0).
Кто из футболистов сборной России будет хорошо играть в чемпионате, те поедут играть товарняки во Вьетнам, на олинклюзив, а кто будет плохо играть - к друзьям в КНДР
в декабре надо было
В это сложно поверить, но дырявая сборная Беларуси занимает 99 место. В общем топовые соперники для сборной России!