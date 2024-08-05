15 фанатов «Зенита» получили от 1 до 7 суток административного ареста за поведение перед матчем с вологодским «Динамо»

15 болельщиков «Зенита» приговорены к административному аресту.

Ранее сообщалось о задержании 51 человека перед матчем « -2» с вологодским « » в рамках 17-го тура LEON Второй лиги Б – причиной задержания назван проход фанатов «Зенита» по городу с пиротехникой. После первого тайма вся гостевая трибуна покинула стадион в знак протеста.

«Вологодским городским судом рассмотрены дела об административных правонарушениях в отношении 6 жителей Санкт-Петербурга по ч. 1 ст.20.2.2 КоАП РФ (Участие в массовом одновременном пребывании и передвижении граждан в общественных местах, если это повлекло нарушение общественного порядка или санитарных норм и правил, созданию помех движению пешеходов или транспортных средств).

Все 6 болельщиков признаны виновными. Наказание в виде административного ареста назначено с учетом личности правонарушителей и обстоятельств совершенных ими деяний: двум 29-летним болельщикам – одни сутки каждому, 45-летнему – трое суток, а еще троим мужчинам (32, 33 и 35 лет) – по 7 суток административного ареста.

Мировым судьей по судебному участку №2 все 9 фанатов признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). Им назначены наказания в виде административного ареста на 2 суток каждому», – говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.