15 фанатов «Зенита» получили от 1 до 7 суток административного ареста за поведение перед матчем с вологодским «Динамо»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Вторая лига Б Зенит-2 Динамо Вологда Футбол

15 болельщиков «Зенита» приговорены к административному аресту.

Ранее сообщалось о задержании 51 человека перед матчем «Зенита-2» с вологодским «Динамо» в рамках 17-го тура LEON Второй лиги Б – причиной задержания назван проход фанатов «Зенита» по городу с пиротехникой. После первого тайма вся гостевая трибуна покинула стадион в знак протеста.

«Вологодским городским судом рассмотрены дела об административных правонарушениях в отношении 6 жителей Санкт-Петербурга по ч. 1 ст.20.2.2 КоАП РФ (Участие в массовом одновременном пребывании и передвижении граждан в общественных местах, если это повлекло нарушение общественного порядка или санитарных норм и правил, созданию помех движению пешеходов или транспортных средств).

Все 6 болельщиков признаны виновными. Наказание в виде административного ареста назначено с учетом личности правонарушителей и обстоятельств совершенных ими деяний: двум 29-летним болельщикам – одни сутки каждому, 45-летнему – трое суток, а еще троим мужчинам (32, 33 и 35 лет) – по 7 суток административного ареста.

Мировым судьей по судебному участку №2 все 9 фанатов признаны виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). Им назначены наказания в виде административного ареста на 2 суток каждому», – говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну хоть будет где переночевать им )
+75
-21
+54
Ответ Любезный Коссутий
Комментарий скрыт
Вот тебя колбасит от злости в новый год наверное, кругом ведь пиротехника.
+20
-6
+14
Ответ Wale
Комментарий скрыт
А причём тут это вообще?
+12
-3
+9
Можно сказать получили вписку, чтобы не ночевать под открытым небом)))
+14
-6
+8
оголтелые фанайдишники бггг
https://sun9-37.userapi.com/impg/3ykJT7OdBWPdmVMhu8kSETxF4JmuKmgBkUIecQ/_zLhUjVYb94.jpg?size=486x1080&quality=95&sign=40132caca56a229ad3cc90a70b74c478&type=album
+7
-1
+6
Массовое пребывание и передвижение людей - звучит просто забей , по узким улочкам в двоем иногда с третим не разойтись - получается мешаешь движению пешеходов , давай-ка на 7 суток
+5
-2
+3
Что, не нужен фанайди?
Лучше срок свой отсиди
+4
-2
+2
Давайте больше поводов депутатам кивать на необходимость фан уйди, красавцы
+4
-2
+2
Ответ Любезный Коссутий
в новый год - нет проблем. я ее сам однажды тоже запускал. в поле, естественно. не в городе, как некоторые одаренные фанаты Зенита))
В нг видимо законы перестают действовать
+1
0
+1
Бедные проводники вагонов, в которых ехали эти уроды из СПб в Вологду и обратно.
0
0
0
Ответ Sashabolshoy
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ответ Klinsmann32
Ну приколы уровня 4 класса, смотри как бы сам не ночевал там)
Так он оттуда и пишет. В перерывах между звонками пенсам.
+1
-1
0
Ответ wlad wasew
Так он оттуда и пишет. В перерывах между звонками пенсам.
У него дырявая ложка 100 процентов)
0
0
0
Ответ bedLaM
Давайте больше поводов депутатам кивать на необходимость фан уйди, красавцы
Главное, Вы, не давайте таких поводов. Дума наблюдает за Вами
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий