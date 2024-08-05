Татьяна Тарасова: «В российском фигурном катании нет допинга. Не знаю, кто мог бы у нас давать и принимать запрещенные препараты»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг сборная США Олимпиада-2026 Матч ТВ Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что в российском фигурном катании нет допинга.

Ранее Служба внешней разведки России предупредила о готовящихся в США расследованиях про допинг в российском спорте.

«Наиболее мощный «удар» готовится по художественной гимнастике, синхронному плаванию и фигурному катанию», – заявили в СВР.

«В российском фигурном катании нет допинга. Я не знаю, кто мог бы у нас давать и принимать запрещенные препараты. После соревнований наши фигуристы проходят допинг‑контроль, никаких вопросов к ним не было.

США просто хотят уколоть нас в тех дисциплинах, где мы сильнее. Ну пусть стараются, у них не получится опорочить наш вид спорта», – сказала для «Матч ТВ» заслуженный тренер СССР.

«Им хорошо без нас на соревнованиях, США делают все, чтобы и на следующей, уже зимней Олимпиаде мы не выступали. У нас после каждого соревнования есть допинг-контроль, который проводит ISU сразу, практически в коньках. И если что-то было, они бы сразу это определили», – цитирует Тарасову ТАСС.

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58 комментариев
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Дед Валиевой вместе с собакой ржут в голос!
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Ну почти, так один незначительный случай на мелких соревнованиях
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Ну как же это нет?
Валиева - тмз
Боброва - мельдоний
Сотскова, Кошевая, Ларионов - фуросемид
Бережная - эфедрин
Климов - стероиды
И это только те, кто попались
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+29
Почему-то вспомнилось. Я как-то по работе был на совещании федеральных органов власти с бизнесом по вопросу коррупции: какие бывают случаи, какие риски и факторы, как их можно выявить и предотвратить. И бизнес поначалу стеснялся говорить о случаях коррупции, о вымогательстве от чиновников. Но потом слово взял представитель ФТС (таможенная служба) и сказал - не знаю как у остальных, у нас на таможне никакой коррупции нет! Ага, на таможне! И тут бизнес как давай ему рассказывать, как все-таки есть, и мужик не обрадовался, что рот вообще открыл.
+25
-8
+17
Ответ Ебздрогыч
Почему-то вспомнилось. Я как-то по работе был на совещании федеральных органов власти с бизнесом по вопросу коррупции: какие бывают случаи, какие риски и факторы, как их можно выявить и предотвратить. И бизнес поначалу стеснялся говорить о случаях коррупции, о вымогательстве от чиновников. Но потом слово взял представитель ФТС (таможенная служба) и сказал - не знаю как у остальных, у нас на таможне никакой коррупции нет! Ага, на таможне! И тут бизнес как давай ему рассказывать, как все-таки есть, и мужик не обрадовался, что рот вообще открыл.
Главное в ходе расследования не выйти на самих себя как говорится
+15
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+14
Дело Валиевой Тарасова как будто забыла, и до сих пор не доказано, как запрещена попала в организм Валиевой.
+16
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+10
о допинге трепятся сами фигуристы в сетях...даже тут на сайте выкладывали видео, где одна девочка комментировала результаты другой...
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Да вообще в спорте его нет. Зачем он нужен. В любой спорт зал зайди, даже на любительском уровне все жрут фарму. А чего говорит о профессиональном:))
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Ответ Irina037
Пусть у Байлз проверят
У нее все по закону
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Ответ Evgueniy
А зачем в фигурке вообще допинг? Что он даёт?
Выносливость.
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Ответ Ебздрогыч
Дед Валиевой вместе с собакой ржут в голос!
Вы ошиблись ветками. Вместе с собакой ржёт в голос польская каноистка Боровская - вот там да, собака ржёт и КАС одобряет ржание.
+11
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+5
ЭТ у Познера пела оду мельдонию, и сами мы признали факт допинга и отобрали у Ками титул ЧР, и время от времени наши же фигуристки высказывались, в общем, не всё так чисто, как думает ТАТ((
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Ответ Irina037
Пусть у Байлз проверят
Байлз ничего и не скрывает. С удовольствием покажет документы и справки.
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Как-то гротескно это звучит на фоне Валиевой. Конечно нет - пока за руку не поймали.
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Бабушка рядышком с дедушкой....
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Давать дедушка, принимать внучка.
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СВР у нас заняться больше нечем да?
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Ответ AAPolyansky
США хотят - и у них это успешно получается - подорвать авторитет России в мировом спорте высших достижений. для меня очевидно, что история с Валиевой - заказная срежиссированная история: подмочить репутацию России, выставить ее страной допингистов, вывести из игры лидера сборной, не дать завоевать весь подиум в женском одиночном катании. в ход пошло и сотрудничество с какими-то нашими структурами, которые обеспечили присутствие небольшой дозы ТМЗ и то, что спортсменка выпила или съела то, где он был; и агентура в РУСАДА, которая пометила пробу "15 лет призы"; чуть не сорвала дело Стокгольская лаборатория - хотя мы не знаем, действительно ли она нашла субстанцию и насколько корректным способом. это все хорошо срежиссированная провокация - другое дело, что мы помогли ее фантастически успешной реализации, за счет того, что Камилу просто бросили выплывать саму, и детский сад, который нагородили она и горе-юристы, не способствовал смягчению наказания
И дедушку тоже они срежиссировали?
И часовинку, тоже они?
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У ТАТ семь пятниц на неделе, сегодня говорит одно, завтра противоположное, неужели просто нельзя оставить бабушку в покое.
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Ответ Not a crime
Ну как же это нет? Валиева - тмз Боброва - мельдоний Сотскова, Кошевая, Ларионов - фуросемид Бережная - эфедрин Климов - стероиды И это только те, кто попались
КлимовА, простите, опечатка
+3
0
+3
Ответ Not a crime
Ну как же это нет? Валиева - тмз Боброва - мельдоний Сотскова, Кошевая, Ларионов - фуросемид Бережная - эфедрин Климов - стероиды И это только те, кто попались
Ну у Бобровой отдельная ситуация всё-таки.
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+2
Ответ Westmoreland
У ТАТ семь пятниц на неделе, сегодня говорит одно, завтра противоположное, неужели просто нельзя оставить бабушку в покое.
У нее явная деменция мое мнение, а журналисты просто хайпятся и им не стыдно
+4
-2
+2
Вот же двуличная (нехорошее слово), ты ж сама Камилу и тренеров обвинила несколькими месяцами ранее.
+2
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+2
Вообще-то, есть. И не только Валиева.
Что интересно, кто давал, так ни разу и не установили.
+2
0
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ну художка это фуросемид, синхронное это, судя по телам девушек, турик, а в фигурке нужно Шветского спрашивать, он там главный спец
+4
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У валиевой спроси
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Ответ Evgueniy
А зачем в фигурке вообще допинг? Что он даёт?
наверно то же, что и в гимнастике или в борьбе.
+2
0
+2
Да комментарии излишни. Почему нельзя просто помолчать.
+3
-1
+2
Ответ Not a crime
Ну как же это нет? Валиева - тмз Боброва - мельдоний Сотскова, Кошевая, Ларионов - фуросемид Бережная - эфедрин Климов - стероиды И это только те, кто попались
Варвару Кисель забыли.
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0
+1
Ответ rokotovanatali@yandex.ru
Ничего она не пела. Она только сказала, что как только запретили мельдоний, всех тренеров собирали и проинформировали, что теперь мельдоний под запретом.
А Вы пересмотрите передачу.
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