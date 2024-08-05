Татьяна Тарасова: «В российском фигурном катании нет допинга. Не знаю, кто мог бы у нас давать и принимать запрещенные препараты»

Татьяна Тарасова заявила, что в российском фигурном катании нет допинга.

Ранее Служба внешней разведки России предупредила о готовящихся в США расследованиях про допинг в российском спорте.

«Наиболее мощный «удар» готовится по художественной гимнастике, синхронному плаванию и фигурному катанию», – заявили в СВР.

«В российском фигурном катании нет допинга. Я не знаю, кто мог бы у нас давать и принимать запрещенные препараты. После соревнований наши фигуристы проходят допинг‑контроль, никаких вопросов к ним не было.

США просто хотят уколоть нас в тех дисциплинах, где мы сильнее. Ну пусть стараются, у них не получится опорочить наш вид спорта», – сказала для «Матч ТВ» заслуженный тренер СССР.

«Им хорошо без нас на соревнованиях, США делают все, чтобы и на следующей, уже зимней Олимпиаде мы не выступали. У нас после каждого соревнования есть допинг-контроль, который проводит ISU сразу, практически в коньках. И если что-то было, они бы сразу это определили», – цитирует Тарасову ТАСС.