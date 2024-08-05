Геннадий Орлов: «Станкович пришел в «Спартак» и сказал: «Соболев к моей модели не подходит». Агенты обратились в «Зенит», там назначили сумму, «Спартак» сказал: «С русским паспортом – в три раза дороже!»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак Деян Станкович премьер-лига Россия возможные трансферы Геннадий Орлов агенты Александр Соболев деньги Футбол

Геннадий Орлов поделился деталями о ситуации Александра Соболева в «Спартаке».

«Я выяснил от очень авторитетного источника, который рассказал мне всю историю про Соболева. Когда пришел Станкович в «Спартак», он сказал своим руководителям: «Вы знаете, к моей модели Соболев не подходит». Тут же агенты все это узнали и стали искать варианты, обращаться в клубы, в том числе в «Зенит».

В итоге «Зенит» и Семак, подумав, сказали – а почему нет? И «Зенит» назначил сумму. Реальную сумму. Когда «Спартак» увидел сумму, сказал: «Нее, этого игрока с русским паспортом в три раза дороже!» И на этом все.

«Зенит» ответил, что не будет платить такие деньги. Вот и началось. Нам жалко Соболева как футболиста. Он теперь не играет. Как к нему относится теперь клуб? Не знаю, возьмет ли его теперь «Зенит», – сказал комментатор в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

В прошлом сезоне 27-летний Соболев провел за «Спартак» 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Контракт форварда рассчитан до июня 2026 года.

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43 комментария
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Поэтому он поставил его в старт с Оренбургом?
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Вот он, самый престижный паспорт на земле! А вы говорите американский. Нет уж, только наличие американского паспорта тебя не сделает из бездаря миллионера, а росийский может!!
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Станкович пришел в «Спартак» и сказал: «Соболев к моей модели не подходит, поэтому в первом матче чемпионата я ставлю его в стартовый состав!»
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Да нет,было все не так,Семаку понадобился форвард типа Соболева и начали взаимодействовать с агентом Соболева,условия пообещали лучше чем в Спартаке,и Соболев заболел переходом этим.
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Ответ Denis Lazarew
кстати, очень похоже на правду. в аренду в КС его или Химки, а там посмотрим ...
Максимально не похоже на правду. Чушь полная.
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И тут звучит самая известная песня Шамана!
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Ответ cmorblr
Поэтому он поставил его в старт с Оренбургом?
Да старому просто с опозданием дали нужный текст заучить.
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Ответ Евгений Сидоров
ГСО уже не стесняется просто из пальца высасывать информацию.
Ну Карп и Макс Кб телега гораздо авторитетнее)))
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Сказочник.
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Вот ведь Гена начинает придумывать и юлить.
Врушка, какая ты врушка.
У вас задача была ослабить Спартак покупкой, а так вам Соболь … не сдался. А сейчас вы видите, что покупка со скандалом не вышла.
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Фантазии деда Гены!
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ГСО уже не стесняется просто из пальца высасывать информацию.
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Да какая разница как там было и кто на кого вышел. Проблемы Соболева это его проблемы и только. В Зените он и даром не нужен. Пусть Спартак решает, что с ним делать.
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Как только Орлов открывает рот, то это становится проблемой.
Станкович всю предсезонку наигрывал Соболева, если что...)
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Молодой многообещающий инсайдер?
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Орлов конечно же самый инсайдерский инсайдер!
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а зачем он его тогда поставил против оренбурга, если он ему не нужен?)) гена, не забывай про таблетки))
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Станкович пришел в Спартак и сказал: "Соболев, пожалуй, самый мерзкий игрок РПЛ".
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Опять пересказывает байки от собутыльника, то есть, прошу прощения, от очень авторитетного источника!
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Ответ Александр Васильев
кто такой спартак против Зенита, середнячок? зачем нам нам вас ослаблять, чтобы Оренбургу было проще во второй 8-ке?)
комплекс на яву) Аж название команды с маленькой буквы написал 😂
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Ответ Wale
Вот он, самый престижный паспорт на земле! А вы говорите американский. Нет уж, только наличие американского паспорта тебя не сделает из бездаря миллионера, а росийский может!!
👍😆
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Настало время офигительных историй от дедушки Орлова)
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Ну пока тренер прав, Угальде уже почти выполнил половину нормы Соболева по голам
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Ответ Владислав88
Дельфин всем своим мерзким поведение м заслужил отлучки от футбола, как и Промес заслужил нары. Как цитировал Гёте один Спартаковский тренер, есть Божий суд, наперстники разврата!
Это Лермонтов
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Ответ Юрий Кечко
Без Соболева атака гораздо быстрее это факт Жозе с Шамаром тоже походу не в тему
Почему не в тему?Будут матчи где нужны будут высокие и таранные форварды.
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Ответ Сергей Ганжа
Ну так то, а кого ему было ставить? В Спартаке большой выбор нападающих на тот момент был?
угальде игнатов
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Опять накатил дедушка
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Орлов - я самый авторитетный источник, у которого я узнал, что Соболев сказал Станковичу, что не подходит под его модель. Поехал к Семаку и назначил цену за себя…
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Кто не догоняет, должен понимать, чистят большие контракты, времен федуна, считают, что зп соболева,джикии,седлихова,зобнина завышены и под любым предлогом, стараются убрать их из клуба, может это и правильно,амарал, не сам это придумал, поступил приказ от управленцев и он его выполняет,как может,так что вбросы в прессу,что сам захотел,зенит на уме,всего лишь вбросы,чтоб после джикии не качать общественное мнение,хотя и с другой стороны,агенты вбрасывают
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До этого у деда были более адекватные комментарии
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