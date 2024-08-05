Геннадий Орлов: «Станкович пришел в «Спартак» и сказал: «Соболев к моей модели не подходит». Агенты обратились в «Зенит», там назначили сумму, «Спартак» сказал: «С русским паспортом – в три раза дороже!»

Геннадий Орлов поделился деталями о ситуации Александра Соболева в «Спартаке».

«Я выяснил от очень авторитетного источника, который рассказал мне всю историю про . Когда пришел в «Спартак», он сказал своим руководителям: «Вы знаете, к моей модели Соболев не подходит». Тут же агенты все это узнали и стали искать варианты, обращаться в клубы, в том числе в «Зенит».

В итоге «Зенит» и , подумав, сказали – а почему нет? И «Зенит» назначил сумму. Реальную сумму. Когда « » увидел сумму, сказал: «Нее, этого игрока с русским паспортом в три раза дороже!» И на этом все.

«Зенит» ответил, что не будет платить такие деньги. Вот и началось. Нам жалко Соболева как футболиста. Он теперь не играет. Как к нему относится теперь клуб? Не знаю, возьмет ли его теперь « », – сказал комментатор в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

В прошлом сезоне 27-летний Соболев провел за «Спартак» 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Контракт форварда рассчитан до июня 2026 года.