Геннадий Орлов: «Станкович пришел в «Спартак» и сказал: «Соболев к моей модели не подходит». Агенты обратились в «Зенит», там назначили сумму, «Спартак» сказал: «С русским паспортом – в три раза дороже!»
Геннадий Орлов поделился деталями о ситуации Александра Соболева в «Спартаке».
«Я выяснил от очень авторитетного источника, который рассказал мне всю историю про Соболева. Когда пришел Станкович в «Спартак», он сказал своим руководителям: «Вы знаете, к моей модели Соболев не подходит». Тут же агенты все это узнали и стали искать варианты, обращаться в клубы, в том числе в «Зенит».
В итоге «Зенит» и Семак, подумав, сказали – а почему нет? И «Зенит» назначил сумму. Реальную сумму. Когда «Спартак» увидел сумму, сказал: «Нее, этого игрока с русским паспортом в три раза дороже!» И на этом все.
«Зенит» ответил, что не будет платить такие деньги. Вот и началось. Нам жалко Соболева как футболиста. Он теперь не играет. Как к нему относится теперь клуб? Не знаю, возьмет ли его теперь «Зенит», – сказал комментатор в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
В прошлом сезоне 27-летний Соболев провел за «Спартак» 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Контракт форварда рассчитан до июня 2026 года.
Врушка, какая ты врушка.
У вас задача была ослабить Спартак покупкой, а так вам Соболь … не сдался. А сейчас вы видите, что покупка со скандалом не вышла.
Станкович всю предсезонку наигрывал Соболева, если что...)