«Спартак» – «Крылья Советов». 3:0 – Угальде сделал дубль. Онлайн-трансляция

«Спартак» играет дома с «Крыльями Советов» в 3-м туре Мир РПЛ.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Манфред Угальде открыл счет на 29-й минуте. Данил Пруцев на 40-й увеличил счет. На 56-й минуте Угальде стал автором дубля.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч Премьер».

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