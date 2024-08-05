«Спартак» – «Крылья Советов». 3:0 – Угальде сделал дубль. Онлайн-трансляция

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия онлайны Футбол

«Спартак» играет дома с «Крыльями Советов» в 3-м туре Мир РПЛ.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Манфред Угальде открыл счет на 29-й минуте. Данил Пруцев на 40-й увеличил счет. На 56-й минуте Угальде стал автором дубля.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч Премьер».

Спартак – Крылья Советов 3:0 (первый тайм)
Дата проведения
5 августа, 20:00, «Лукойл Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 29 Угальде, 2:0 – 40 Пруцев, 3:0 – 56 Угальде.
СпартакМаксименко, Рябчук, Бабич, Чернов, Хлусевич (Денисов, 46), Умяров, Пруцев, Зиньковский (Маркиньос, 46), Барко, Бонгонда (Медина, 73), Угальде.
Крылья СоветовПесьяков, Бейл, Солдатенков, Гапонов, Рассказов, Бабкин, Цыпченко (Олейников, 61), Витюгов (Иванисеня, 73), Орозко, Шитов (Гальдамес, 61), Ежов (Печенин, 73).
Предупреждения:
Бабкин (23), Витюгов (28), Денисов (61), Бейл (68).

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

162 комментария
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Какие нехорошие люди работают на матчтв, кинули с трансляцией
+39
-3
+36
Ответ Tok7
Какие нехорошие люди работают на матчтв, кинули с трансляцией
Деньги знают на ком делать, на Спартаке все кому не лень их делают и хайп ловят
+22
-5
+17
Умяров по ходу спит с кем-то из Лукойла, вообще непотопляемый
+18
-2
+16
Где-то у Соболева нервно начал дёргаться глаз после очередного гола от Угальде🤣
+15
0
+15
Ответ Андрей_1116170677
крылья советов никакие, оно понятно, ушел лидер Горшков, Салтыков, которые теперь на лавке гнить будут. Травмы Гарре Констанца Рахмановича. Да оправдания да нас болельщиков. Но не отмазка для руководства клуба и того же тренера, которые не подготовили команду, не сделали никаких трансферов на предсезонке. Осинкина гнать надо , пускай ребятишек тренирует, ставить Бейла на левый флаг, а Рассказова в оборону, это приговор для команды, но ему пофиг. конечно плюс для команды что сливают матчи с такими командами, в начале , когда команда разобрана, но что то говорит , что к 10 туру нечего не изменится
Болельщик Зенита, какой гнать Осинькина? У него каждый год минус 80% команды, легко иметь бразильцев по 5 лет контрактов и обсуждать клубы беднее :)
+11
0
+11
Ответ Tok7
Какие нехорошие люди работают на матчтв, кинули с трансляцией
299 руб и ключик у вас в кармане )))
+13
-5
+8
Угальде с голом, он молодец!
+7
0
+7
Осинькин - Хорошо будешь играть отправишься в Спартак !
Станкович - Плохо будешь играть отправишься в Крылья !
+7
0
+7
Ответ Tollie
Барко, Морозко, Цыпченко, одни украинцы
Максименко, Рябчук
+9
-2
+7
Рябчук рвет и мечет. Хочется верить, что это и есть его реальный уровень
+6
-1
+5
Барко топ! Только крестовина помешала забить прямой гол со штрафного второй раз из двух...
При том расстояние и позиция значение не имеет...
+5
0
+5
Крылья вообще просто пешеходят
Будто товарняк в летний перерыв

Бабкин свалился, встает и просто смотрит
Клоуны в защите вообще сами Пруцеву выкатили

Мда уж
+7
-2
+5
Ответ King_X
Крылья вообще просто пешеходят Будто товарняк в летний перерыв Бабкин свалился, встает и просто смотрит Клоуны в защите вообще сами Пруцеву выкатили Мда уж
Претендент на вылет.
+4
0
+4
Барко, Морозко, Цыпченко, одни украинцы
+7
-3
+4
ну-с, посмотрим, какой ромбик крепче стоит🧐
+7
-3
+4
Песьяков красавец! 3-й гол в ворота Крыльев - классика, тупой ввод под прессинг, потеря и гол
+6
-2
+4
Барко как качнул, а если бы у Угальде пас пяткой получился, шикарный гол был бы, но и так сойдет)
+3
0
+3
Зачем при таких выводах они постоянно пихают мяч игроку, который бежит В СТОРОНУ своих же ворот. Ну это же идиотизм чистой воды.
+3
0
+3
За Крылья Советов
+22
-19
+3
Какой ужас. Оборона декоративная у Крыльев
+3
0
+3
Рябчук прямо расцветает, тьфу 3 раза
+2
0
+2
Ответ King_X
Крылья вообще просто пешеходят Будто товарняк в летний перерыв Бабкин свалился, встает и просто смотрит Клоуны в защите вообще сами Пруцеву выкатили Мда уж
Ломаев вообще в обнимку с Пруцевым в подтрибунку на перерыв уходил...

Странный настрой.
+4
-2
+2
витюгов полный ноль, не держит Барко, смотрит как тот спокойно принимает мяч и бьёт
+2
0
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Пора брать очки , Игорь Витальевич !
+8
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Угальде как Илья Муромец. Вышел из спячки!
+3
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Ну пока Спартак неплох, контроль мяча есть, моменты создаем, два отличных гола зашли. Посмотрим на 2 тайм главное не расслабляться раньше времени.
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Угальде топ
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Опять умяров ….. просто слов нет одни маты
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Ответ Mihail0910
Умяров по ходу спит с кем-то из Лукойла, вообще непотопляемый
Или с двумя😄
+2
0
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Ответ Слава МТС
299 руб и ключик у вас в кармане )))
liveball и всегда бесплатно:)
+3
-1
+2
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