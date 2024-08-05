«Спартак» – «Крылья Советов». 3:0 – Угальде сделал дубль. Онлайн-трансляция
«Спартак» играет дома с «Крыльями Советов» в 3-м туре Мир РПЛ.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Манфред Угальде открыл счет на 29-й минуте. Данил Пруцев на 40-й увеличил счет. На 56-й минуте Угальде стал автором дубля.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч Премьер».
- Дата проведения
- 5 августа, 20:00, «Лукойл Арена»
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Спартак –
Максименко, Рябчук, Бабич, Чернов, Хлусевич (Денисов, 46), Умяров, Пруцев, Зиньковский (Маркиньос, 46), Барко, Бонгонда (Медина, 73), Угальде.
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Крылья Советов –
Песьяков, Бейл, Солдатенков, Гапонов, Рассказов, Бабкин, Цыпченко (Олейников, 61), Витюгов (Иванисеня, 73), Орозко, Шитов (Гальдамес, 61), Ежов (Печенин, 73).
Станкович - Плохо будешь играть отправишься в Крылья !
При том расстояние и позиция значение не имеет...
Будто товарняк в летний перерыв
Бабкин свалился, встает и просто смотрит
Клоуны в защите вообще сами Пруцеву выкатили
Мда уж
Странный настрой.