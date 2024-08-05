Жирков о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «А «Баварии» кричат, что она позор немецкого футбола? Они 11 раз подряд были чемпионами»
Юрий Жирков высказался о кричалке «Зенит» – позор российского футбола».
В матче прошлого сезона Мир РПЛ болельщики «Факела» скандировали эти слова в адрес команды из Санкт-Петербурга. РФС за это оштрафовал воронежский клуб на 30 тысяч рублей.
Позже данную кричалку начали воспроизводить болельщики других клубов на финальном отрезке прошлого сезона и в первых турах нынешнего чемпионата.
– Понимаете ли вы кричалку фанатов «Зенит» – позор российского футбола»?
– Нет, не понимаю. А «Баварии» кричат, что она позор немецкого футбола? Команда 11 раз подряд становилась чемпионом Германии, и ничего им не говорили.
Тогда почему про «Зенит» кричат? – заявил бывший игрок «Зенита» Юрий Жирков.
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А Питер хочет, чтобы их только любили? Ну так не бывает.
И в Германии ту же Баварию тоже хейтят. Таков удел сильных, претендующих на величие или уже великих.
А во-вторых, Зениту кричат позор не за чемпионства же ) что за примитив
Если мне память не изменяет, против школьников Боруссии там, было одно касание мяча в штрафной. Тоже рекордное достижение.
я не устану повторять?)