Жирков о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «А «Баварии» кричат, что она позор немецкого футбола? Они 11 раз подряд были чемпионами»

Юрий Жирков высказался о кричалке «Зенит» – позор российского футбола».

В матче прошлого сезона Мир РПЛ болельщики «Факела» скандировали эти слова в адрес команды из Санкт-Петербурга. РФС за это оштрафовал воронежский клуб на 30 тысяч рублей.

Позже данную кричалку начали воспроизводить болельщики других клубов на финальном отрезке прошлого сезона и в первых турах нынешнего чемпионата.

– Понимаете ли вы кричалку фанатов «Зенит» – позор российского футбола»?

– Нет, не понимаю. А «Баварии» кричат, что она позор немецкого футбола? Команда 11 раз подряд становилась чемпионом Германии, и ничего им не говорили.

Тогда почему про «Зенит» кричат? – заявил бывший игрок «Зенита» Юрий Жирков.

Аленичев о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Понимаю. Болельщики недовольны, что там много бразильцев, получающих огромные зарплаты»