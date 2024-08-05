Жирков о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «А «Баварии» кричат, что она позор немецкого футбола? Они 11 раз подряд были чемпионами»

Теги Зенит Бавария Юрий Жирков премьер-лига Россия бундеслига Германия болельщики Футбол

Юрий Жирков высказался о кричалке «Зенит» – позор российского футбола».

В матче прошлого сезона Мир РПЛ болельщики «Факела» скандировали эти слова в адрес команды из Санкт-Петербурга. РФС за это оштрафовал воронежский клуб на 30 тысяч рублей.

Позже данную кричалку начали воспроизводить болельщики других клубов на финальном отрезке прошлого сезона и в первых турах нынешнего чемпионата.

– Понимаете ли вы кричалку фанатов «Зенит» – позор российского футбола»?

– Нет, не понимаю. А «Баварии» кричат, что она позор немецкого футбола? Команда 11 раз подряд становилась чемпионом Германии, и ничего им не говорили.

Тогда почему про «Зенит» кричат? – заявил бывший игрок «Зенита» Юрий Жирков.

Аленичев о кричалке «Зенит» – позор российского футбола»: «Понимаю. Болельщики недовольны, что там много бразильцев, получающих огромные зарплаты»

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181 комментарий
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А Бавария живет на государственные деньги?
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Бавария в это время ещё успевала далеко проходить в ЛЧ и выигрывать ее. Ещё и игроков в сборную (7 человек), которая выиграла ЧМ, поставляла.
+105
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Ну вообще Баварию болельщики других клубов в Германии, мягко говоря, недолюбливают, и кричалок про мюнхенцев на трибунах можно услышать много всяких разных. Почему кого-то так сильно задевает чья-то любовь или нелюбовь? Это же футбол, в конце концов. Как говорил классик: "Тут и на три буквы послать могут" 🤭
+78
-4
+74
Ответ bubon1k
А один Зенит живёт на государственные деньги ? У нас весь футбол плюс минус живёт на государственные деньги
на такую широкую ногу только один Зенит
+79
-18
+61
Я не пойму "противников" питерского хейта. Зенит хочет стать Спартаком 21 века и даже лучше? Ок, никаких вопросов. Ну так и занимайте эту нишу. Что такое Спартак? Его либо любят либо ненавидят. Ну так велкам.
А Питер хочет, чтобы их только любили? Ну так не бывает.
И в Германии ту же Баварию тоже хейтят. Таков удел сильных, претендующих на величие или уже великих.
+55
-7
+48
Ответ Святой Патрик
Простите, а кто её в Питере 4-0 дрюкнул? =)
Вспомнила бабка как девкой была
+51
-9
+42
Ответ rzqhbbqd4c
А Бавария живет на государственные деньги?
А один Зенит живёт на государственные деньги ? У нас весь футбол плюс минус живёт на государственные деньги
+102
-60
+42
Разве им это кричат из-за чемпионств подряд?
+45
-8
+37
А Бавария сидит на государственных деньгах? Может она свой стадион на халяву получила? Или может она в ЛЧ от Брюгге или Мальме отлетала?
+33
-6
+27
Так не за 11 чемпионств кричат Зениту про позор.
+31
-5
+26
Таким сравнением Баварию еще никто не оскорблял
+21
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+19
Ответ bubon1k
А один Зенит живёт на государственные деньги ? У нас весь футбол плюс минус живёт на государственные деньги
Разные вливания
+25
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+19
Ответ rzqhbbqd4c
А Бавария живет на государственные деньги?
тогда уж почти все российские клубы - позор российского футбола
+28
-9
+19
Ответ Святой Патрик
Простите, а кто её в Питере 4-0 дрюкнул? =)
Когда болельщики Спартака вспоминают былые успехи, то это история и уже не считается. Когда Зенит, то нормально. Так и запишем
+23
-7
+16
Бавария хотя бы на международной арене не позорилась
+22
-8
+14
Ну, во-первых, Баварию особо по Германии никто, мягко говоря, не любит, кроме болельщиков Баварии )
А во-вторых, Зениту кричат позор не за чемпионства же ) что за примитив
+14
-1
+13
Помню, бавария выиграла ЛЧ с трансферами по 10 Лямов евро. Чего добился Зенит с трансферами за 20-40 на гос деньги и своими фармами?
Если мне память не изменяет, против школьников Боруссии там, было одно касание мяча в штрафной. Тоже рекордное достижение.
+13
-3
+10
Им методичку что ли раздают? 18 раз уже вижу от Питера это сравнение
+8
0
+8
Ответ bubon1k
То есть если бы вливания были одними и теми же, то все клубы были бы позором российского футбола?
Ну да
+14
-8
+6
Если бы кричали «Зенит» – позор бразильского футбола» на бразильском языке, Жирков бы понял)
+7
-1
+6
Ответ green mojave
Меня всегда интересовал вопрос: Ок, Газпром это гос деньги. А Лукойл? А Россети, ВЭБ, ВТБ, РЖД это какие деньги? Частые? Не понимаю горения столичных, такие же спонсоры, как и у зенита.
50% Лукойла принадлежит государству?
+9
-5
+4
Объясните кто-нибудь Жиркову (на бразильском языке) в чём разница.
+5
-1
+4
Ответ Дмитрий9779
Комментарий скрыт
Нет, не так. Контрольный пакет Газпрома принадлежит государству. Расходы на Зенит, которые Газпром себе позволяет это по сути непрофильный расход или упущенная прибыль государства
+7
-3
+4
наверно, есть какой-то нюанс
+6
-2
+4
Ответ Spartakus1984
Комментарий удален модератором
а из-за чего кричат спартаку:
я не устану повторять?)
+4
-1
+3
Меня всегда интересовал вопрос: Ок, Газпром это гос деньги. А Лукойл? А Россети, ВЭБ, ВТБ, РЖД это какие деньги? Частые? Не понимаю горения столичных, такие же спонсоры, как и у зенита.
+17
-14
+3
Ответ Дмитрий9779
Любят или ненавидят?Почему не рассматриваете тех кому все равно ,есть те кто абсолютно нормально общается со спартачами и у них нет ненависти или какого-то негатива,просто болельщики разных клубов,даже на сайте есть муж и жена болеющие за Спартак и Зенит соответственно
А зачем путать личное общение конкретных людей и оценку ситуации в российском футболе? Если мне не нравится, что газпром творит с рпл и не нравится монстр, которого он создал, то я должен не любить каждого петербуржца, болеющего за Зенит? Да ни в жизни. Прекрасный город и нормальные люди, такие же, как и другие. Можем здесь поругаться в шутку или в серьез, но переносить это в жизнь смысла нет. Что я должен пройти мимо человека в беде только потому, что на нем Зенитовский шарф? Но и любить Зенит только потому, что кто-то из моих друзей за него болеет, я не обязан же
+4
-1
+3
Ответ Всеволод Бобров
Ну да
Понял, а какой лимит по вливанию госденег надо пересечь, чтобы стать позором ?
+15
-12
+3
Ответ Всеволод Бобров
Разные вливания
То есть если бы вливания были одними и теми же, то все клубы были бы позором российского футбола?
+13
-10
+3
Ответ Александр Воронин
Не, погоди. Лукойл к государственным деньгам отношения не имеет. Не потратят на Спартак - пойдет в карман владельцев. А вот 50% не потраченных на Зенит денег могут уйти в бюджет государства.
Конечно не имеет, продают свою частную нефть. Спартаковцам всё божья роса))
+3
-1
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