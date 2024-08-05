Роман Ротенберг: «Олимпиаду не смотрю, «Матч ТВ» не показывает, ну что я буду лазать по пиратским ссылкам? Политика сильно вмешалась в олимпийское движение»
Роман Ротенберг объяснил, почему не смотрит Олимпиаду в Париже.
– В эти дни в Париже идет Олимпиада. Какие чувства она у вас вызывает?
– Мы со сборной России завоевали золото в Пхенчхане в 2018 году. Когда у тебя уже была Олимпиада в жизни, то равнодушным она тебя не оставит.
Но Олимпиаду в Париже я не смотрю. С учетом сборов у меня нет времени, и ее не показывает «Матч ТВ». Ну что я буду лазать по пиратским ссылкам? Могу посмотреть какие-то моменты в записи, разные ролики летают по соцсетям.
Мне интересен сам спорт как явление. Какие-то вещи можем черпать, применяя в подготовке СКА. Например, на сборах нас тренирует чемпион мира по дзюдо Арман Адамян. Я всегда говорю, что тренеру нужно каждый день развиваться, чему-то учиться.
Если посмотреть на Олимпиаду как на спорт, убрав политику – какие-то моменты мы будем обязательно изучать.
Другое дело, что политика сильно вмешалась в олимпийское движение. Мне тяжело комментировать некоторые противоречивые эпизоды без резких выражений. Поэтому воздержусь, чтобы не сорваться на грубость.
– Многих из нас на эту Олимпиаду не пустили. Что же делать?
– Тогда будем играть внутренний чемпионат. Это будет лучше для нас.
Но я уверен, что все должно поменяться. Надеюсь, что скоро вся эта несуразица останется в прошлом, – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
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Ни у кого такого нет, ни в одной стране. Сам купил российский впн)
Рома как обычно пафосно сел в лужу.
Сайт МОК и Евроспорт показывают. Подключить на пару недель можно вполне.