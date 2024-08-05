Роман Ротенберг: «Олимпиаду не смотрю, «Матч ТВ» не показывает, ну что я буду лазать по пиратским ссылкам? Политика сильно вмешалась в олимпийское движение»

Теги СКА ФХР Сборная России по хоккею с шайбой телевидение КХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Олимпиада-2024 Роман Ротенберг Политика Матч ТВ Арман Адамян Хоккей

Роман Ротенберг объяснил, почему не смотрит Олимпиаду в Париже.

– В эти дни в Париже идет Олимпиада. Какие чувства она у вас вызывает?

– Мы со сборной России завоевали золото в Пхенчхане в 2018 году. Когда у тебя уже была Олимпиада в жизни, то равнодушным она тебя не оставит.

Но Олимпиаду в Париже я не смотрю. С учетом сборов у меня нет времени, и ее не показывает «Матч ТВ». Ну что я буду лазать по пиратским ссылкам? Могу посмотреть какие-то моменты в записи, разные ролики летают по соцсетям.

Мне интересен сам спорт как явление. Какие-то вещи можем черпать, применяя в подготовке СКА. Например, на сборах нас тренирует чемпион мира по дзюдо Арман Адамян. Я всегда говорю, что тренеру нужно каждый день развиваться, чему-то учиться.

Если посмотреть на Олимпиаду как на спорт, убрав политику – какие-то моменты мы будем обязательно изучать.

Другое дело, что политика сильно вмешалась в олимпийское движение. Мне тяжело комментировать некоторые противоречивые эпизоды без резких выражений. Поэтому воздержусь, чтобы не сорваться на грубость.

– Многих из нас на эту Олимпиаду не пустили. Что же делать?

– Тогда будем играть внутренний чемпионат. Это будет лучше для нас.

Но я уверен, что все должно поменяться. Надеюсь, что скоро вся эта несуразица останется в прошлом, – сказал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Материалы по теме

77 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А как он тогда 800 матчей НХЛ смотрел?🤔
+150
-3
+147
Да, пиратские ссылки. На официальном сайте Олимпиады)))))
+121
-2
+119
А где же он смотрел 800 матчей НХЛ, когда его тоже не показывали?
+50
-1
+49
Уважаю Ромку за характер - проснётся, ляпнет какую-нибудь херню и снова спать...
+42
-2
+40
Ответ Максим Широков
Да, пиратские ссылки. На официальном сайте Олимпиады)))))
Он наверное через финский vpn заходил
+26
-1
+25
Показывает на официальном сайте МОК, Роман. Бесплатно и без рекламы. А еще Евроспорт. Рекомендую любой из способов.
+22
-1
+21
Пиратские ссылки на сайт МОК? «Но как, мистер Холмс?!»(с)
+18
-1
+17
Ответ Максим Широков
Да, пиратские ссылки. На официальном сайте Олимпиады)))))
он фуфломицин для внутреннего потребителя разгоняет, который не разбирается че там где показывают. еще сто раз повторят, уверен
+18
-1
+17
А НХЛ он смотрит сразу после программы время на первом?
+15
-1
+14
Ответ krypton92
А как он тогда 800 матчей НХЛ смотрел?🤔
На трибуне!))
+13
-3
+10
Смотрю олимпиаду на двух каналах евроспорта
+7
-1
+6
В СКА из синхронного плавания что-то можно перенять!
+5
-1
+4
или того хуже... по пиратскому ютубу!
+6
-3
+3
В этом году у россиян самые шикарные возможности просмотра Олимпиады в истории.
Причем чистый спорт, без примесей!
Идеальные условия для просмотра специалистами и любителями спорта!
Ни у кого такого нет, ни в одной стране. Сам купил российский впн)

Рома как обычно пафосно сел в лужу.
+4
-1
+3
Ответ Ваня Аналитик
а, что - сайт МОК - пиратский? там для всех, включая россиян, идут прямые трансляции...Ротенберг, как всегда, гонит волну...
Не для всех, а только для россиян. Все остальные платят за трансляции.
+3
0
+3
Ответ Гена от Чебурашки
В СКА из синхронного плавания что-то можно перенять!
Выпускать по 8 человек на площадку, чтоб всем игрового времени хватило
+4
-1
+3
Ответ александр красноярский
Смотри если кайфуешь а мы в России смотрим свой спорт и сводки с СВО. Россия побеждает . Скоро хоккей начнется будем ходить и смотреть .
Мирра и Диана Русские девушки)) взяли серебро)) плохо отрабатываешь 15₽ за коммент. Смотри, уволят
+4
-2
+2
Ответ александр красноярский
Нравиться трансы ?
Конечно!! Джокович транс же! Мирра и Диана трансы! А вся сборная Марокко, по футболу, тем более. Смотрю, наслаждаюсь
+3
-1
+2
Ответ Heat Wave
Показывает на официальном сайте МОК, Роман. Бесплатно и без рекламы. А еще Евроспорт. Рекомендую любой из способов.
А с ноутбука можно хорошо смотреть на экране телевизора.У меня трансляция зависает на телевизоре.
+2
0
+2
Ответ Гена от Чебурашки
В СКА из синхронного плавания что-то можно перенять!
зажимать нос прищепками, чтобы не ощущать неприятных запахов
+3
-1
+2
Евроспорт 1 и 2 показывает.Что он опять несёт.Ещё и Синицын комментирует,тот самый дед со снукера.
+3
-1
+2
Ну а как же ты НХЛ смотришь? Где показывают в России? Дай наколку.
Сайт МОК и Евроспорт показывают. Подключить на пару недель можно вполне.
+4
-2
+2
Ответ Coongur
На трибуне!))
Самый настоящий гений!
+4
-2
+2
Ответ Recreated
Комментарий удален пользователем
А это как в басне "Мы пахали"
+2
-1
+1
Смотрю на Евроспорте, прекрасно показывают
+2
-1
+1
Орлов про него правильно в свое время сказал, жаль что пришлось потом говорить что монтаж)
+2
-1
+1
а мы люди простые, можем полазать и по пиратским ссылкам
+1
0
+1
Кто-нибудь объясните мне дураку : КХЛ вышла из ФХР . Тогда вопрос - как заместитель председателя правления Континентальной хоккейной лиги, Заместитель председателя совета директоров, вице-президент и главный тренер хоккейного клуба СКА одновременно может быть и первым Вице -президентом ФХР , если КХЛ вышла из юрисдикциии ФХР? Или это другое , или это только у нас такое может быть??
+4
-3
+1
Ответ Джон Силвер_1116158947
В этом году у россиян самые шикарные возможности просмотра Олимпиады в истории. Причем чистый спорт, без примесей! Идеальные условия для просмотра специалистами и любителями спорта! Ни у кого такого нет, ни в одной стране. Сам купил российский впн) Рома как обычно пафосно сел в лужу.
Вот да, условия просмотра идеальны даже в сравнении с Токио или Пекином. Нет рекламы, всё в одном месте без необходимости узнавать, что там у Первого, что у РТР, что где-то ещё, нет важных студий-дневников с экспертными мнениями, комментаторы, которые рассказывают, что происходит в трансляции, а не рассуждают на отвлечённые темы. Прямо удивляюсь, что так можно было.
+1
0
+1
Ну, конечно, долларовый миллиардер не может себе установить тарелочку и подключить все эти скайспорты и тд)
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий