Роман Ротенберг: «Олимпиаду не смотрю, «Матч ТВ» не показывает, ну что я буду лазать по пиратским ссылкам? Политика сильно вмешалась в олимпийское движение»

Роман Ротенберг объяснил, почему не смотрит Олимпиаду в Париже.

– В эти дни в Париже идет . Какие чувства она у вас вызывает?

– Мы со сборной России завоевали золото в Пхенчхане в 2018 году. Когда у тебя уже была Олимпиада в жизни, то равнодушным она тебя не оставит.

Но Олимпиаду в Париже я не смотрю. С учетом сборов у меня нет времени, и ее не показывает «Матч ТВ». Ну что я буду лазать по пиратским ссылкам? Могу посмотреть какие-то моменты в записи, разные ролики летают по соцсетям.

Мне интересен сам спорт как явление. Какие-то вещи можем черпать, применяя в подготовке СКА. Например, на сборах нас тренирует чемпион мира по дзюдо Арман Адамян. Я всегда говорю, что тренеру нужно каждый день развиваться, чему-то учиться.

Если посмотреть на Олимпиаду как на спорт, убрав политику – какие-то моменты мы будем обязательно изучать.

Другое дело, что политика сильно вмешалась в олимпийское движение. Мне тяжело комментировать некоторые противоречивые эпизоды без резких выражений. Поэтому воздержусь, чтобы не сорваться на грубость.

– Многих из нас на эту Олимпиаду не пустили. Что же делать?

– Тогда будем играть внутренний чемпионат. Это будет лучше для нас.

Но я уверен, что все должно поменяться. Надеюсь, что скоро вся эта несуразица останется в прошлом, – сказал главный тренер и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.