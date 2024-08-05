Соболев не попал в заявку «Спартака» 3-й раз подряд – на матч с «Крыльями». Форвард отстранен клубом

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Никита Чернов Тео Бонгонда Антон Зиньковский Срджан Бабич Александр Максименко Эсекиэль Барко Олег Рябчук Александр Соболев Даниил Хлусевич Наиль Умяров Данил Пруцев Манфред Угальде Футбол

Александр Соболев пропустит третий подряд матч «Спартака».

27-летний нападающий не попал в заявку на игру с «Крыльями Советов» в 3-м туре Мир РПЛ. Ранее он был отстранен от работы с основной командой красно-белых. 

Стартовый состав «Спартака» выглядит так: Александр МаксименкоДаниил Хлусевич, Никита Чернов, Срджан Бабич, Олег Рябчук, Наиль Умяров, Данил Пруцев, Эсекиэль Барко, Антон Зиньковский, Тео Бонгонда, Манфред Угальде. 

Матч «Спартак» – «Крылья Советов» начнется в 20:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию

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22 комментария
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Умяров, что, зачем, почему
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В конце сезона - Соболев не попал в заявку Спартака в 40-й раз подряд
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Ответ superbro
Умяров, что, зачем, почему
Такое ощущение, что он каждый раз покупает место в старте.
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Продали б уже, хотя бы за 8. Толку держать его в клубе платя немалые деньги при этом не получая никакой пользы.
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Ответ superbro
Умяров, что, зачем, почему
Неубиваемый. Ждут наверное что второй Глушенков будет.
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Опять Умяров,самое слабое звено,за какие заслуги его ставят непонятно
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Ответ superbro
Умяров, что, зачем, почему
когда то в молодости занимался футболом. есть такая категория ребят, которые на тренировках просто чудеса показывают, а потом выходят на матчи и полный ноль. Вот кажется Умяров похож на такого футболиста. А тренера до талого верят, что раскроется. Могу, конечно же, ошибаться.
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Ответ superbro
Умяров, что, зачем, почему
Уже который матч в старте человек-тактический фол и человек-привоз…
Чем он так понравился Станковичу? Наверное на тренировках чудеса творит?
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Легенда Тушино!☝️🐬
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Ответ Айнур Гайсин
В конце сезона - Соболев не попал в заявку Спартака в 40-й раз подряд
Соболев, который весь сезон не попадал в заявку Спартака, где он сейчас?
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Поймал себя на мысли: Вот нет Соболева в составе и, раздражения Спартак, почти, не вызывает.
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Ответ Chuha-Motibg
Продали б уже, хотя бы за 8. Толку держать его в клубе платя немалые деньги при этом не получая никакой пользы.
А тут вопрос: хочет ли еще Зенит платить восемь? Игрок разосрался с клубом, отстранен от основного состава. Можно и еще ниже цену сбить, а не хотят снижать, так и не очень надо.
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Дельфин рвётся в Неве поплавать, аж дрожит.
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Опять Умяров в старте😳
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Умяров сам что ли состав стартовый составляет ?
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Для Зыныта берегут ))) Трешку положит несостоявшимся работодателям )))
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В Коломну его. Там как раз место в заявке освободилось.
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Умяров - Зобнин слабейшее звено. Один и так играть не умел, второго ставя еа фланг превратили в тупого бегунка
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Опять Спартак сливает своих. Одним словом секта)
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Он закончил с футболом. Ему интереснее кс и шмот от Никиты Ефремова.
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До "выеживался"
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Вот это неожиданность спортс!
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