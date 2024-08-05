Соболев не попал в заявку «Спартака» 3-й раз подряд – на матч с «Крыльями». Форвард отстранен клубом

Александр Соболев пропустит третий подряд матч «Спартака».

27-летний нападающий не попал в заявку на игру с «Крыльями Советов» в 3-м туре Мир . Ранее он был отстранен от работы с основной командой красно-белых.

Стартовый состав « » выглядит так: , , Никита Чернов, Срджан Бабич, Олег Рябчук, , Данил Пруцев, Эсекиэль Барко, Антон Зиньковский, Тео Бонгонда, Манфред Угальде.

Матч «Спартак» – «Крылья Советов» начнется в 20:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию.