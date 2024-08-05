Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом на Олимпиаде-2024 – 6,25 м

Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом на Олимпиаде-2024.

Сегодня швед одержал победу в олимпийском турнире с результатом 6,25 м. Рекордную высоту он взял с третьей попытки.

Он превзошел собственное достижение (6,24), установленное 20 апреля на этапе «Бриллиантовой лиги» в в китайском Сямыне.

Дюплантису 24 года, он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира в прыжках с шестом.

Ему также принадлежит мировой рекорд в помещениях – 6,22 м.