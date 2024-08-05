Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом на Олимпиаде-2024 – 6,25 м

Теги прыжки с шестом рекорды сборная Швеции Олимпиада-2024 Арман Дюплантис Легкая атлетика

Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом на Олимпиаде-2024.

Сегодня швед одержал победу в олимпийском турнире с результатом 6,25 м. Рекордную высоту он взял с третьей попытки. 

Он превзошел собственное достижение (6,24), установленное 20 апреля на этапе «Бриллиантовой лиги» в в китайском Сямыне. 

Дюплантису 24 года, он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира в прыжках с шестом. 

Ему также принадлежит мировой рекорд в помещениях – 6,22 м. 

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22 комментария
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Красавчик, смог лицезреть это в прямом эфире, держал кулачки)
Какая-то невиданная высота
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Дюплантис уникум современной лёгкой атлетики.
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Почти сорок лет назад в Париже божил Бубка
Спустя 40 лет Арманд исполнил то, ради чего все сегодня собрались
Он прошёл лёгкую атлетику
+11
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+8
Какой же кайф быть свидетелем таких достижений человечества. Разница со вторым местом 30 сантиметров…. Ощущение что его рекорды будут держаться долгие десятилетия если не вечность
+6
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Гениальнейшее взятие с финальной попытки.
Просто космос!
+4
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Просто гениален. По высоте Дюплантис вообще идеально исполняет, мог даже с первой попытки взять 6,25. Почти наверняка в перспективе сможет покорить 6,30. А это просто немыслимая высота, конечно.
+4
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Ответ jjeka
Какой же кайф быть свидетелем таких достижений человечества. Разница со вторым местом 30 сантиметров…. Ощущение что его рекорды будут держаться долгие десятилетия если не вечность
Честно говоря, в детстве казалось, что и рекорд Бубки (6,14 кажется) никто никогда не сможет побить, а вот сейчас уже 6,25 смогли взять. Кто знает, что будет через пару десятилетий.
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У всех остальных это прыжки с шестом,а у Мондо - полеты с шестом.
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Красавчик
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Фантастика, конечно. Соперники переживали за Армана больше, чем он сам).
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Карлсон, так невозможно без пропеллера летать
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Просто Гений!🏆
+3
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Сильно... Молодец!
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0
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Летающие атлеты, это конечно особая эстетика!
А между прочим, рекорд Исинбаевой тоже уже 15 лет держится, что очень круто...
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Браво!
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Это не предел
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Это было прекрасно.
Рад)
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Сумасшедший тип с крутой техникой
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Невероятно
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Бубка сделал вче, чтобы его рекорды не побили, а потом пришёл парень и сказал нет :)
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Ответ Фанат Сан-Марино
Почти сорок лет назад в Париже божил Бубка Спустя 40 лет Арманд исполнил то, ради чего все сегодня собрались Он прошёл лёгкую атлетику
ему 24 всего. Глядя на его полёты, хочется верить, что это лишь первый акт. Кайф.
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Кто пустил Шведского короля в сектор??
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