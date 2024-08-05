«Зенит» отказался от продажи Клаудиньо и Вендела и покупки Илича – Миллера впечатлил старт сезона. Переговоры по трансферам «практически свернуты» («Р-Спорт»)

Теги Зенит Торино Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия серия А Италия Галатасарай высшая лига Турция возможные трансферы Алексей Миллер Клаудиньо Вендел Иван Илич Р-Спорт Футбол

«Зенит» не отпустит Вендела и Клаудиньо этим летом.

Сообщалось, что Вендел интересен «Галатасараю», но «Зенит» готов продать бразильца лишь в случае предложения, близкого к трансферу Малкома в «Аль-Хилаль» за 60 млн евро. Также появлялась информация о переговорах с «Фламенго» по Клаудиньо.

«В настоящее время переговоры по трансферам практически свернуты. Алексея Миллера, чье мнение в вопросах трансферной политики «Зенита» всегда определяющее, сильно впечатлил старт нового сезона. Команда забивает в среднем по четыре гола.

Переговоры с «Фламенго» о продаже Клаудиньо, несмотря на новое предложение бразильцев, как и переговоры с «Галатасараем», который очень хотел приобрести Вендела, по сути, завершены.

Отпала и необходимость в приобретении у «Торино» Ивана Илича, которого рассматривали в качестве замены Венделу. Итальянцы, которым было сделано очень хорошее в финансовом плане предложение, также готовы сохранить сербского полузащитника у себя», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Переход Илича в «Зенит» сорвался из-за того, что «Торино» требовал 30 млн евро, а петербуржцы не хотели платить больше 23 («СЭ»)

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107 комментариев
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Ответ Доктор Верховцев
А дельфин? Что с дельфином-то?
В алуштинский дельфинарий поедет
+110
-3
+107
А дельфин? Что с дельфином-то?
+80
-9
+71
Если ещё учитывать отказ от дельфина, то получается, что все инсайды Карпа смыло в унитаз.
+64
-13
+51
Ответ леннорыч-абрамович
Комментарий скрыт
Так подкинуть даже по миллиону евро двоим футболистом более финансово выгодно, чем покупать нового футболиста. Я конечно не берусь рассчитывать на твой интеллект, но мало ли.
+28
-4
+24
Ответ леннорыч-абрамович
Комментарий скрыт
Ничто так не уничтожало мировой футбол, как не продажа Вендела и Клаудиньо, ахахах
+21
-2
+19
Ответ Трент Резнор
В алуштинский дельфинарий поедет
Как там условия?
+19
-2
+17
Ответ Nogoi89
Если ещё учитывать отказ от дельфина, то получается, что все инсайды Карпа смыло в унитаз.
так как будто бы наоборот. получается, что все инсайды имели под собой вполне конкретные основания
+21
-6
+15
Ура! Здравый смысл победил. Осталось увидеть такую же новость по Соболеву. Пусть все останутся в своих нынешних клубах.
+13
-2
+11
Ответ Доктор Верховцев
Как там условия?
Места прилично и много детей
+12
-1
+11
Ответ леннорыч-абрамович
Комментарий скрыт
Даже если бы и навалили. И что?
+17
-7
+10
Карп снова свою кормилицу проиграл.
+12
-3
+9
Ответ Доктор Верховцев
Как там условия?
Тренируют, мячики бросают, рыбкой кормят!
Дельфинам нравится)))
+10
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Ответ Трент Резнор
Места прилично и много детей
Детей? А то, что он плавник к причинному месту на людях прикладывал, это ничего? К детям можно?
+8
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+6
Ответ ТимТалер
Илич дорогой, но «Спартаку» он нужнее для борьбы за титул. Классный полузащитник. Что тут скажешь. Можно половину легов продать и его купить. В паре с Барко будет шикарно смотреться.
За какой титул собирается бороться Спартак?
+7
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+6
Клаудиньо можно и продать, а вот Вендела отпускать никак нельзя.
+6
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+5
Ответ Owen_the_Simple
Клаудиньо вяленький. Если это не ситуационное, то можно было бы и подумать о замене.
Он только недавно после травмы вернулся, так что не стоит быть к нему слишком суровым.
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+5
Ответ леннорыч-абрамович
Так вы и мешаете, неужели не понятно?
Наоборот, Зенит помогает. Вы же сами сказали, что Зенит денежный мешок, т.е может себе позволить покупку всего и вся. Так почему этим не воспользоваться? Развивай игроков да продавай их в Зенит, зарабатывай деньги.
+6
-2
+4
А сколько было причитаний, праведного гнева: Зенит берёт того. С дикой з/п и за кучу народного бабла; Зенит берёт этого. С ещё большей з/п и за ещё большую кучу, ещё более народного баблища, итд итп. Выхлоп "0". Только оправдалки почему не срослось. Вывод: дождись трансфера, а уж потом брызжи слюной.
+7
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+4
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Да было понятно, что они их не продадут, видимость создавали. 100-летие как никак
Было понятно, что не продадут, потому что постили это всякие инфопомойки и инфодыбилы всякие
+8
-4
+4
вот и славно.зачем ломать машину которая работает отлично
+6
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Ответ леннорыч-абрамович
Так вы и мешаете, неужели не понятно?
Старайтесь больше.
+5
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Ответ Доктор Верховцев
А потом что?
В Париж едет, в Сене купаться
+4
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+3
Ответ Owen_the_Simple
Клаудиньо вяленький. Если это не ситуационное, то можно было бы и подумать о замене.
Ну по сравнению с тем же "вяленьким" Мостовым, Клаудиньо - огурчик! :)

Вообще Мост может конкретно присесть на лавочку, там на его позицию ломится топовый Педро и очень активный Мантуан. И Клаудиньо тоже может там прекрасно сыграть, если выпускать Горшкова в центр.
+4
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+3
Ответ леннорыч-абрамович
Мерзость так и льется.
Уворачивайтесь, развивайте гибкость.
+5
-2
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Ответ леннорыч-абрамович
Это не так работает, глупышка.
Тогда не зарабатывайте.
+4
-1
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Ответ Доктор Верховцев
Детей? А то, что он плавник к причинному месту на людях прикладывал, это ничего? К детям можно?
А что с него взять?) Дельфин же…
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Ответ Советник_042
Комментарий скрыт
Ювентус, Бавария, не?
+3
-1
+2
Ответ Андрей Максимкин
так как будто бы наоборот. получается, что все инсайды имели под собой вполне конкретные основания
И суммы бредовые, которые там приводились тоже?! 30 за Соболева, например
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-3
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Ну и славненько! Понедельник не такой уж и тяжёлый!👍
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Ответ Nogoi89
Если ещё учитывать отказ от дельфина, то получается, что все инсайды Карпа смыло в унитаз.
неожиданно то как
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