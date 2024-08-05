«Зенит» отказался от продажи Клаудиньо и Вендела и покупки Илича – Миллера впечатлил старт сезона. Переговоры по трансферам «практически свернуты» («Р-Спорт»)
«Зенит» не отпустит Вендела и Клаудиньо этим летом.
Сообщалось, что Вендел интересен «Галатасараю», но «Зенит» готов продать бразильца лишь в случае предложения, близкого к трансферу Малкома в «Аль-Хилаль» за 60 млн евро. Также появлялась информация о переговорах с «Фламенго» по Клаудиньо.
«В настоящее время переговоры по трансферам практически свернуты. Алексея Миллера, чье мнение в вопросах трансферной политики «Зенита» всегда определяющее, сильно впечатлил старт нового сезона. Команда забивает в среднем по четыре гола.
Переговоры с «Фламенго» о продаже Клаудиньо, несмотря на новое предложение бразильцев, как и переговоры с «Галатасараем», который очень хотел приобрести Вендела, по сути, завершены.
Отпала и необходимость в приобретении у «Торино» Ивана Илича, которого рассматривали в качестве замены Венделу. Итальянцы, которым было сделано очень хорошее в финансовом плане предложение, также готовы сохранить сербского полузащитника у себя», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Переход Илича в «Зенит» сорвался из-за того, что «Торино» требовал 30 млн евро, а петербуржцы не хотели платить больше 23 («СЭ»)
Дельфинам нравится)))
Вообще Мост может конкретно присесть на лавочку, там на его позицию ломится топовый Педро и очень активный Мантуан. И Клаудиньо тоже может там прекрасно сыграть, если выпускать Горшкова в центр.