«Зенит» отказался от продажи Клаудиньо и Вендела и покупки Илича – Миллера впечатлил старт сезона. Переговоры по трансферам «практически свернуты» («Р-Спорт»)

«Зенит» не отпустит Вендела и Клаудиньо этим летом.

Сообщалось, что Вендел интересен «Галатасараю», но «Зенит» готов продать бразильца лишь в случае предложения, близкого к трансферу Малкома в «Аль-Хилаль» за 60 млн евро. Также появлялась информация о переговорах с « » по Клаудиньо.

«В настоящее время переговоры по трансферам практически свернуты. , чье мнение в вопросах трансферной политики « » всегда определяющее, сильно впечатлил старт нового сезона. Команда забивает в среднем по четыре гола.

Переговоры с «Фламенго» о продаже , несмотря на новое предложение бразильцев, как и переговоры с « », который очень хотел приобрести Вендела, по сути, завершены.

Отпала и необходимость в приобретении у «Торино» Ивана Илича, которого рассматривали в качестве замены . Итальянцы, которым было сделано очень хорошее в финансовом плане предложение, также готовы сохранить сербского полузащитника у себя», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Переход Илича в «Зенит» сорвался из-за того, что «Торино» требовал 30 млн евро, а петербуржцы не хотели платить больше 23 («СЭ»)