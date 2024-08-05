СВР предупредила о готовящихся в США допинг-расследованиях: «Наиболее мощный «удар» готовится по художественной гимнастике, синхронному плаванию и фигурному катанию»

Теги синхронное плавание сборная России допинг художественная гимнастика женское катание сборная России (синхронное плавание) сборная России (художественная гимнастика) Григорий Родченков Политика Тимофей Соболевский Р-Спорт Фигурное катание

СВР предупредила о кампании США по изоляции России в мировом спорте.

«Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающим в СВР данным, США планируют очередной этап давно и безуспешно ведущейся кампании по «изоляции» России в мировом спортивном движении.

На сей раз готовится серия «громких расследовательских публикаций» о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте высших достижений. В фокусе внимания – дисциплины, в которых наша страна является глобально признанным лидером», – сообщили в СВР.

«Курируют проект экс-руководители Московской антидопинговой лаборатории – перебежчики Г. Родченков и Т. Соболевский. Считается, что они сохранили «устойчивые связи» с тренерами и врачами, принимающими участие в подготовке российских атлетов», – отметили в службе.

«Наиболее мощный «удар» готовится по «самым русским» дисциплинам – художественной гимнастике, синхронному плаванию и фигурному катанию. На прославленные спортивные школы, выдающихся тренеров и спортсменов планируется вылить ушаты чудовищной грязи и фантастической лжи.

По замыслу американцев, очерняющие материалы должны будут убедить болельщиков по всему миру, что мощь и красота российских художниц, синхронисток и фигуристов – всего лишь результат применения неких чудодейственных препаратов, обман, иллюзия», – добавили в СВР.

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221 комментарий
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Хм, почему же "безуспешно ведущейся кампании по «изоляции» России в мировом спортивном движении"?
Кампания эта вполне успешная - нас убрали из "международного" спорта. Куда уж сильнее изолировать?
+170
-10
+160
Лучше бы СВР предотвратили трагедию в крокусе
+139
-49
+90
Ответ Александр Иванов
Хм, почему же "безуспешно ведущейся кампании по «изоляции» России в мировом спортивном движении"? Кампания эта вполне успешная - нас убрали из "международного" спорта. Куда уж сильнее изолировать?
нас и без допинг скандалов убрали везде, но видимо СВР не в курсе.
+72
-9
+63
К проморгавшим Крокус спецслужбам доверия нет. Тем более никто не понёс ответственности. Бортников в ФСБ сидит уже сколько лет, ему всё ни по чём. СВР лучше бы ячейки ИГИЛ раскрывала.
+80
-37
+43
Ответ Margor
Лучше бы СВР предотвратили трагедию в крокусе
СВР и ФСБ конечно похожи аббревиатурами, но всё же у них разные функции
+50
-7
+43
Так мы и так нигде не участвуем в этих видах спорта. Или загнивающий запад решил покуситься на святое - на кубок первого канала?
+49
-6
+43
Ответ Ильдар М
Комментарий скрыт
Игры БРИКС приводить как аргумент😂😂😂😂😂
Как у Вас там в психиатрии дела?)

и да, БРИКС политический блок, но игры Брикс не политизированны, да)
+32
-2
+30
Когда смотришь на Байлз и нашу изящную красавицу Ангелину Мельникову, лично у меня возникают вопросы по допингу к первой даме...
+53
-25
+28
Ответ Ильдар М
Комментарий скрыт
Вы абсолютно правы, от себя добавлю - миром давно правят массоны, главной у них была английская королева. Кто стоял над ней пока не не ясно, ведь не может такого быть, что бы за нашей планетой никто не присматривал. Скорее всего, это были инопланетяне. Я думаю они и будут все решать в конфликте о котором вы говорите. Аминь!
+32
-5
+27
Ну предположим, нам сообщат, что в ТШТ всех кормили триметазидином, что ЦРУ выведало, вложив 5 млрд. долларов в создание ИИ, способного читать форум Спортса.
Но почему тогда на протяжении многих лет регулярные антидопинговые проверки, проводимые на всех международных соревнованиях, были неспособны это выявить?! И почему бы не подозревать тогда представителей любой другой страны в "успешном ускользании" от такого контроля?
+29
-4
+25
Ответ RBChannel
Комментарий скрыт
Прям давно? То ли дело крем собаки или полотенце двоюродного брата
+28
-5
+23
В России спорт настолько вне политики, что уже СВР им занимается
+37
-14
+23
Помню как 10 лет назад, при таких заголовках, чиновники отвечали - «ВЫ ВСЕ ВРЕТЕ» и «ДОКАЖИТЕ».
Итого: почти весь российский спорт забанен везде. Сперва без флага и гимна, а теперь совсем.
Все, что нужно знать о защите своих интересов.
+38
-16
+22
Просто мне интересно, что Родченков, который вскоре после 2014 сбежал, может рассказать, кроме выдуманной клеветы, про фигуристок младше Сотниковой и Липницкой? К которым, кстати, даже у него претензий не было.
Очевидно опять вся инфа от анонимных осведомителей несуществующих.
+30
-14
+16
А почему Россия не готовит мощные статьи, в отношении Байлз, Фелпса, и других звезд сша.
+21
-5
+16
Ответ Margor
Лучше бы СВР предотвратили трагедию в крокусе
Это не работа СВР. Понимаю, что тебе просто надо было вкинуть и на самом деле плевать на крокус и на СВР, просто на всякий случай уточняю
+28
-13
+15
Штирлиц никогда не торопил события. Выдержка, считал он, оборотная сторона стремительности. Всё определяется пропорциями: искусство, разведка, любовь, политика.
+22
-7
+15
Напомню это та самая СВР из-за который кое-кто поверил в Киев за 3 дня. Там уровень компетентности зашкаливает.
+23
-10
+13
Ответ Margor
Лучше бы СВР предотвратили трагедию в крокусе
+100!
+24
-11
+13
Ответ Лизавета Анна -Мария
Когда смотришь на Байлз и нашу изящную красавицу Ангелину Мельникову, лично у меня возникают вопросы по допингу к первой даме...
Также как Шарапова и Уильямс
+18
-6
+12
Ответ Марина Елисеева
Прям давно? То ли дело крем собаки или полотенце двоюродного брата
+++++ а также обоссанное допингистом сено, употребленное честной лошадью! Вот это, считаю, на вершине топ-пирамиды из косметики, собачьих кормов, чужих полотенец/формы, отравленной водопроводной воды, россыпей тмз и стероидных бургеров в гостиницах и жидкостей бойфрендов.
+12
-1
+11
Ответ Willy Troll
Комментарий скрыт
В тот момент когда кремлевская пропаганда внезапно оказалось правдой...
+15
-5
+10
учитывая то, что в ближайшие лет 5 мы будем сидеть дома, то как то все равно на эти расследования.
+10
-1
+9
"безуспешной компании по изоляции"?
Вполне себе успешно изолируют после ОИ 2014
+11
-2
+9
Ответ Денис Т.
Напомню это та самая СВР из-за который кое-кто поверил в Киев за 3 дня. Там уровень компетентности зашкаливает.
Неужели та самая? А разве это не генерал Марк Милли, заявил на слушаниях в Конгрессе США в начале февраля 2022 про "падение Киева за 72 часа"?
+13
-5
+8
Почему текст СВР так сильно напоминает тексты обычного ватного блоггера в телеге. Все теже пафосные обороты.
+13
-5
+8
Ну почему же безуспешную компанию. Вполне успешную.
Ps вангую Кепка окажется снова весь в белом
+15
-7
+8
Ответ Ильнур Хасанов
Достаточно обвинить. А пусть потом доказывают, что не измазаны.
Да кому наши обвинения интересны,вон Байлз пытались,но у нее оказалось ТИ.
+9
-1
+8
Ответ Russ Ivan
И ведь США правы, вся наша художественная гимнастика, синхронное плавание и фигурное катание крепко сидит на химии. Вот у амеров да, Байлс - образец невинной спортсменки, всё сама, сама, всё чисто своим трудом и никакой химии...
А братья Уильямс? Чистейшие, 200%.
+13
-6
+7
Ответ ОЛЛС1911
К проморгавшим Крокус спецслужбам доверия нет. Тем более никто не понёс ответственности. Бортников в ФСБ сидит уже сколько лет, ему всё ни по чём. СВР лучше бы ячейки ИГИЛ раскрывала.
СВР - служба внешней разведки. Вам что нибудь горовит слово ВНЕШНЕЙ?
+10
-3
+7
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