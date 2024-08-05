СВР предупредила о готовящихся в США допинг-расследованиях: «Наиболее мощный «удар» готовится по художественной гимнастике, синхронному плаванию и фигурному катанию»
СВР предупредила о кампании США по изоляции России в мировом спорте.
«Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающим в СВР данным, США планируют очередной этап давно и безуспешно ведущейся кампании по «изоляции» России в мировом спортивном движении.
На сей раз готовится серия «громких расследовательских публикаций» о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте высших достижений. В фокусе внимания – дисциплины, в которых наша страна является глобально признанным лидером», – сообщили в СВР.
«Курируют проект экс-руководители Московской антидопинговой лаборатории – перебежчики Г. Родченков и Т. Соболевский. Считается, что они сохранили «устойчивые связи» с тренерами и врачами, принимающими участие в подготовке российских атлетов», – отметили в службе.
«Наиболее мощный «удар» готовится по «самым русским» дисциплинам – художественной гимнастике, синхронному плаванию и фигурному катанию. На прославленные спортивные школы, выдающихся тренеров и спортсменов планируется вылить ушаты чудовищной грязи и фантастической лжи.
По замыслу американцев, очерняющие материалы должны будут убедить болельщиков по всему миру, что мощь и красота российских художниц, синхронисток и фигуристов – всего лишь результат применения неких чудодейственных препаратов, обман, иллюзия», – добавили в СВР.
Кампания эта вполне успешная - нас убрали из "международного" спорта. Куда уж сильнее изолировать?
Как у Вас там в психиатрии дела?)
и да, БРИКС политический блок, но игры Брикс не политизированны, да)
Но почему тогда на протяжении многих лет регулярные антидопинговые проверки, проводимые на всех международных соревнованиях, были неспособны это выявить?! И почему бы не подозревать тогда представителей любой другой страны в "успешном ускользании" от такого контроля?
Итого: почти весь российский спорт забанен везде. Сперва без флага и гимна, а теперь совсем.
Все, что нужно знать о защите своих интересов.
Очевидно опять вся инфа от анонимных осведомителей несуществующих.
Вполне себе успешно изолируют после ОИ 2014
Ps вангую Кепка окажется снова весь в белом