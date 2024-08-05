СВР предупредила о готовящихся в США допинг-расследованиях: «Наиболее мощный «удар» готовится по художественной гимнастике, синхронному плаванию и фигурному катанию»

СВР предупредила о кампании США по изоляции России в мировом спорте.

«Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающим в СВР данным, США планируют очередной этап давно и безуспешно ведущейся кампании по «изоляции» России в мировом спортивном движении.

На сей раз готовится серия «громких расследовательских публикаций» о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте высших достижений. В фокусе внимания – дисциплины, в которых наша страна является глобально признанным лидером», – сообщили в СВР.

«Курируют проект экс-руководители Московской антидопинговой лаборатории – перебежчики Г. Родченков и Т. Соболевский. Считается, что они сохранили «устойчивые связи» с тренерами и врачами, принимающими участие в подготовке российских атлетов», – отметили в службе.

«Наиболее мощный «удар» готовится по «самым русским» дисциплинам – художественной гимнастике, синхронному плаванию и фигурному катанию. На прославленные спортивные школы, выдающихся тренеров и спортсменов планируется вылить ушаты чудовищной грязи и фантастической лжи.

По замыслу американцев, очерняющие материалы должны будут убедить болельщиков по всему миру, что мощь и красота российских художниц, синхронисток и фигуристов – всего лишь результат применения неких чудодейственных препаратов, обман, иллюзия», – добавили в СВР.