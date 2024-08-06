Испания сыграет с Францией в финале Олимпиады, Марокко и Египет встретятся в матче за бронзу

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Сборные Испании и Франции сыграют в финале Олимпиады-2024.

Испанская сборная одержала волевую победу над марокканцами (2:1) в полуфинале Олимпийских игр.

Французы обыграли сборную Египта в экстра-таймах со счетом 3:1. 

Таким образом, команды Марокко и Египта встретятся 8 августа в матче за бронзовые медали Олимпийских игр. 

Сборные Испании и Франции сыграют в финале Олимпиады-2024. Игра состоится 9 августа. 

 

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9 комментариев
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За европейцев, а значит за Испанию!
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Ответ Jet Sa
Зидан против Рауля
вообще это не в тему
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Хорошо, что не наоборот
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Конечно у Франции будет преимущество благодаря домашним стенам, но испанцы выглядят по-интереснее.
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Ответ 993 Final
вообще это не в тему
ок. Макелеле против Маркоса Сенны
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Ответ Jet Sa
ок. Макелеле против Маркоса Сенны
Красавчег…Классику пишешь
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