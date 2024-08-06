Испания сыграет с Францией в финале Олимпиады, Марокко и Египет встретятся в матче за бронзу

Сборные Испании и Франции сыграют в финале Олимпиады-2024.

Испанская сборная одержала волевую победу над марокканцами (2:1) в полуфинале Олимпийских игр.

Французы обыграли сборную в экстра-таймах со счетом 3:1.

Таким образом, команды Марокко и Египта встретятся 8 августа в матче за бронзовые медали Олимпийских игр.

Сборные и Франции сыграют в финале Олимпиады-2024. Игра состоится 9 августа.