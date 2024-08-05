Кирьяков о трансгендерах на Олимпиаде: «Грязь это все, жалко спортсменов и зрителей. Европа просто другая, они не такие, как мы. Если бы у нас пошла волна этой пропаганды, полстраны встало бы и крушило все»

Теги премьер-лига Россия бундеслига Германия Сергей Кирьяков Олимпиада-2024 Политика Футбол

Сергей Кирьяков резко высказался о сбытиях на Олимпиаде в Париже.

«Я в курсе всего, что происходит на Олимпиаде. Наблюдаю за всеми этими моментами с негативной иронией. Жалко и зрителей, которые смотрят всю эту фигню, и спортсменов, оказавшихся в такой ситуации.

Жалко девчонок-боксеров, которые выходят биться против трансгендеров. Даже не знаю, как это назвать. Грязь это все. Европа просто другая, они не такие, как мы. Я давно говорю, что мы абсолютно разные люди и к каким-то моментам относимся совсем по-разному.

Я как никто другой знаю, что такое Европа, на моих глазах начали появляться все эти трансгендерные дела. При мне в 2000-х мэр Берлина признался в том, что он гей и гордится этим, хотя для меня геи и трансгендеры – одни и те же люди.

Не думаю, что нам надо истерить по этому поводу, просто можно высказывать свое мнение о том, что мы не согласны с такой постановкой вопроса.

Мы созваниваемся с друзьями в Германии (Кирьяков выступал за немецкие клубы «Карлсруэ», «Гамбург» и «Теннис Боруссия» с 1992-го по 2000-й – Спортс), они тоже против, но ничего сделать не могут. Если бы у нас пошла волна трансгендерной пропаганды, полстраны встало бы и крушило все. А там такого нет, они не такие, как мы», – сказал экс-игрок сборной России.

* – «международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено в РФ.

106 комментариев
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Да никто бы ничего не крушил, что за бред. Гарант по ТВ сказал бы, что так нужно, скушали бы и не подавились.
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Ответ Vint-Z
Да никто бы ничего не крушил, что за бред. Гарант по ТВ сказал бы, что так нужно, скушали бы и не подавились.
Ещё б из каждого утюга вещали, какое это благо, по аналогии с повышением пенсионного возраста)
+124
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+111
Удивительно, как многие даже не пытаются разобраться в вопросе, хотя многие СМИ уже препарировали эту историю, а продолжают гнать эту фейк-пургу про трансгендеров (из мусульманской страны, лол).
Этим вы действительно отличаетесь. Тягой к грязи и желанию использовать такие дешёвые фейки, а не разбираться по сути.
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Там высокий уровень тестостерона , а не трансгендерность.
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Чушь от спортса в заголовке. Женщины с завышенным тестостероном - это не трансгендеры. Это женщины.
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Ага из-за, коррупции, посадкам по ложным делам, социальной несправедливости не вышли, а из за трансгендеров пол страны пойдет
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+48
Ответ Vint-Z
Да никто бы ничего не крушил, что за бред. Гарант по ТВ сказал бы, что так нужно, скушали бы и не подавились.
База. У нас в другой жизни сердючку крутили из каждого утюга, тату, шуру, борю моисеева и пенкина, чет не помню восстаний
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+47
«Трансгендерные боксёры» из Алжира и Китая, но загнивает Европа.
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Ответ Vovker
Я работаю в тренажерном зале и у нас ходят такие "женщины" с завышенным тестостероном (от препаратов). Честно, по некоторым можно понять,что они женщины, только по женской одежде, больше никак.
Да кто ж спорит, это не самые привлекательные дамы))
Но вот эти кирьяковы берутся давать комментарии, не разобравшись в сути вопроса.
+43
-3
+40
Когда за СССР выступали гермафродиты и завоевывали медали, я не помню, чтобы кирьяковы куда-то и кого-то крушить бегали, только на заработки в ту же Европу
+41
-8
+33
Но в женском боксе на олимпиаде нет трансгендеров... Что он вообще несёт?
+32
-1
+31
Навыдуманные истории о которых невозможно молчать
+32
-5
+27
Особенно боксерши из Алжира и Тайваня европейцы.
+28
-2
+26
Недавно вышел сериал про Древний Рим с Энтони Хопкинсом. Так в России вырезали все гомосексуальные сцены. Из-за этого многие не могут понять развитие сюжета.

Вот этот выдуманный и искаженный мир Кирьякову по душе придется.
Зато никакой "пропаганды"!
+23
-2
+21
Ну да, в России же высокое протестное движение, ага
+19
-2
+17
Ответ Carasa
База. У нас в другой жизни сердючку крутили из каждого утюга, тату, шуру, борю моисеева и пенкина, чет не помню восстаний
Да, и мужики переодеваются в бабушек и шуткуют про парилку😅
+15
0
+15
Если почитать пропагандистов, то сложится впечатление, что на олимпиаде девчонок избивают мужики с яйцами, которые просто попросили считать их женщинами, а на деле же просто женщины с повышенным тестостероном в результате генетического сбоя. Это не значит, что мы должны одобрять их участие в играх - все-таки у них есть огромное преимущество в силе, но и трансгендерами их назвать нельзя.
+16
-2
+14
Так вроде про ту из Алжира уже опровергли, не? А транс и повышенный тест - это немного разные вещи
+13
0
+13
Мало того, что это не трансгендеры, так они еще и представляют Алжир и Тайвань, а Кирьяков тут про Европу заливает)
+14
-2
+12
Полстраны ВПН скачали
Полстраны ничего не поняли
+12
-2
+10
Не знал что Алжир и Китай (Тайвань) это Европа)))
+12
-2
+10
Ответ Realb0y
Там высокий уровень тестостерона , а не трансгендерность.
А им пофигу, так хвонче звучит.
+12
-2
+10
Так заберите своих друзей в традиционную Россиюшку, раз им так тяжко на мультигендерном Западе. Здесь своя, родимая пропаганда и всем иностранцам рады... правда, в шпионы их любят записывать, но мы ж не такие, как они - загнивающие.
+12
-2
+10
В России народ такой, чуть что-на митинг, а в Европе все по домам сидя, конформисты)) Когда последний раз европейцы на митинги выходили? Забитые все!

Особенно выделяется либеральная цитадель Алжир. Ужас какой там либерализм, либералы все там захватили!
+11
-1
+10
Ответ Джон Силвер_1116158947
Недавно вышел сериал про Древний Рим с Энтони Хопкинсом. Так в России вырезали все гомосексуальные сцены. Из-за этого многие не могут понять развитие сюжета. Вот этот выдуманный и искаженный мир Кирьякову по душе придется. Зато никакой "пропаганды"!
Запреты порождают интерес
+9
0
+9
Ответ Liver0910
Ну, когда мужик выходит бить бабу, это и правда дико выглядит.
Уже есть пруфы, что девушка боксер родилась девочкой

но мы привыкли верить ящику
+12
-5
+7
Вот бы ему кто-нибудь рассказал, что эти двое у нас в Улан-Удэ в 2019 на женском чемпионате мира по боксу участвовали. Посмотрел бы его на его лицо.
+9
-2
+7
Ответ Главный агроном Ноу Камп
У финалисток боксерского турнира хромосомы XY, то есть это мужчины.
А еще XX, но вас это не волнует)
+7
0
+7
Если в России президентом станет гей, генералы начнут подводить брови (с)
+10
-4
+6
Ответ Prayerok
Вот бы ему кто-нибудь рассказал, что эти двое у нас в Улан-Удэ в 2019 на женском чемпионате мира по боксу участвовали. Посмотрел бы его на его лицо.
Ну тогда же полстраны как встало, как крушило... Что, не было? Показалось, значит.
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