Кирьяков о трансгендерах на Олимпиаде: «Грязь это все, жалко спортсменов и зрителей. Европа просто другая, они не такие, как мы. Если бы у нас пошла волна этой пропаганды, полстраны встало бы и крушило все»
Сергей Кирьяков резко высказался о сбытиях на Олимпиаде в Париже.
«Я в курсе всего, что происходит на Олимпиаде. Наблюдаю за всеми этими моментами с негативной иронией. Жалко и зрителей, которые смотрят всю эту фигню, и спортсменов, оказавшихся в такой ситуации.
Жалко девчонок-боксеров, которые выходят биться против трансгендеров. Даже не знаю, как это назвать. Грязь это все. Европа просто другая, они не такие, как мы. Я давно говорю, что мы абсолютно разные люди и к каким-то моментам относимся совсем по-разному.
Я как никто другой знаю, что такое Европа, на моих глазах начали появляться все эти трансгендерные дела. При мне в 2000-х мэр Берлина признался в том, что он гей и гордится этим, хотя для меня геи и трансгендеры – одни и те же люди.
Не думаю, что нам надо истерить по этому поводу, просто можно высказывать свое мнение о том, что мы не согласны с такой постановкой вопроса.
Мы созваниваемся с друзьями в Германии (Кирьяков выступал за немецкие клубы «Карлсруэ», «Гамбург» и «Теннис Боруссия» с 1992-го по 2000-й – Спортс), они тоже против, но ничего сделать не могут. Если бы у нас пошла волна трансгендерной пропаганды, полстраны встало бы и крушило все. А там такого нет, они не такие, как мы», – сказал экс-игрок сборной России.
* – «международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено в РФ.
Этим вы действительно отличаетесь. Тягой к грязи и желанию использовать такие дешёвые фейки, а не разбираться по сути.
Но вот эти кирьяковы берутся давать комментарии, не разобравшись в сути вопроса.
Вот этот выдуманный и искаженный мир Кирьякову по душе придется.
Зато никакой "пропаганды"!
Полстраны ничего не поняли
Особенно выделяется либеральная цитадель Алжир. Ужас какой там либерализм, либералы все там захватили!
но мы привыкли верить ящику