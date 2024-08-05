Фюллькруг перешел в «Вест Хэм» из «Боруссии» за 26+4 млн евро. 31-летний форвард подписал контракт по схеме «3+1»

Никлас Фюллькруг перешел в «Вест Хэм» из «Боруссии».

31-летний нападающий подписал контракт с клубом АПЛ по схеме «3+1».



Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 26+4 млн евро, а зарплата Фюллькруга в « » – около 3 млн евро за сезон после уплаты налогов.

В прошлом сезоне забил 12 голов в 29 играх Бундеслиги. В общей сложности за сезон он забил 21 гол и отдал 11 результативных передач в 54 играх за клуб и сборную Германии. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.

Фото: whufc.com