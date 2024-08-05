Фюллькруг перешел в «Вест Хэм» из «Боруссии» за 26+4 млн евро. 31-летний форвард подписал контракт по схеме «3+1»

Теги Боруссия Дортмунд Вест Хэм премьер-лига Англия бундеслига Германия трансферы Никлас Фюллькруг Футбол

Никлас Фюллькруг перешел в «Вест Хэм» из «Боруссии».

31-летний нападающий подписал контракт с клубом АПЛ по схеме «3+1».
 
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 26+4 млн евро, а зарплата Фюллькруга в «Вест Хэме» – около 3 млн евро за сезон после уплаты налогов.

В прошлом сезоне Фюллькруг забил 12 голов в 29 играх Бундеслиги. В общей сложности за сезон он забил 21 гол и отдал 11 результативных передач в 54 играх за клуб и сборную Германии. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.

Фото: whufc.com

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40 комментариев
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На фото кажется Фюллькруг старший подписал Фюллькруга младшего)
+243
0
+243
Ответ johnnyplank
На фото кажется Фюллькруг старший подписал Фюллькруга младшего)
Новый мем "Мой Фюллькруг".
+73
0
+73
Респект Никласу, хоть денег в АПЛ заработает)
+41
-1
+40
Ответ johnnyplank
На фото кажется Фюллькруг старший подписал Фюллькруга младшего)
Ахаха это очень смешно
+23
-1
+22
Отличное приобретение. А то Антонио уже не вечен
+20
0
+20
Ответ Johnie
Вот тебе и Милан…
Че он там забыл? У Вест Хэма денег в 5 раз больше.
+15
0
+15
Ответ otoben
тот, у которого щель :)
Тот, у которого щель - это Широков)
+7
0
+7
вест хэм не гранд, но при Мойесе у него был свой стиль. взрывные контратаки Боуна, Кудуса, стандарты. будет интересно, что покажет команда в новом сезоне и как в этом впишется Фюлькруг. лично мне нравится такой олд скульный форвард, который может побороться с защитниками. при этом не лишенный техники в работе с мячом
+7
0
+7
Будет интересно посмотреть за Фюллькругом в АПЛ)
+7
0
+7
Кто из них Фуллькруг?
+6
0
+6
Ответ Иван Балашов
Новый мем "Мой Фюллькруг".
И у Вас топ-коммент))
Спасибо за хорошее настроение!
+5
0
+5
Ответ Токосо Томимо
Кто из них Фуллькруг?
тот, у которого щель :)
+4
0
+4
Рост у него 189 как у Кейна, мне по ТВ казалось что где-то 180
+4
0
+4
Ответ johnnyplank
На фото кажется Фюллькруг старший подписал Фюллькруга младшего)
Реально - очень же похожи)))
Спасибо, засмеялся))
+2
0
+2
Справа или слева?
+2
0
+2
Свои 10 в АПЛ забьет точно, возможно даже 15.
+1
0
+1
Никлас добротный игрок но за 31 летнего отдать 26 млн .....
+2
-1
+1
Слева это его родной брат?)
+1
0
+1
Ответ Станислав Кривенко
А за сколькл в Боруссию переходил?
17 млн
+1
0
+1
Раскрылся для АПЛ ещё позднее Аршавина - редкость. Риск для клуба приличный, конечно. Нападающие после 30 вянут всё ещё очень часто. Удачи и здоровья Фюолькругу. Дождался и заслужил.
+1
0
+1
Ответ Иван Балашов
Новый мем "Мой Фюллькруг".
ну это топ
0
0
0
Ответ johnnyplank
На фото кажется Фюллькруг старший подписал Фюллькруга младшего)
Слова фотографа при подписании игрока.
0
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0
Ответ johnnyplank
На фото кажется Фюллькруг старший подписал Фюллькруга младшего)
И кто из них кто ?
0
0
0
Ответ S H A R K
17 млн
Ну так считай тогда и наварились неплохо.
0
0
0
Ответ Иван Балашов
Тот, у которого щель - это Широков)
Нет. Тот у которого Щель, это Федун
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Ответ johnnyplank
На фото кажется Фюллькруг старший подписал Фюллькруга младшего)
Распродажа фюлькругов - два по цене одного
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Ответ Nik Yeremich
Отличное приобретение. А то Антонио уже не вечен
У Антонио ментальные проблемы, не может найти мотивацию играть в футбол. Он ходит к психотерапевту.🧐🧐🧐
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Ответ Streetbor
Респект Никласу, хоть денег в АПЛ заработает)
Ну надо сказать, что это АПЛ, и деньги там зарабатывать весьма непросто, даже после Бундеслиги. Так что респект вдвойне, что не боится нового вызова)
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Будет один в один как с Вергхорстом. После блеклого сезона в ВХЮ поедет по арендам.
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Тот случай когда нужно пару секунд чтобы найти Фюллькруга)
Хотя прекрасно знаю как он выглядит.
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