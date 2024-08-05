Фюллькруг перешел в «Вест Хэм» из «Боруссии» за 26+4 млн евро. 31-летний форвард подписал контракт по схеме «3+1»
Никлас Фюллькруг перешел в «Вест Хэм» из «Боруссии».
31-летний нападающий подписал контракт с клубом АПЛ по схеме «3+1».
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 26+4 млн евро, а зарплата Фюллькруга в «Вест Хэме» – около 3 млн евро за сезон после уплаты налогов.
В прошлом сезоне Фюллькруг забил 12 голов в 29 играх Бундеслиги. В общей сложности за сезон он забил 21 гол и отдал 11 результативных передач в 54 играх за клуб и сборную Германии. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
Фото: whufc.com
Спасибо за хорошее настроение!
Спасибо, засмеялся))
Хотя прекрасно знаю как он выглядит.