«Спартак» выиграл три матча подряд с общим счетом 9:1 после поражения от «Оренбурга»
«Спартак» выиграл 3 из 4 матчей при Деяне Станковиче.
Сегодня московская команда разгромила «Крылья Советов» в 3-м туре Мир РПЛ (3:0). Перед этим красно-белые обыграли «Динамо» в Фонбет Кубке России (3:0) и «Химки» в чемпионате (3:1).
При этом первый матч под руководством нового тренера был проигран: 21 июля «Спартак» уступил «Оренбургу» (0:2).
11 августа команда Станковича встретится с «Ахматом» в 4-м туре Мир РПЛ.
Не помню давно кто такое впечатление сходу оставлял
На ветке читал что хоромном уже Маркиньоса, но я думаю он лучше Зиньковского все таки будет , а так Спартаку надо дальше усилятся что бы «кидать перчатку « Зениту
По хорошему бы из избавиться от балласта типо Игнатова , Денисова , Умярова(сегодня неплох но все же ), такие игроки конечно тянут общий командный уровень на дно , Медина ещё по мне ни рыба не мясо
Мартинс странно что не играет , ну Станковичу виднее
Ну так пока все симпатично , кто говорит про слабых соперников раньше Спартак мог и от Факелов и Уфы там дома глотать
Вот когда молодцы тогда молодцы , а то я обычно только стебу Спартак , заслужили похвалу
Молодец!
Маркиньос выглядел тяжелым и медленным, но пока рано делать выводы. Несколько матчей для адаптации и набора формы никто не отменял.
А по поводу Барко, он был лучшим на поле с запасом. У него больше всего атакующих действий, лучший процент дриблинга, ударов, больше всего единоборств. Человек активный и с мозгами. Пока выглядит как находка для РПЛ.
У Спартака начала вырисовываться интересная и перспективная игра, новички хорошо влились в команду, Угальде проснулся.
Нужно просто делать свою работу на поле, не занимаясь дурацким перчаткозакидательством.
Но не стоит опять вешать медали заранее. Время расставит.
Стеночку по крайней мере хорошо расчертили с Барко