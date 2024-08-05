«Спартак» выиграл три матча подряд с общим счетом 9:1 после поражения от «Оренбурга»

Теги Спартак Крылья Советов Деян Станкович премьер-лига Россия Футбол

«Спартак» выиграл 3 из 4 матчей при Деяне Станковиче.

Сегодня московская команда разгромила «Крылья Советов» в 3-м туре Мир РПЛ (3:0). Перед этим красно-белые обыграли «Динамо» в Фонбет Кубке России (3:0) и «Химки» в чемпионате (3:1). 

При этом первый матч под руководством нового тренера был проигран: 21 июля «Спартак» уступил «Оренбургу» (0:2).

11 августа команда Станковича встретится с «Ахматом» в 4-м туре Мир РПЛ.

97 комментариев
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Барко прям находка! 💪
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Наконец то хоть смотреть интересно.
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В эйфорию только не надо впадать, работы ещё непочатый край, особенно в обороне, чтобы потом не гнать на команду и тренера. Идем от игры к игре.
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Ответ 8v7nbv4hjd
Комментарий скрыт
Вась, извини, что радуемся победам любимого клуба. Не серчай пожалуйста
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В Спартаке давно не было такого умного и хорошо видящего поле , как Барко . Почему то напоминает Алекса по манере игры
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Угальде прямо прорвало. Возвращаются упущенные моменты. Молодец, воробушек)
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Каки пяточки были, какие пасы в одно касания. Прям душа радуется. Понятно что крылья дают так играть, но то что не зажатые видно что кайфуют. А мы от их игры кайфуем. Спасибо пацаны
+27
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+24
Ответ lovec23
В Спартаке давно не было такого умного и хорошо видящего поле , как Барко . Почему то напоминает Алекса по манере игры
Ну, справедливости ради, всего полгода нет такого игрока. Не нужно забывать о Промесе.
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Ответ Максим Столбов
Чемпионская поступь
Как раз после трех туров 😁😁😁
+34
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+18
Ответ Максим Столбов
Чемпионская поступь
Новая стадия цикла?
+37
-20
+17
Господа эксперты, отзовитесь. Зареме можно позвонить? Глебчик уже начистил новые ботинки? Губерниев что скажет?
+18
-3
+15
Стоило Романцеву на стадионе появится ....
+16
-1
+15
Ну вот, тренер играл в футбол, а значит понимает как тренировать, я же говорил" (вундеркинд Сельты)
+14
-1
+13
Ну все говорят про Барко , не хочется повторятся, но это просто ураган для рпл
Не помню давно кто такое впечатление сходу оставлял
На ветке читал что хоромном уже Маркиньоса, но я думаю он лучше Зиньковского все таки будет , а так Спартаку надо дальше усилятся что бы «кидать перчатку « Зениту
По хорошему бы из избавиться от балласта типо Игнатова , Денисова , Умярова(сегодня неплох но все же ), такие игроки конечно тянут общий командный уровень на дно , Медина ещё по мне ни рыба не мясо
Мартинс странно что не играет , ну Станковичу виднее
Ну так пока все симпатично , кто говорит про слабых соперников раньше Спартак мог и от Факелов и Уфы там дома глотать

Вот когда молодцы тогда молодцы , а то я обычно только стебу Спартак , заслужили похвалу
+12
-2
+10
Ответ Sashabolshoy
Комментарий удален пользователем
Вы, сине-бело-голубой товарищ, смотрю под всеми новостями о Спартаке успеваете строчить... Не прилично это, вы либо дверь прикройте, либо свет потушите..)))
+9
-2
+7
Барко будто с другой планеты
Молодец!
+6
-2
+4
Ответ Юрий Кечко
Ну все говорят про Барко , не хочется повторятся, но это просто ураган для рпл Не помню давно кто такое впечатление сходу оставлял На ветке читал что хоромном уже Маркиньоса, но я думаю он лучше Зиньковского все таки будет , а так Спартаку надо дальше усилятся что бы «кидать перчатку « Зениту По хорошему бы из избавиться от балласта типо Игнатова , Денисова , Умярова(сегодня неплох но все же ), такие игроки конечно тянут общий командный уровень на дно , Медина ещё по мне ни рыба не мясо Мартинс странно что не играет , ну Станковичу виднее Ну так пока все симпатично , кто говорит про слабых соперников раньше Спартак мог и от Факелов и Уфы там дома глотать Вот когда молодцы тогда молодцы , а то я обычно только стебу Спартак , заслужили похвалу
Пока Маркиньос выглядел хуже Зиньковского. Но и Бонгонда выглядит хуже Зиньковского. Я много раз писал, что бестолковый бегунок без дриблинга, хоть и старательный.
Маркиньос выглядел тяжелым и медленным, но пока рано делать выводы. Несколько матчей для адаптации и набора формы никто не отменял.
А по поводу Барко, он был лучшим на поле с запасом. У него больше всего атакующих действий, лучший процент дриблинга, ударов, больше всего единоборств. Человек активный и с мозгами. Пока выглядит как находка для РПЛ.
+4
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+3
Всех КБ с победой, но о чём-то говорить можно будет лишь 24 августа после игры с позором росфутбола...
+7
-4
+3
Ответ Милдронат Бромантанов
Комментарий удален пользователем
Тебе плевать на зенит и Питер, живешь ненавистью…. Жаль тебя
+3
-1
+2
Соболев сидел в пивнушке, пил бокал "Хадыженское разливное" и смотрел матч по телефону...
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+2
Ответ Денис Ширинов
Зарево за 800 км через 3,2,1…
До Воронежа 500+, темнота блин, в какую сторону смотреть?)
+5
-3
+2
Ответ arspurs9
Ну, справедливости ради, всего полгода нет такого игрока. Не нужно забывать о Промесе.
Промес хоть и топ для нашего чемпионата, но такой тонкой игры у него не было.
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Ответ Юрий Кечко
Ну все говорят про Барко , не хочется повторятся, но это просто ураган для рпл Не помню давно кто такое впечатление сходу оставлял На ветке читал что хоромном уже Маркиньоса, но я думаю он лучше Зиньковского все таки будет , а так Спартаку надо дальше усилятся что бы «кидать перчатку « Зениту По хорошему бы из избавиться от балласта типо Игнатова , Денисова , Умярова(сегодня неплох но все же ), такие игроки конечно тянут общий командный уровень на дно , Медина ещё по мне ни рыба не мясо Мартинс странно что не играет , ну Станковичу виднее Ну так пока все симпатично , кто говорит про слабых соперников раньше Спартак мог и от Факелов и Уфы там дома глотать Вот когда молодцы тогда молодцы , а то я обычно только стебу Спартак , заслужили похвалу
Да не надо никому ничего кидать, все эти загоны к чему-либо хорошему не приводят.
У Спартака начала вырисовываться интересная и перспективная игра, новички хорошо влились в команду, Угальде проснулся.
Нужно просто делать свою работу на поле, не занимаясь дурацким перчаткозакидательством.
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Ответ взгляд со стороны
Много сумбура в действиях игроков Спартака. Но, очень неплохо двигаются, не боятся идти в единоборства, в стыки- заряжены на борьбу. И в тоже время. в фазе атаки часто играют в одно касание... Видна рука тренера. Состав только формируется и надо время на "обкатку" новичков. Работы еще не початый край, как говорится. Не верится, что Спартак сможет навязать борьбу за чемпионство...а побороться за место в тройке- вполне. Хотя конкуренты (Динамо и ЦСКА) сильны...
Главное что есть желание и нет Хинкалыча с Дельфином
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Ответ Лига Мастеров
Нет обычно смотрят по последним играм ( и по текущему сезону) или по твоему если Глушенков в Спартаке забивал 1 за 25 игр он щас тоже не очень так он даже в Химках мало забивал .
Давай поиграем в твою игру и поманипулируем фактами, в таком случае я могу сказать, что 19-летний Батраков, стоивший Локомотиву 0 трансферных долларов набрал по гол плюс пас в одном матче столько же, сколько 15-миллионный Угальде за два сезона.
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Спартак без Соболева идёт одинаково с Зенитом. Теперь красно-белым, для того что бы догнать питерцев, нужно любой ценой продавить трансферт "форварда" в северную столицу.
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Ну а если честно, то это хорошо когда Спартак и другие клубы составляют здоровую конкуренцию.
Но не стоит опять вешать медали заранее. Время расставит.
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Хочется верить что это не вспышка/календарь а стабильный уровень команды. В опорке нужен цепной пес и можно его ставить на пару с Пруцевым.
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Ответ arspurs9
Пока Маркиньос выглядел хуже Зиньковского. Но и Бонгонда выглядит хуже Зиньковского. Я много раз писал, что бестолковый бегунок без дриблинга, хоть и старательный. Маркиньос выглядел тяжелым и медленным, но пока рано делать выводы. Несколько матчей для адаптации и набора формы никто не отменял. А по поводу Барко, он был лучшим на поле с запасом. У него больше всего атакующих действий, лучший процент дриблинга, ударов, больше всего единоборств. Человек активный и с мозгами. Пока выглядит как находка для РПЛ.
Да Маркиньос только приехал толком не потренировался ещё , я думаю лучше он все равно будет Зиньковского
Стеночку по крайней мере хорошо расчертили с Барко
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Ответ FilinMD
Новая стадия цикла?
Так это твой корош написал, что бы ты свою «шутку» снизу вписал
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