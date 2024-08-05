«Спартак» выиграл три матча подряд с общим счетом 9:1 после поражения от «Оренбурга»

«Спартак» выиграл 3 из 4 матчей при Деяне Станковиче.

Сегодня московская команда разгромила « » в 3-м туре Мир РПЛ (3:0). Перед этим красно-белые обыграли «Динамо» в Фонбет Кубке России (3:0) и «Химки» в чемпионате (3:1).

При этом первый матч под руководством нового тренера был проигран: 21 июля « » уступил «Оренбургу» (0:2).

11 августа команда встретится с «Ахматом» в 4-м туре Мир .