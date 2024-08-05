Олимпиада-2024. Спортивная гимнастика. Д’Амато победила на бревне, Байлс – 5-я, спортсмены выступят на перекладине и в вольных упражнениях
5 августа на Олимпиаде разыграют четыре комплекта наград в спортивной гимнастике.
Спортивная гимнастика
Париж, Франция
Мужчины
Брусья
1. Цзоу Цзинюань (Китай) – 16,200
2. Илья Ковтун (Украина) – 15,500
3. Синносуке Ока (Япония) – 15,300
Перекладина
14:33
Фавориты: Чжан Бохэн (Китай), Тан Ча-Хун (Тайвань), Такааки Сугино (Япония), Тин Србич (Хорватия).
Женщины
Бревно
1. Аличе Д’Амато (Италия) – 14,366
2. Чжоу Яцинь (Китай) – 14,100
3. Манила Эспозито (Италия) – 14,000
4. Ребека Андраде (Бразилия) – 13,933
5. Симона Байлс (США) – 13,100
Вольные упражнения
15:23
Фавориты: Симона Байлс (США), Ребека Андраде (Бразилия), Джордан Чайлз (США), Аличе Д’Амато (Италия).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.
В Токио у Китая - золото, у Украины не было медали.
А в Рио - наоборот: у Украины - золото, Китай - без медали.
В Лондоне и Пекине у Китая - золото.
В Афинах - у Украины.
В Сиднее - у Китая.
В Атланте - у Украины.
Не знаю, насколько сильно бустят ее результаты те препараты от СДВГ, на которых она, по-видимому, сидит, но и даже без них она монстр. У нее отличная школа.
Форца!
Классная!
Очень круто!
Даже сегодня, если бы у китайца что-то не пошло, Ковтун стал бы чемпионом.