Олимпиада-2024. Спортивная гимнастика. Д’Амато победила на бревне, Байлс – 5-я, спортсмены выступят на перекладине и в вольных упражнениях

5 августа на Олимпиаде разыграют четыре комплекта наград в спортивной гимнастике.

Спортивная гимнастика

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Мужчины

Брусья

1. Цзоу Цзинюань (Китай) – 16,200

2. Илья Ковтун (Украина) – 15,500

3. Синносуке Ока (Япония) – 15,300

Перекладина

14:33

Фавориты: Чжан Бохэн (Китай), Тан Ча-Хун (Тайвань), Такааки Сугино (Япония), Тин Србич (Хорватия).

Женщины

Бревно

1. Аличе Д’Амато (Италия) – 14,366

2. Чжоу Яцинь (Китай) – 14,100

3. Манила Эспозито (Италия) – 14,000

4. Ребека Андраде (Бразилия) – 13,933

5. Симона Байлс (США) – 13,100

Вольные упражнения

15:23

Фавориты: Симона Байлс (США), Ребека Андраде (Бразилия), Джордан Чайлз (США), Аличе Д’Амато (Италия).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК.