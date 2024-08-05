Олимпиада-2024. Спортивная гимнастика. Д’Амато победила на бревне, Байлс – 5-я, спортсмены выступят на перекладине и в вольных упражнениях

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5 августа на Олимпиаде разыграют четыре комплекта наград в спортивной гимнастике.

Спортивная гимнастика

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Мужчины

Брусья

1. Цзоу Цзинюань (Китай) – 16,200

2. Илья Ковтун (Украина) – 15,500

3. Синносуке Ока (Япония) – 15,300

Перекладина

14:33

Фавориты: Чжан Бохэн (Китай), Тан Ча-Хун (Тайвань), Такааки Сугино (Япония), Тин Србич (Хорватия).

Женщины

Бревно

1. Аличе Д’Амато (Италия) – 14,366

2. Чжоу Яцинь (Китай) – 14,100

3. Манила Эспозито (Италия) – 14,000

4. Ребека Андраде (Бразилия) – 13,933

5. Симона Байлс (США) – 13,100

Вольные упражнения

15:23

Фавориты: Симона Байлс (США), Ребека Андраде (Бразилия), Джордан Чайлз (США), Аличе Д’Амато (Италия).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Олимпийские игры транслируются на сайте МОК. 

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27 комментариев
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Наконец-то ДАмато плачет от радости. Двум мученицам многоборья воздалось, теперь они олимпийские чемпионки: и Каилия Немур, и Алиса ДАмато. Прекрасно. Ждём следующих.
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Наконец, Ковтун зацепил медаль после 4 мест
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У Симоны падение с бревна. Это сразу мимо подиума, не пойму чего она так недовольна была оценкой.
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Для олимпийского золота оказалось достаточно просто выйти и сделать простенькую программу национального уровня без падений и заметных качаний вправо-влево. Итальянка сама в шоке)
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Итальянка молодец!
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Ответ Даша Тихонова
В Токио тоже?))) Прошерстив интернет можно узнать что и в других олимпиадах Украины и близко не было в медалях на брусьях мужчины)))
Очевидно, что речь не о соперничестве за золото на каждой Олимпиаде, а что золотые медали на всех последних Олимпиадах - у двух стран. Конечно, у Китая - больше, что не отменяет факта.
В Токио у Китая - золото, у Украины не было медали.
А в Рио - наоборот: у Украины - золото, Китай - без медали.
В Лондоне и Пекине у Китая - золото.
В Афинах - у Украины.
В Сиднее - у Китая.
В Атланте - у Украины.
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Ответ Lina Starkova
Я могу понять как она побеждает в прыжке и вольных, но бревно... Судьи протаскивают из-за "правильной" страны ?
У нее огромный опыт, отличная акробатика и чувство снаряда. Высокая база, к тому же.

Не знаю, насколько сильно бустят ее результаты те препараты от СДВГ, на которых она, по-видимому, сидит, но и даже без них она монстр. У нее отличная школа.
+5
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+3
Ответ Олег Петровв
Байлс в прошлом виде на мой профанский взгляд не то чтобы была сильно лучше. Бразилианка как минимум не уступала. Видимо, для победы ей надо на две головы быть сильнее
в прыжке? ну сложность прыжка у Симоны выше просто на 0.8. Оценка за исполнение была выше у бразильянки
+2
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Олег Верняев снова на Олимпиаде. Игры в Токио он пропустил из - за допинг - дисквалификации
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Чудесно
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Офигеть, Бразилия без медали)
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Рад за итальянскую милашку, молодец!
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Олимпийский медальный дубль от итальянок, при этом с золотом.
Форца!
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Ответ Indurain Larraya
Для олимпийского золота оказалось достаточно просто выйти и сделать простенькую программу национального уровня без падений и заметных качаний вправо-влево. Итальянка сама в шоке)
Да потому что в спортивной гимнастике уровень конкуренции никакущий. Что тут говорить, раз те кому по 25-27 лет легко выигрывают, раньше 18-19 лет были уже пенсионным возрастом и выигрывать было нереально потому что подрастающее поколение на пятки наступало
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Ответ Даша Тихонова
В Токио тоже?))) Прошерстив интернет можно узнать что и в других олимпиадах Украины и близко не было в медалях на брусьях мужчины)))
В Рио было золото
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Ответ Георгий Михеев
Ну вольные брат Сэмэн точно выиграет, бревно 50 на 50.
Я могу понять как она побеждает в прыжке и вольных, но бревно... Судьи протаскивают из-за "правильной" страны ?
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щас над перекладиной летать будут.
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Очень радостно за Д’Амато (сестра, наверное, гордая до безумия), личная медаль, да еще и золото
Классная!
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Все валятся с бревна
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Суниса, ну как же так?
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Байлс в прошлом виде на мой профанский взгляд не то чтобы была сильно лучше. Бразилианка как минимум не уступала. Видимо, для победы ей надо на две головы быть сильнее
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28 лет, 8 Олимпиад подряд, золото на параллельных брусьях разыгрывают только Китай и Украина.)
Очень круто!
Даже сегодня, если бы у китайца что-то не пошло, Ковтун стал бы чемпионом.
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