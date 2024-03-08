ЦСКА 1-4 проиграл серию «Локомотиву» и вылетел в 1-м раунде плей-офф КХЛ впервые с 2014 года. Клуб дважды подряд брал Кубок Гагарина

ЦСКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина.

Команда тренера уступила « » Игоря Никитина (1-4, 3:6 в пятом матче) и вылетела из плей-офф.

В регулярном чемпионате-2023/24 занял 6-е место в таблице Запада.

Клуб из Москвы вылетел в первом раунде впервые с 2014 года.

Напомним, в 2022 и 2023 годах команда выиграла .