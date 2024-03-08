ЦСКА 1-4 проиграл серию «Локомотиву» и вылетел в 1-м раунде плей-офф КХЛ впервые с 2014 года. Клуб дважды подряд брал Кубок Гагарина
ЦСКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина.
Команда тренера Сергея Федорова уступила «Локомотиву» Игоря Никитина (1-4, 3:6 в пятом матче) и вылетела из плей-офф.
В регулярном чемпионате-2023/24 ЦСКА занял 6-е место в таблице Запада.
Клуб из Москвы вылетел в первом раунде впервые с 2014 года.
Напомним, в 2022 и 2023 годах команда выиграла Кубок Гагарина.
С победой,ЯРОСЛАВЛЬ!🔥
С выходом во 2 раунд
Всех с победой!!!
А Локо удачи! Никитину персонально. Мне очень не понравилось, как его из ЦСКА выгнали. Хорошие сезоны проводил, хорошую команду построил. В общем карма наконец нас настигла..
За что - за Федотова
Хотя стоп!)))