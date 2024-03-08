ЦСКА 1-4 проиграл серию «Локомотиву» и вылетел в 1-м раунде плей-офф КХЛ впервые с 2014 года. Клуб дважды подряд брал Кубок Гагарина

Теги ЦСКА Локомотив Игорь Никитин Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

ЦСКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина.

Команда тренера Сергея Федорова уступила «Локомотиву» Игоря Никитина (1-4, 3:6 в пятом матче) и вылетела из плей-офф.

В регулярном чемпионате-2023/24 ЦСКА занял 6-е место в таблице Запада.

Клуб из Москвы вылетел в первом раунде впервые с 2014 года.

Напомним, в 2022 и 2023 годах команда выиграла Кубок Гагарина.

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44 комментария
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Кто бы мог подумать что Авто и Локо первыми выйдут в след раунд. Ак Барсу как и ЦСКА нужна тотальная перезагрузка
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Федот же очень нужен был, карма вам кони
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Было ожидаемо. Браво Локо 🚂 вперед за кубком
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Будут новые финалиста Кубка Гагарина в этом году!
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Просто люди звонившие сверху последние 2 года заняты сейчас другими делами. Ничего неожиданного!
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Это не фиаско ЦСКА,а в первую очередь классная игра Локомотива.
С победой,ЯРОСЛАВЛЬ!🔥
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Никитин поквитался наконец-то с бывшей)
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Ответ Hitgoe Himgob
Кто бы мог подумать что Авто и Локо первыми выйдут в след раунд. Ак Барсу как и ЦСКА нужна тотальная перезагрузка
По сезону…, ожидали многие :)))
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Уважение цска за эту серию, но Локомотив лучше физически подошёл и более мотиаированным. Ждем следующего соперника
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Важен факт не двух КГ подряд, а участие в финале КГ с 2018 года подряд
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Локо, красавцы!
С выходом во 2 раунд
Всех с победой!!!
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Наконец-то сменят тренера. Фёдоров стал до жути аморфным. Единственный игрок из состава, которого жаль - это Федотов. Ну это карма команде за такую мерзость. P. S. Болельщик ЦСКА
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офигеть, локо красавцы
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Рупии в бой
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Спасибо ЦСКА за то что боролись до конца. Хорошего вам отдыха и набрать новых сил.
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Пора собирать новую команду. Ресурс выработан.
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Логичное завершение плохого сезона. Этот состав себя изжил, нужна перезагрузка. И главное, нужен нормальный вратарь уже. А Федотова вернуть обратно в Трактор.. или в армию😁
А Локо удачи! Никитину персонально. Мне очень не понравилось, как его из ЦСКА выгнали. Хорошие сезоны проводил, хорошую команду построил. В общем карма наконец нас настигла..
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Отмучились...
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Ответ topsatan
Федот же очень нужен был, карма вам кони
Он нужен был конкретно взятым людям или по твоему Йозе Марино тоже карма?
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Обидно конечно, но не возможно всегда быть на высоте иногда случаются и такие сезоны!
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Отмучились
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Поздравляю ЦСКА и желаю повторить.
За что - за Федотова
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Может быть только счет серии несколько удивил, но никак не результат в целом. Локо ведь и в прошлогодней серии вполне мог выиграть. А сейчас Ярик стал еще мощнее и сыграннее, а армейцы наоборот впали в кризисный период - это конкретно ведь было заметно по ходу регулярки. Короче, все по делу. Удачи Ярославлю в походе за КГ!!!
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Ради чего делали перекрёстные плей офф, срочно надо менять регламент ,а то СКА может выйти на АВТОМОБИЛИСТ.
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Кто больше хотел победить, тот и победил.
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Бог не тимошка
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Ответ Алексей Добрынин
Мда, минус ЦСКА, минус АкБарс, это как минимум жёстко, а как максимум четкая визуализация проблем у обоих коллективов, им срочно нужна перезагрузка, иначе можно впасть в крутое пике
ЦСКА, могут и перезагрузить. Но в Ак Барсе неуверенн. Потому что там нехотят убрать тренера.
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Тут должны быть комментарии: в следующей серии Цска себя покажет, так же тут пишут.
Хотя стоп!)))
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Абсолютная равная серия. Команды обменялись крупными победами и три матча с разницей в 1 шайбу, один из них в овертайме. Не понимаю хейт в сторону Фёдорова. Вытащить из того же состава третий раз подряд 200% сложно. У него и не вышло. А так, при везении, могло быть и 1-4. Очень равные матчи.
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Ответ Вадим flanec
Кто больше хотел победить, тот и победил.
Вот кстати да. Я удивился такой безвольной игре. Словно не мы горим 1:3 в серии, а Ярославль. Откатали вату кое-как. Ну вот и результат. Ну и вратарь не тащит совершенно.
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