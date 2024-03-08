Кузнецов перешел в «Каролину». «Вашингтон» получил выбор в 3-м раунде драфта, удержав 50% зарплаты игрока

«Вашингтон» обменял Евгения Кузнецова в «Каролину».

Форвард перешел в «Харрикейнс» в результате обмена на выбор в 3-м раунде драфта НХЛ-2025.

Контракт 31-летнего россиянина со средней зарплатой 7,8 млн долларов в год действует до конца сезона-2024/25.

В рамках сделки «Кэпиталс» удержат 50% кэпхита Кузнецова (3,9 млн) в своей платежной ведомости.

В текущем сезоне на счету 17 (6+11) очков в 43 матчах. Ранее «Вашингтон» отправил Кузнецова в АХЛ после драфта отказов.

Россиянин выступал за «Кэпиталс» с сезона-2013/14, с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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