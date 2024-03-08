Кузнецов перешел в «Каролину». «Вашингтон» получил выбор в 3-м раунде драфта, удержав 50% зарплаты игрока
«Вашингтон» обменял Евгения Кузнецова в «Каролину».
Форвард перешел в «Харрикейнс» в результате обмена на выбор в 3-м раунде драфта НХЛ-2025.
Контракт 31-летнего россиянина со средней зарплатой 7,8 млн долларов в год действует до конца сезона-2024/25.
В рамках сделки «Кэпиталс» удержат 50% кэпхита Кузнецова (3,9 млн) в своей платежной ведомости.
В текущем сезоне на счету Евгения Кузнецова 17 (6+11) очков в 43 матчах. Ранее «Вашингтон» отправил Кузнецова в АХЛ после драфта отказов.
Россиянин выступал за «Кэпиталс» с сезона-2013/14, с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Кузнецову удачи!
И его закусило, сто процентов закусило. Не на Саню, а на судьбу, что ли, даже не знаю как сказать.
В общем, уходить нужно было, ведь он всегда был сильнее Панарина, Тарасенко, любого из своего поколения. В удаленном интервью Шевченко отчетливо было видно, как ему нравится играть против лучших и обыгрывать их.
В обшем, надеюсь, что он включится снова. По темпераменту вполне может быть.
Дай тебе Бог, Кузьма!
Впрочем, ладно, я чет ввязался в спор с сумасшедшим, похоже. Очень глупо с моей стороны. Безусловно, все так и есть, как ты сказал. Ты прав. Я не прав. Закончим на этом.
И почему вы все кто мне оппонируют исключаете фактор риска?
Дорогие мои товарищи! Работа генмена — это сродни игры на тотализаторе. Они всегда рискуют. Но разница в том что они рискуют не на свои.
А то что генмена могут уволить!
Так когда такого не было???