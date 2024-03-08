Кузнецов перешел в «Каролину». «Вашингтон» получил выбор в 3-м раунде драфта, удержав 50% зарплаты игрока

Теги переходы Каролина Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

«Вашингтон» обменял Евгения Кузнецова в «Каролину».

Форвард перешел в «Харрикейнс» в результате обмена на выбор в 3-м раунде драфта НХЛ-2025. 

Контракт 31-летнего россиянина со средней зарплатой 7,8 млн долларов в год действует до конца сезона-2024/25.

В рамках сделки «Кэпиталс» удержат 50% кэпхита Кузнецова (3,9 млн) в своей платежной ведомости. 

В текущем сезоне на счету Евгения Кузнецова 17 (6+11) очков в 43 матчах. Ранее «Вашингтон» отправил Кузнецова в АХЛ после драфта отказов.

Россиянин выступал за «Кэпиталс» с сезона-2013/14, с его статистикой можно ознакомиться здесь

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66 комментариев
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Удачи, Женя!
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Последний шанс поиграть в НХЛ
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Если и этот переход, не вернет нам прежнего Жеку, можно заканчивать.
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Женя ! Удачи тебе в Каролине вместе с Димой Орловым 🤝🤝🤝
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Ответ Вячеслав Подкорытов
Женя ! Удачи тебе в Каролине вместе с Димой Орловым 🤝🤝🤝
Дима вроде не употребляет)
+12
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+11
Свечников, Кочетков, Орлов, Кузнецов пришло время вернуть русским ребятам Чашку в Роли! 🤟💪
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+10
Ответ Mich Li
Комментарий скрыт
Мозга себе загугли, и скачай хоть немного в свое "туловище"
Кузнецову удачи!
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Нифига се. Каролине то он зачем?
+12
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Воооооу, неожиданно
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Ответ DarthSidious
Дима вроде не употребляет)
Не "вроде", а точно не употребляет:)
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кузя, ждём комбека, выбей дверь с ноги и покажи нам 17-19
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Ответ DarthSidious
Овечкин во Флориду или в Тампу, у него там дом)
Никуда он не проследует,Вашик будет ждать пока он сделает этот рекорд 2-3 года,и потом все что будет связано с этим рекордом получит Вашик,деньги,разговоры,реклама,все...
+5
-1
+4
Ответ Bedard
Свечников, Кочетков, Орлов, Кузнецов пришло время вернуть русским ребятам Чашку в Роли! 🤟💪
там и задрафтовано русских на две команды
+4
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Писал во время кокаиновой истории, что Кузе нужно было уходить сразу после кубка.Он всегда был примой, лучшим, в том розыгрыше он был Самым лучшим, лучше всех. Но все равно остался в тени, незаслуженно, на мой взгляд. Кстати, он и не светился на всех тех бухлетах, ни на одном задорном видео.

И его закусило, сто процентов закусило. Не на Саню, а на судьбу, что ли, даже не знаю как сказать.

В общем, уходить нужно было, ведь он всегда был сильнее Панарина, Тарасенко, любого из своего поколения. В удаленном интервью Шевченко отчетливо было видно, как ему нравится играть против лучших и обыгрывать их.

В обшем, надеюсь, что он включится снова. По темпераменту вполне может быть.
Дай тебе Бог, Кузьма!
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+4
вау, переход-бомба
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Ответ Mich Li
Ты не в теме. Абсолютно. Почитай что такое кладбище мертвых контрактов
А Кузнецов - мертвый контракт? И... кладбище мертвых контрактов в Каролине? Они что, до потолка не дотягивают? Ну, и к мертвым контрактам обычно доплачивают.
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+3
Ничё се. В рот мне ноги. Кузнецова к Держиморде! Это даже интересно:) Каролине то самой может и не помешает немного раздолбайства по уму то. Но вот настолько:)
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Ответ DarthSidious
Дима вроде не употребляет)
Вроде у дяди Володи
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Ответ Mich Li
Комментарий скрыт
Миха, объясни тезке пожалуйста???
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надеюсь Кузя перезагрузится, удачи ему
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Ответ Mich Li
Все, мой хороший! По истечению контракта кузю и в полотеры никто не подпишет! А напомнить тебе когда у него контрак истекает??? Так вот через год кузя будет в челябе.
Ну, пусть. Ответь, какой резон Каролине брать на себя половину контракта и пик отдавать?
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Ответ Hola Hola
Ну, пусть. Ответь, какой резон Каролине брать на себя половину контракта и пик отдавать?
Только что ответил другому спрашивающему. Повторюсь тут. Каролине пофиг с одной стороны. 3-й пик ей погоды не делает. Каролина давно лидер. Давно не. А торгануть свитерами пускай и падшей звезды при грамотном пиаре почему нельзя? Причем за даром почти?
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Ответ Mich Li
Во-первых, судя по твоим словам, я рад и надеюсь, что ты реально разбираешься в вопросе. Это радует. Во-вторых, контракт у него короткий. Осталось фиг да ни фига. Почему нельзя предположить вариант при котором Каролина оказала услугу чашкам? Например под будущие неофициальные договоренности? Во-вторых каролина давно не лидер. И даже близко не. А тут громкая какая-никакая фамилия. Под третий пик торгануть свитерами падшей звезды при хорошем пиаре? Почему не?
Шо? Четвертая команда Востока с Ахо, Теравяйненом, Свечниковым, Орловым настолько нуждается в фамилии Кузнецова ради пиара, что готова взять под кепку 4 млн. (при оставшихся 6) и отдать пик на драфте? Под какие договоренности? Что Овечкин поедет в Каролину рекорд Гретцки бить?! Что там у Вашингтона такого ценного? )) Да ты пьян что ли?! ))
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Ответ Mich Li
Ты не в теме. Абсолютно. Почитай что такое кладбище мертвых контрактов
Только ты в теме? Начальник кладбища мертвых комментов!
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Ого, нежданчик. Удачи конечно
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Ответ Hola Hola
Шо? Четвертая команда Востока с Ахо, Теравяйненом, Свечниковым, Орловым настолько нуждается в фамилии Кузнецова ради пиара, что готова взять под кепку 4 млн. (при оставшихся 6) и отдать пик на драфте? Под какие договоренности? Что Овечкин поедет в Каролину рекорд Гретцки бить?! Что там у Вашингтона такого ценного? )) Да ты пьян что ли?! ))
А что она претендует на чашку что-ли? Вот мне очень интересно! И это при условии короткого остатка контракта кузи? Тебе напомнить кто сейчас претенденты? Хотя вот тут загадывать точно нельзя! Каролина тупо сыграла в орлянку. 3-й пик всего лишь!!!! За игрока уровня кузи (в прошлом) на пол-стакана его контракта да до конца этого самого контракта осталось фиг да нифига! Реально в орлянку сыграли! Но маркетингом они затраты точно отобьют!
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Ответ Mich Li
Только что ответил другому спрашивающему. Повторюсь тут. Каролине пофиг с одной стороны. 3-й пик ей погоды не делает. Каролина давно лидер. Давно не. А торгануть свитерами пускай и падшей звезды при грамотном пиаре почему нельзя? Причем за даром почти?
Торгануть задаром? Они остаток контракта Кузнецова по деньгам на свитерах не отобьют (особенно при том, что в твоей версии он и играть практически не будет). Каролина в КС уверенно заходит! Какой идиот будет последнее место под кепкой ради свитеров занимать? Тут генмену сразу волчий билет выпишут. ))

Впрочем, ладно, я чет ввязался в спор с сумасшедшим, похоже. Очень глупо с моей стороны. Безусловно, все так и есть, как ты сказал. Ты прав. Я не прав. Закончим на этом.
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Ответ Hola Hola
Торгануть задаром? Они остаток контракта Кузнецова по деньгам на свитерах не отобьют (особенно при том, что в твоей версии он и играть практически не будет). Каролина в КС уверенно заходит! Какой идиот будет последнее место под кепкой ради свитеров занимать? Тут генмену сразу волчий билет выпишут. )) Впрочем, ладно, я чет ввязался в спор с сумасшедшим, похоже. Очень глупо с моей стороны. Безусловно, все так и есть, как ты сказал. Ты прав. Я не прав. Закончим на этом.
Отчасти с тобой соглашусь. А вдруг кузя станет wildcard в каролине. И выстрелит? Может перезгрузка случится? Это я тебе про мысли генмена каролины? Тогда его кузю можно в его 33 года в будущем переподписать на гораздо меньшие деньги.
И почему вы все кто мне оппонируют исключаете фактор риска?
Дорогие мои товарищи! Работа генмена — это сродни игры на тотализаторе. Они всегда рискуют. Но разница в том что они рискуют не на свои.
А то что генмена могут уволить!
Так когда такого не было???
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Ответ Антон Якимцев
А прикиньте Коня возьмёт наконец 😁
На блатняке КОНЬ это тот кто сидит плотно на тяжелых более пяти лет.. так что вариант с конем может быть и без Коня
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Ответ Юрий Богданов
Вроде, он собирался в "отокующие уроганы" играть, а стал солдатом БриндАмора, слабо верится, что в его схемах взлетит. Но в любом случае удачи.
Ну может как раз Род ему пинка под зад такого даст, что Женя и заиграет. А он ему явно нужен. Посмотрим короче:)
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