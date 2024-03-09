Ничушкин забил «Миннесоте» в овертайме в 1-м матче после программы помощи. У него 23+20 в 41 игре в сезоне

Валерий Ничушкин забил «Миннесоте» в овертайме в 1-й игре после программы помощи.

Гол россиянина принес «Колорадо» победу над «Уайлд» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата . Его признали первой звездой встречи.

29-летний форвард не играл с 11 января. Ничушкин прошел программу помощи игрокам НХЛ. В конце февраля ему разрешили вернуться к тренировкам с командой.

Сегодня Ничушкин (17:48, 1:44 – в большинстве, 2:46 – в меньшинстве, «0») нанес 2 броска в створ и 2 мимо.

В текущем сезоне на его счету 43 (23+20) очка в 41 игре при полезности «+9».