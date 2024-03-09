Ничушкин забил «Миннесоте» в овертайме в 1-м матче после программы помощи. У него 23+20 в 41 игре в сезоне

Теги Миннесота Колорадо НХЛ Валерий Ничушкин Хоккей

Валерий Ничушкин забил «Миннесоте» в овертайме в 1-й игре после программы помощи.

Гол россиянина принес «Колорадо» победу над «Уайлд» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Его признали первой звездой встречи.

29-летний форвард не играл с 11 января. Ничушкин прошел программу помощи игрокам НХЛ. В конце февраля ему разрешили вернуться к тренировкам с командой. 

Сегодня Ничушкин (17:48, 1:44 – в большинстве, 2:46 – в меньшинстве, «0») нанес 2 броска в створ и 2 мимо. 

В текущем сезоне на его счету 43 (23+20) очка в 41 игре при полезности «+9». 

18 комментариев
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Красава Вел! Команда ему доверят это самое главное
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Валера красава!!!
+11
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+11
Валерон очень вовремя вернулся во всех смыслах, и в сезон, и на лёд в PP.

Матч получился для него не лучшим, но для вката после двух месяцев - нормально. Ключевой игрок Avalanche, главное теперь без приключений до Плей-офф и в течение него, тем более в Сиэтл ехать не придётся в этом постсезоне.
+9
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+9
С начала года у него 7 голов в 7 матчах
+9
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+9
С возвращением, Чу-Чу Трейн))
+6
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Шах и мат, зожники клятые
+5
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Ничушкин зажигает! Продолжил идти по сезону 1+ очка за игру!
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Welcome back to the lineup Val Nichushkin!!! Chaga chaga chaga chaga)))
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Вэл громко вернулся
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Ну вот, теперь команда готова к плей офф
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Атецвернулся
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Красавчик. Вышел и уничтожил недоброжелателей.
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Это надо отметить.
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Валера вернулся!!! Король пятака!
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Как скала на пятаке!!
Теперь посмотрим на Кузино возвращение
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Ответ Антон Якимцев
Валерон очень вовремя вернулся во всех смыслах, и в сезон, и на лёд в PP. Матч получился для него не лучшим, но для вката после двух месяцев - нормально. Ключевой игрок Avalanche, главное теперь без приключений до Плей-офф и в течение него, тем более в Сиэтл ехать не придётся в этом постсезоне.
Круто, что он именно так вернулся!
В 3-м периоде у Авс было большинство и, прям, хотел увидеть, как Ничушкин грызёт лёд на пятаке, когда там Рантанен деликатно скрёбся.
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