Ничушкин забил «Миннесоте» в овертайме в 1-м матче после программы помощи. У него 23+20 в 41 игре в сезоне
Валерий Ничушкин забил «Миннесоте» в овертайме в 1-й игре после программы помощи.
Гол россиянина принес «Колорадо» победу над «Уайлд» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Его признали первой звездой встречи.
29-летний форвард не играл с 11 января. Ничушкин прошел программу помощи игрокам НХЛ. В конце февраля ему разрешили вернуться к тренировкам с командой.
Сегодня Ничушкин (17:48, 1:44 – в большинстве, 2:46 – в меньшинстве, «0») нанес 2 броска в створ и 2 мимо.
В текущем сезоне на его счету 43 (23+20) очка в 41 игре при полезности «+9».
Матч получился для него не лучшим, но для вката после двух месяцев - нормально. Ключевой игрок Avalanche, главное теперь без приключений до Плей-офф и в течение него, тем более в Сиэтл ехать не придётся в этом постсезоне.
Теперь посмотрим на Кузино возвращение
В 3-м периоде у Авс было большинство и, прям, хотел увидеть, как Ничушкин грызёт лёд на пятаке, когда там Рантанен деликатно скрёбся.