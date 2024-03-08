«Одна девочка получила черепно‑мозговую травму, другая сломала руку». Две лыжницы пострадали во время завала в гонке на Спартакиаде учащихся

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) происшествия Спартакиада Елена Вяльбе Лыжи

Две лыжницы получили серьезные травмы во время гонки на Спартакиаде учащихся.

Соревнования проходят в селе Эсто-Садок Краснодарского края. В масс-старте девушек на 10 км случился массовый завал. 

«Есть две травмы: одна девочка получила черепно‑мозговую травму, другая сломала руку. Больше, к счастью, ничего нет.

Сейчас девочки в больнице», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе

Телеграм-канал «Радиолыжи» опубликовал видео происшествия. 

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13 комментариев
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Из докладов в спорткомитетах:
Организация была осуществлена на высшем уровне, имели место мелкие недочеты.
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Видео как из фильма ужасов, девичьи крики, паника. Всем здоровья и восстановления спортсменкам!
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Как всегда, погодные условия и организация лучше, чем на Олимпийских играх.
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Разве можно в токую погоду гонки детей провести ?
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Бывает: помню я молодой был, ещё при советской власти послали нас в Подрезково на какой-то турнир среди школ по лыжам. А там трасса достаточна такая неровная и был один спуск, достаточно крутой и с крутым поворотом. А трассы никто не знал, большинство приехало первый раз. Так там примерно треть участников с этого поворота вылетело в овраг. И кое-кто тоже что-то сломал. Я сам чудом проехал. Самые умные там просто сняли лыжи и спустились.
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Организатор Вяльбе?
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Погодные условия - просто ужас...

Скорейшего выздоровления девочкам, которые пострадали!
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Зачем вообще молодежь возят в Сочи? Нельзя им на высоте тренироваться, а тем более соревноваться. Да еще и туман блин. Идиоты тренеры и организаторы!
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Это ещё удача, что лишь две девочки пострадали...
Всем здоровья!
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Ответ Atsuktuvas
Из докладов в спорткомитетах: Организация была осуществлена на высшем уровне, имели место мелкие недочеты.
Да, до финиша не доехала ни одна спортсменка -). Для этапа Голодных игр зайдет .
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Жесть...
Здоровья молодым спортсменкам!
И с 8-м марта!
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Ну бывает. Трасса явно не для детей. Я на обычной то когда пытался с горки срулить уехал в сугроб. А на такой точно всех бы завалил и финишировал сидя на заднице -)
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