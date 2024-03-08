«Одна девочка получила черепно‑мозговую травму, другая сломала руку». Две лыжницы пострадали во время завала в гонке на Спартакиаде учащихся

Две лыжницы получили серьезные травмы во время гонки на Спартакиаде учащихся.

Соревнования проходят в селе Эсто-Садок Краснодарского края. В масс-старте девушек на 10 км случился массовый завал.

«Есть две травмы: одна девочка получила черепно‑мозговую травму, другая сломала руку. Больше, к счастью, ничего нет.

Сейчас девочки в больнице», – сказала глава Федерации лыжных гонок России ( ) .

Телеграм-канал «Радиолыжи» опубликовал видео происшествия.