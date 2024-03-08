«Одна девочка получила черепно‑мозговую травму, другая сломала руку». Две лыжницы пострадали во время завала в гонке на Спартакиаде учащихся
Две лыжницы получили серьезные травмы во время гонки на Спартакиаде учащихся.
Соревнования проходят в селе Эсто-Садок Краснодарского края. В масс-старте девушек на 10 км случился массовый завал.
«Есть две травмы: одна девочка получила черепно‑мозговую травму, другая сломала руку. Больше, к счастью, ничего нет.
Сейчас девочки в больнице», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Телеграм-канал «Радиолыжи» опубликовал видео происшествия.
Организация была осуществлена на высшем уровне, имели место мелкие недочеты.
Скорейшего выздоровления девочкам, которые пострадали!
Всем здоровья!
Здоровья молодым спортсменкам!
И с 8-м марта!