«Краснодар» потерял очки в обоих матчах после возобновления РПЛ. В следующем туре – «Локо»
«Краснодар» не одержал ни одной победы после возобновления сезона.
Команда Владимира Ивича сегодня уступила «Ростову» (1:2) в 20-м туре Мир РПЛ. 2 марта она сыграла вничью с «Рубином» (1:1).
«Быки» на данный момент лидируют в чемпионате России, опережая «Зенит» на два очка. Петербуржцы завтра сыграют в гостях у «Урала».
В следующем туре «Краснодар» выступит в гостях у «Локомотива» – это произойдет 31 марта.
Казарцев видимо из запрещённого Лгбт сообщества самый главный
Неумение проигрывать достойно - признак слабости.
А ты в лицо скажешь это Казарцеву?
Возвращается за гнилые затяжки, симуляции и прочий мерзкий движ Краснодара с середины игры
В первом круге этого оч много было и отталкивало даже тех, кто симпатизировал краснодарцам
1.Каждый отбор у Краснодара свистел фол ок!, Тогда точно так же в спину сыграли Олесегун, а Он промолчал и первый гол!
2.Первая жк Олесегун, что мог делать он, если игрок Ростова голову засунул под руку Краснодара!
3.Если игру Тормены посчитал Блокировку, ок, тогда что делал Чернов у себя в штрафной бросившись к Мозес и не сыграв мяч, вместо пенальти из логики действий Казарцев а, фол со стороны Мозеса)))
4.ЖК Ленини, точно так же по лицу Кордобы попал имеющий жк Соко, и..... Конечно нету фола, вместо второй жк игроку Ростова
5.Второе жк Олесегун у, внимательно если посмотреть, то Руку Олесегуна подбирает сам Хорен и получает удар в лицо... внимательно просто нужно было смотреть боковом....
Но как говорится ещё проиграет Краснодар Локомотиву, потом посмотрим... С Локо не будет двух основных игроков
Еще и желтых нахватали будь здоров.
Но я бы особо не переживал на месте болельщиков быков. Урал завтра запаркует автобус и если Семак не угадает с составом, то таблица не поменяется.