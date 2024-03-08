«Краснодар» потерял очки в обоих матчах после возобновления РПЛ. В следующем туре – «Локо»

Теги Ростов премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Футбол

«Краснодар» не одержал ни одной победы после возобновления сезона.

Команда Владимира Ивича сегодня уступила «Ростову» (1:2) в 20-м туре Мир РПЛ. 2 марта она сыграла вничью с «Рубином» (1:1).

«Быки» на данный момент лидируют в чемпионате России, опережая «Зенит» на два очка. Петербуржцы завтра сыграют в гостях у «Урала».

В следующем туре «Краснодар» выступит в гостях у «Локомотива» – это произойдет 31 марта.

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56 комментариев
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Газпром рулит. Купили всех - и Ростов, и Краснодар. И только гордый Спартак идет один против системы 🤣
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Мощно вышли из межсезонья…
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Завтра Зенит встанет на первую строчку 👌
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Ответ igls54
Газпром рулит. Купили всех - и Ростов, и Краснодар. И только гордый Спартак идет один против системы 🤣
Причём, не идёт, а даже едет. Правда, за рулём Промес👹
+13
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+11
Я бы не надеялся, что Зенит завтра легко обыграет Урал. Но нужно конечно стараться воспользоваться осечкой Краснодара. Такие подарки нечасто, да и Динамо в спину дышит.
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Я так понимаю после зимы произошла рокировочка, теперь с Зенитом будет бодаться Динамо
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Смешны слова про то что за столько лет Краснодар заслужил чемпионство, заслужил кто будет на первой строчке в конце сезона
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Теперь все в руках Зенита. Краснодар оступился,нужно выгоду максимальную извлечь.
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Что там по воспитанникам, дающим бой?))
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Ответ Сергей48
Завтра Зенит встанет на первую строчку 👌
Самый сильный клуб и должен быть на первом месте 💪🏻
+17
-14
+3
Никита Кривцов олицетворяет чемпионские амбиции Краснодара)))
+3
-1
+2
Ответ Олег Пронько
Казарцев убил игру своим судейством
Олег Пронько | К новости «Краснодар» проиграл «Ростову» в дерби – 1:2. Мохеби сделал дубль, Олусегуна удалили на 49-й-2
Казарцев видимо из запрещённого Лгбт сообщества самый главный

Неумение проигрывать достойно - признак слабости.
А ты в лицо скажешь это Казарцеву?
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Ещё много команд из лидеров чемпионата недощитаются очков после игры с Ростовом!
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Ответ And Justice for All
Скорее Динамо чемпионом станет, чем Краснодар )
Впервые Зенит решил дать шанс и главным конкурентам оказался бестрофейник без характера. Динамо уже пыталось со Шварцем конкуренцию навязать,но тогда поплыли. Посмотрим как в этом году будет
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Потерял очки )Может набрал всего лишь очко
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Краснодар в первых двух матчах вообще не показа чемпионской игры.
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По делу
Возвращается за гнилые затяжки, симуляции и прочий мерзкий движ Краснодара с середины игры
В первом круге этого оч много было и отталкивало даже тех, кто симпатизировал краснодарцам
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ничего нового, весна у Краснодара всегда вялая.
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Ростов в порядке.
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Ответ Сергей48
Завтра Зенит встанет на первую строчку 👌
Перед матчем со Спартаком тоже самое говорили.
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Ответ DedSkyWalker
Парадокс, но Краснодар был хорошпосле удаления. А так поражение по делу
Ростов устал. В запасе одни защитники были. Я хоть Карпина не люблю, но стоит признать что с таким составом он очень неплохие результаты показывает
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Ответ Вова Пупкин
Земели из Ростова, не пожалели Краснодар! Вот нахрена сейчас 3 очка Ростову? Краснодару 3 очка были нужны, как кровь из носа. А Ростову? Короче - снова интрига в РПЛ. Но суть такая - главное, чтобы не Спартак!!!
Крови, и не только из носа, быки добыли. А вот игры чемпионской не показали.
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Ответ Олег Пронько
Я что должен молчать когда мою команду прибивают, честно говоря уже не знаю что с этими судьями делать, не то что в лицо готов сказать но и многое другое. А ты чего лезешь то защитник?
Всё понял.
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Ответ Rurik Gislasson
Теперь все в руках Зенита. Краснодар оступился,нужно выгоду максимальную извлечь.
Проверочка для Семака, похоже самая серьезная...
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Ответ Magic13
Я бы не надеялся, что Зенит завтра легко обыграет Урал. Но нужно конечно стараться воспользоваться осечкой Краснодара. Такие подарки нечасто, да и Динамо в спину дышит.
Вот и посмотрим, заведёт Семак бразильцев али как)
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Казарцев решил все.
1.Каждый отбор у Краснодара свистел фол ок!, Тогда точно так же в спину сыграли Олесегун, а Он промолчал и первый гол!
2.Первая жк Олесегун, что мог делать он, если игрок Ростова голову засунул под руку Краснодара!
3.Если игру Тормены посчитал Блокировку, ок, тогда что делал Чернов у себя в штрафной бросившись к Мозес и не сыграв мяч, вместо пенальти из логики действий Казарцев а, фол со стороны Мозеса)))
4.ЖК Ленини, точно так же по лицу Кордобы попал имеющий жк Соко, и..... Конечно нету фола, вместо второй жк игроку Ростова
5.Второе жк Олесегун у, внимательно если посмотреть, то Руку Олесегуна подбирает сам Хорен и получает удар в лицо... внимательно просто нужно было смотреть боковом....
Но как говорится ещё проиграет Краснодар Локомотиву, потом посмотрим... С Локо не будет двух основных игроков
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Ждём интервью Ивича. Интересно и Карпина послушать.
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Краснодар, конечно, рвётся к чемпионству, но в матче с Ростовом игра была совсем не чемпионской, она была попросту мордобойной. Кровавые атаки одна за другой. Даже после красной удары локтем в лицо не прекратились. Думаю, не только мои симпатии к этой команде после их игры с Ростовом сильно поубавятся.
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Самая бесхребетная команда из всех, что я видел. Позор великой игры...
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Классический Краснодар в весенней части чемпионата.
Еще и желтых нахватали будь здоров.

Но я бы особо не переживал на месте болельщиков быков. Урал завтра запаркует автобус и если Семак не угадает с составом, то таблица не поменяется.
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