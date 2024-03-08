«Краснодар» потерял очки в обоих матчах после возобновления РПЛ. В следующем туре – «Локо»

«Краснодар» не одержал ни одной победы после возобновления сезона.

Команда Владимира Ивича сегодня уступила « » (1:2) в 20-м туре Мир . 2 марта она сыграла вничью с «Рубином» (1:1).

«Быки» на данный момент лидируют в чемпионате России, опережая «Зенит» на два очка. Петербуржцы завтра сыграют в гостях у «Урала».

В следующем туре « » выступит в гостях у «Локомотива» – это произойдет 31 марта.