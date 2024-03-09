У 16-летнего Ямаля из «Барсы» 4 гола и 3 ассиста в 27 матчах сезона Ла Лиги. Вингер забил «Мальорке»
Ламин Ямаль забил победный гол в матче с «Мальоркой» (1:0).
16-летний полузащитник «Барселоны» отметился 4-м голом в сезоне Ла Лиги.
Всего на счету Ямаля 27 матчей, в которых он также отдал 3 ассиста, проводя в среднем на поле 54 минуты. Его статистика доступна здесь.
Просто позор всяким Феликсам и Левандовски
Прежде чем встречаться с боссом и хозяином нашего питомца из лондона)
По моему, разница существенна между игроком, проводящим 5 сезон, и игроком, проводящим свой первый сезон во взрослом футболе.
Очень хорош, но после Фати очень осторожные ожидание, пусть без травм хоть обойдется
Сезон 2004/2005: 7 игр(все выходя на замену, суммарное время на поле- 75 минут), 1 год
Сезон 2005/2006: 17 игр, 6 голов, 1 передача.