У 16-летнего Ямаля из «Барсы» 4 гола и 3 ассиста в 27 матчах сезона Ла Лиги. Вингер забил «Мальорке»

Теги Барселона Мальорка Ла Лига Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль забил победный гол в матче с «Мальоркой» (1:0).

16-летний полузащитник «Барселоны» отметился 4-м голом в сезоне Ла Лиги.

Всего на счету Ямаля 27 матчей, в которых он также отдал 3 ассиста, проводя в среднем на поле 54 минуты. Его статистика доступна здесь.

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59 комментариев
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Статистика для 16-тилетнего фантастическая.
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16 летний пацан тащит Барсу.
Просто позор всяким Феликсам и Левандовски
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Ответ Абдул Абакаев
можно статку Лео в аналогичном возрасте?
Он в 16 не играл за основной состав.
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Ответ Злодей Спб
Играя с такими партнёрами даже в 16 можно положить гол Осасунам и Гранадам.
Он чисто на индивидуальном мастерстве положил, получил корявый пас от поляка, качнул защитника и положил в 9, чистое искусство
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Ответ Tollie
все они по молодости ярко вспыхивают. потом всё равно через пару лет скатываются на дно и бесславно завершают свою унылую карьеришку в третьесортных клубах. боян, гай ассулин, кейриссон, месси, джованни дос сантос, куэнка, жеффрен... да всех и не упомнишь
Иньеста ещё, если помните такого. Когда-то ярко вспыхнул, сейчас в японской лиге доигрывает.
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Ответ Мысли Стетхема
Твоя Барса, если бы сейчас встретилась с этим Арсеналом,как ты говоришь. Мюнхенское порно в 2-8 ей бы не показалось таким жестоким. )
Порту хотя бы пройдите, который Барса оставила на втором месте🤣🤣🤣
Прежде чем встречаться с боссом и хозяином нашего питомца из лондона)
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Ответ Мысли Стетхема
Ты статистику Сака в этом сезоне написал бы. Который играет не против Сосьедадов Захаряна. А потом Посмотри на стату своего Яволя)
Против кого играет? Нищуков вроде фореста? Достижение, учитывая, что наш арсеноль останется снова с нулем в графе трофеев, как бы брусок не набивал стату на нижней таблице)
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Ответ Мысли Стетхема
Ты статистику Сака в этом сезоне написал бы. Который играет не против Сосьедадов Захаряна. А потом Посмотри на стату своего Яволя)
Сака сейчас 22 года, Ямалю только исполнится 17.
По моему, разница существенна между игроком, проводящим 5 сезон, и игроком, проводящим свой первый сезон во взрослом футболе.
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Ответ vadimvasiliev
Иньеста ещё, если помните такого. Когда-то ярко вспыхнул, сейчас в японской лиге доигрывает.
А Месси? Скатился до млс
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Ответ vtsch4svws
Посидишь в бане и прибежишь с извенениями ко мне, очередной бот)
Скрин не забудь сделать папин бродяга,мамин симпотяга )
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Одна надежда Ямал❗
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Ответ Stanislav Samoylov
Без учета кубков и еврокубков Сезон 2004/2005: 7 игр(все выходя на замену, суммарное время на поле- 75 минут), 1 год Сезон 2005/2006: 17 игр, 6 голов, 1 передача.
спасибо. да Ямаль реще начал получается
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Ответ vtsch4svws
Когда у нищего реала будет такой талант, тогда можно будет закрывать футбол, ибо это просто невозможно)
Нищий ,это слово ты явно употребил не к тому клубу )
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От лица болельщика Реала - удачи парню и кучи голов (по возможности, не в ворота Реала, пожалуйста:)

Очень хорош, но после Фати очень осторожные ожидание, пусть без травм хоть обойдется
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Ответ Мысли Стетхема
Скрин не забудь сделать папин бродяга,мамин симпотяга )
Это капитуляция? Если так, рад, что ты выбрал роль слабого)
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Ответ Мысли Стетхема
Ты тупой индюк. который не видит не статы ничего. Пытается что то доказать. Пишет про подливы и тд. По факту у тебя 0 аргументов на мои. Зачем мне кормить троля? Каждый из нас и так все понимает. Приятного вечера. Уверен что яволь лучше Сака, бога ради. Удачи )
Посидишь в бане и прибежишь с извенениями ко мне, очередной бот)
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Ответ vtsch4svws
Тоже так считаю) твои аргументы растворились)
Ты тупой индюк. который не видит не статы ничего. Пытается что то доказать. Пишет про подливы и тд. По факту у тебя 0 аргументов на мои. Зачем мне кормить троля? Каждый из нас и так все понимает. Приятного вечера. Уверен что яволь лучше Сака, бога ради. Удачи )
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Ответ Мысли Стетхема
Я тебе сказал уже аргументы. Это статистика . Если это для тебя не аргумент. Бросай футбол. Это не твоё.
Жидкая подлива с передергиванием фактов равняется с бредом бабки с базара)
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Ответ Мысли Стетхема
Да по тебе все ясно. У тебя Яволь круче Сака )))
Аргументы против? Нет? Свободен, пациент)
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Ответ vtsch4svws
Я уверен в своем употреблении слова «нищий»
Да по тебе все ясно. У тебя Яволь круче Сака )))
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Ответ Momos
Очень хорошо, что у Барсы сейчас нет денег, чтобы предложить парню жирный контракт, поскольку после него парень резко бы перестал играть, как обычно делают все негры
Неплохо ты так по расе прокатился
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Ответ Мысли Стетхема
Скрин не забудь сделать папин бродяга,мамин симпотяга )
Заметь, я тебя не оскорблял, это уже моя победа) согласись
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Ответ Злодей Спб
Играя с такими партнёрами даже в 16 можно положить гол Осасунам и Гранадам.
Хотелось бы понять, ты бы смог?
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Ответ Злодей Спб
Играя с такими партнёрами даже в 16 можно положить гол Осасунам и Гранадам.
Я даже стесняюсь спросить, а с какими именно?
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Ответ войд
Сейчас будут коменты по типу бриллиант,будущее бчк,обладатель ЗМ,гений и прочий бред Хотя по факту очередной распиаренный пенёк,который даже против Мальорки провел средний матч)
Ты ветку с фигурным катанием перепутал
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Ответ войд
Сейчас будут коменты по типу бриллиант,будущее бчк,обладатель ЗМ,гений и прочий бред Хотя по факту очередной распиаренный пенёк,который даже против Мальорки провел средний матч)
Аналитик здравый, только к врачу сходи, к окулисту.
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Ответ войд
Сейчас будут коменты по типу бриллиант,будущее бчк,обладатель ЗМ,гений и прочий бред Хотя по факту очередной распиаренный пенёк,который даже против Мальорки провел средний матч)
Наш реал радуется себальяасом 2 раза в сезоне, так что я бы помолчал)
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Ответ Абдул Абакаев
тогда в дебютный сезон за основу можно?
Без учета кубков и еврокубков

Сезон 2004/2005: 7 игр(все выходя на замену, суммарное время на поле- 75 минут), 1 год
Сезон 2005/2006: 17 игр, 6 голов, 1 передача.
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Ответ vtsch4svws
Сака и трешфорд вместе взятыми выглядят пешками, на фоне 16 летнего Ямаля, браво каталонец, напоминает Альвареса
когда Рэшфорд дебютировал и рекорды молодости ставил тоже все хоронили предыдущего принца Янузая.
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Ответ Мысли Стетхема
Баварий сильно задел? Сори *(
Я бы вспомнил, что мунхен делал в выстовочном матче против 3 лондонского, но не хочу травмировать)
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