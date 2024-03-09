У 16-летнего Ямаля из «Барсы» 4 гола и 3 ассиста в 27 матчах сезона Ла Лиги. Вингер забил «Мальорке»

Ламин Ямаль забил победный гол в матче с «Мальоркой» (1:0).

16-летний полузащитник «Барселоны» отметился 4-м голом в сезоне .

Всего на счету 27 матчей, в которых он также отдал 3 ассиста, проводя в среднем на поле 54 минуты. Его статистика доступна здесь.