Сайнс пропустит Гран-при Саудовской Аравии из-за болезни – испанца заменит резервист «Феррари» Бермэн

Сайнс не сможет выступить на Гран-при Саудовской Аравии.

Пилот « » почувствовал недомогание еще до начала гоночного уик-энда. Но все-таки провел первую и вторую сессию свободных заездов. При этом сообщалось, что Сайнс присутствовал в паддоке с высокой температурой (39).

Сегодня же стало известно, что Сайнс был доставлен в больницу с воспалением аппендикса – и что испанца ждет операция.

Вместо Сайнса на выступит один из резервных гонщиков «Феррари» Оливер Бермэн. В связи с этим Бермэн отказался от дальнейшего участия в уик-энде «Формулы-2».

Карлос Сайнс: «Я все еще чувствую себя не лучшим образом»