Сайнс пропустит Гран-при Саудовской Аравии из-за болезни – испанца заменит резервист «Феррари» Бермэн

Теги происшествия Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Формула-2 Гран-при Саудовской Аравии Оливер Бермэн Авто

Сайнс не сможет выступить на Гран-при Саудовской Аравии.

Пилот «Феррари» почувствовал недомогание еще до начала гоночного уик-энда. Но все-таки провел первую и вторую сессию свободных заездов. При этом сообщалось, что Сайнс присутствовал в паддоке с высокой температурой (39).

Сегодня же стало известно, что Сайнс был доставлен в больницу с воспалением аппендикса – и что испанца ждет операция.

Вместо Сайнса на Гран-при Саудовской Аравии выступит один из резервных гонщиков «Феррари» Оливер Бермэн. В связи с этим Бермэн отказался от дальнейшего участия в уик-энде «Формулы-2».

Карлос Сайнс: «Я все еще чувствую себя не лучшим образом»

46 комментариев
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Жаль конечно, здоровья и скорейшего выздоровления Сайнсу!
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Для Оли это может быть единственная в жизни возможность, провести и квалификацию и гонку в Формуле1, да еще и на такой сильной машине! Пожелаем удачи!)
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Ответ Sosina Hyublya
Невероятный шанс для Бермэна, волнения будет выше крыши, но надеюсь он реализует шанс на полную. Думаю, попасть в топ 5-7 будет уже хорошим результатом.
Топ5?
Приехать 9-м После маков,Мерсов и Алонсо будет хорошим результатом.
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Ответ Роман Грожан
Зачем пилота из ф2 тягать без опыта в ф1, когда есть Джови или Роберт
Они оба не в Саудовской Аравии сейчас. Пока прилететь, акклиматизироваться и тд. А квалификация через 5 часов. Так что Бермэн - единственный вариант. Почему конкретно резервиста (не участвующего в "Ф-2") "Феррари" не привезла в СА - это другой вопрос
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Очень жаль, хотелось бы посмотреть на борьбу Сайнса и Леклера в равных условиях в течение всего сезона
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Пожелаем Карлосу удачной лёгкой операции и скорого выздоровления!
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Невероятный шанс для Бермэна, волнения будет выше крыши, но надеюсь он реализует шанс на полную. Думаю, попасть в топ 5-7 будет уже хорошим результатом.
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Ответ Биомеханоид
Ну да, это быстро не получится. Нагрузки высокие, швы разойдутся ещё. Доедет на адреналине, потом крови пол кокпита вычерпывай.
какие швы.. там через прокол все делается уже давно, через пару дней уже бегать будет
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Вот это шанс выпал у Бермана
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Оу.. Здоровья Карлосу! 🙏
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Ответ Sosina Hyublya
Невероятный шанс для Бермэна, волнения будет выше крыши, но надеюсь он реализует шанс на полную. Думаю, попасть в топ 5-7 будет уже хорошим результатом.
Очень оптимистично. Там еще болид скорее всего под сайнца настроен и к этим настройкам привыкать
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Сайнсу здоровья, и жалко что раньше не снялся - было бы лучше и ему, и Феррари, и Бэрману
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>доставлен в больницу с воспалением аппендицита
C воспалением аппендикса, аппендицит -это и есть воспаление, неучи.
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Ответ Sosina Hyublya
Невероятный шанс для Бермэна, волнения будет выше крыши, но надеюсь он реализует шанс на полную. Думаю, попасть в топ 5-7 будет уже хорошим результатом.
Набрать очки будет хорошим результатом. Первая гонка вообще без опыта и вката - тут даже нельзя оглядываться на Лоусона, с его большим опытов в Ф2 и на тестах Ф1 (но на другой машине) + в целом он в любую технику быстро вкатывается. И даже Лиам первую квалу закончил далеко, хотя в гонке в адских условиях был молодцом.
Мне Бермэн нравится, но если он будет в топ-7 или даже топ-5, можно сразу от Льюиса отказываться и его подписывать
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Зачем пилота из ф2 тягать без опыта в ф1, когда есть Джови или Роберт
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Приедет в первой гонке в топ 10 и руководство Феррари подумает, а стоило ли Хэмилтона подписывать, если молодое дарование показывает такие же результаты, а платить меньше и женщин с цветными набирать в штат не надо.

Удачи Бермэну проявить себя в первой гонке
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Ответ Биомеханоид
Ну да, это быстро не получится. Нагрузки высокие, швы разойдутся ещё. Доедет на адреналине, потом крови пол кокпита вычерпывай.
Лапароскопическая аппендэктомия и никаких швов.
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Ответ Александр Моисеенко
Они оба не в Саудовской Аравии сейчас. Пока прилететь, акклиматизироваться и тд. А квалификация через 5 часов. Так что Бермэн - единственный вариант. Почему конкретно резервиста (не участвующего в "Ф-2") "Феррари" не привезла в СА - это другой вопрос
а где если не секрет? Век?
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Ответ Александр Моисеенко
Они оба не в Саудовской Аравии сейчас. Пока прилететь, акклиматизироваться и тд. А квалификация через 5 часов. Так что Бермэн - единственный вариант. Почему конкретно резервиста (не участвующего в "Ф-2") "Феррари" не привезла в СА - это другой вопрос
Думаю они после перелёта лучше бы результат показали. Ещё и в в ф2 очки недосчитаются
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Ответ Фанат спорта01
Ого интересно кто поедет?
Написано же. Бермен. Победитель квалификации Ф2.
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Ответ Биомеханоид
Ну да, это быстро не получится. Нагрузки высокие, швы разойдутся ещё. Доедет на адреналине, потом крови пол кокпита вычерпывай.
давно уже лапароскопически делают. из больницы домой выписывают через 3 дня.
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Ответ Александр Моисеенко
Они оба не в Саудовской Аравии сейчас. Пока прилететь, акклиматизироваться и тд. А квалификация через 5 часов. Так что Бермэн - единственный вариант. Почему конкретно резервиста (не участвующего в "Ф-2") "Феррари" не привезла в СА - это другой вопрос
такой дебют на незнакомой трассе, палка с двумя концами, закрашится потом трудно будет отмытся. Не в стиле топ команды как-то садить необстрелянный молодняк
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Ответ Роман Грожан
такой дебют на незнакомой трассе, палка с двумя концами, закрашится потом трудно будет отмытся. Не в стиле топ команды как-то садить необстрелянный молодняк
Так он поул выиграл на этой трассе в формуле 2
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Ответ Alexey Konev
интересно, а кто у них резервный? шварцман?
Поедет Берман вроде.
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Ответ Alexey Konev
интересно, а кто у них резервный? шварцман?
Джовинацци − резерв, Шварцман − тест
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Не хочу душнить, но! Воспаление аппендицита - сильно написано
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Лука Бадоер на связи.
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Ответ Фанат спорта01
Если это аппендицит то это как минимум на месяц вроде.
Ну да, это быстро не получится. Нагрузки высокие, швы разойдутся ещё. Доедет на адреналине, потом крови пол кокпита вычерпывай.
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Ответ Alexey Konev
кто это вообще?
Юниор Феррари,вчера поул взял в формуле 2.
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Ответ Фанат спорта01
Поедет Берман вроде.
кто это вообще?
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