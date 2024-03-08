Сайнс пропустит Гран-при Саудовской Аравии из-за болезни – испанца заменит резервист «Феррари» Бермэн
Сайнс не сможет выступить на Гран-при Саудовской Аравии.
Пилот «Феррари» почувствовал недомогание еще до начала гоночного уик-энда. Но все-таки провел первую и вторую сессию свободных заездов. При этом сообщалось, что Сайнс присутствовал в паддоке с высокой температурой (39).
Сегодня же стало известно, что Сайнс был доставлен в больницу с воспалением аппендикса – и что испанца ждет операция.
Вместо Сайнса на Гран-при Саудовской Аравии выступит один из резервных гонщиков «Феррари» Оливер Бермэн. В связи с этим Бермэн отказался от дальнейшего участия в уик-энде «Формулы-2».
Приехать 9-м После маков,Мерсов и Алонсо будет хорошим результатом.
C воспалением аппендикса, аппендицит -это и есть воспаление, неучи.
Мне Бермэн нравится, но если он будет в топ-7 или даже топ-5, можно сразу от Льюиса отказываться и его подписывать
Удачи Бермэну проявить себя в первой гонке