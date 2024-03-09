Кубок мира. Спринт. Виттоцци стартует 14-й, Брезаз-Буше – 23-й, Симон – 25-й, Тандревольд – 27-й, Кузьмина – 51-й
Сегодня на Кубке мира по биатлону в Солджер Холлоу состоится женский спринт.
Кубок мира по биатлону
8-й этап
Солджер Холлоу, США
Женщины
Спринт
Начало гонки – 01:00 по московскому времени (в ночь на 9 марта), прямая трансляция – на сайте IBU и Okko
Фавориты
2. Каролине Кноттен (Норвегия)
7. Анамария Лампич (Словения)
9. Юни Арнеклейв (Норвегия)
11. Лена Хекки-Гросс (Швейцария)
13. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
14. Лиза Виттоцци (Италия)
16. Эльвира Оберг (Швеция)
20. Лу Жанмонно (Франция)
23. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)
25. Жюлия Симон (Франция)
27. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)
33. Ванесса Фойгт (Германия)
42. Ханна Оберг (Швеция)
51. Анастасия Кузьмина (Словакия)
97. Стина Нильссон (Швеция)
- Дата проведения
- 9 марта, 01.00
первой тройке ничего не грозит в смысле подиума,
а вот на Жюли и Лизу надеюсь