Кубок мира. Спринт. Виттоцци стартует 14-й, Брезаз-Буше – 23-й, Симон – 25-й, Тандревольд – 27-й, Кузьмина – 51-й

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Сегодня на Кубке мира по биатлону в Солджер Холлоу состоится женский спринт.

Кубок мира по биатлону

8-й этап

Солджер Холлоу, США

Женщины

Спринт

Начало гонки – 01:00 по московскому времени (в ночь на 9 марта), прямая трансляция – на сайте IBU и Okko

Фавориты

2. Каролине Кноттен (Норвегия)

7. Анамария Лампич (Словения)

9. Юни Арнеклейв (Норвегия)

11. Лена Хекки-Гросс (Швейцария)

13. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

14. Лиза Виттоцци (Италия)

16. Эльвира Оберг (Швеция)

20. Лу Жанмонно (Франция)

23. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)

25. Жюлия Симон (Франция)

27. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)

33. Ванесса Фойгт (Германия)

42. Ханна Оберг (Швеция)

51. Анастасия Кузьмина (Словакия)

97. Стина Нильссон (Швеция)

Дата проведения
9 марта, 01.00
Онлайн гонки

Этап 8, Солджер Холлоу, США. Спринт

Стартовый лист

1  Лидия Жураускайте
2  Каролине Кноттен
3  Суви Минккинен
4  Анна Гандлер
5  Муна Брурссон
6  Самуэла Комола
7  Анамария Лампич
8  Аита Гаспарин
9  Юни Арнеклейв
10  Йоанна Якела
11  Лена Хекки-Гросс
12  Туули Томингас
13  Лиза Тереза Хаузер
14  Лиза Виттоцци
15  София Шнайдер
16  Эльвира Оберг
17  Анна Магнуссон
18  Анастасия Толмачева
19  Байба Бендика
20  Лу Жанмонно
21  Валентина Димитрова
22  Маркета Давидова
23  Жюстин Брезаз-Буше
24  Ханна Аухенталлер
25  Жюлия Симон
26  Анастасия Меркушина
27  Ингрид Ланмарк Тандревольд
28  Эмма Лундер
29  Дидра Ирвин
30  Янина Хеттих-Вальц
31  Кристина Дмитренко
32  Лотте Лие
33  Ванесса Фойгт
34  Тереза Воборникова
35  Анна Мака
36  Юлия Джима
37  Регина Эрмитс (Ойя)
38  Микела Каррара
39  Марте Крoкстад Юхансен
40  Сара Андерссон
41  Селина Гротиан
42  Ханна Оберг
43  Тамара Штайнер
44  Ида Лиен
45  Полона Клеменчич
46  Жилонн Гигонна
47  Надя Мозер
48  Джессика Йислова
49  Зузана Ременова
50  Леа Майер
51  Анастасия Кузьмина
52  Анна Юппе
53  Полина Егорова
54  Жанна Ришар
55  Санита Булина
56  Йоханна Пуфф
57  Екатерина Аввакумова
58  Ирина Петренко (Варвинец)
59  Мардж Фрид
60  Лора Христова
61  Сюзан Кюэльм
62  Го Ын Чжон
63  Елена Чиркова
64  Марен Киркеэйде
65  Лена Репинч
66  Кайса Керанен
67  Люция Харватова
68  Мария Здравкова
69  Анна-Карин Хейденберг
70  Ребекка Пасслер
71  Венла Лехтонен
72  Хлоя Левинс
73  Наталия Сидорович (Томашевска)
74  Юдита Траубайте
75  Ив Бувар
76  Бенита Пайффер
77  Анна Кривонос
78  Анния Кейта Сабуле
79  Леа Ротшопф
80  Сюзанна Майнен
81  Эмили Калкенберг
82  Чхои Юна
83  Беатриче Трабукки
84  Соня Лейнамо
85  Даниэла Кадева
86  Йоханна Талихярм
87  Мария Ременова
88  Арина Крюкова
89  Келси Дикинсон
90  Кайя Зорч
91  Камила Жук
92  Юлия Кинк
93  Наталья Кочергина
94  Кристина Отцовска
95  Андрея Мездря
96  Эмили Диксон
97  Стина Нильссон

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24 комментария
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За Жюстин и Жюлию.👌.
+8
-4
+4
Ответ starichok77
Стина и стрельба - лед и пламень))
Бывает. Что поделаешь? Что теперь, удачи ей не пожелать? Классная она.
+3
0
+3
Ответ Больное животное
Желаю удачи молодым немкам и, конечно, Стине Нильсон.
Стина и стрельба - лед и пламень))
+2
0
+2
фигасебе Жанмонно узорно стреляла
+2
0
+2
Норвежек семь и шведок семь. Они так решили из-за логистики. Нам заранее решили не сообщать. Зачем нам это знать?
+3
-1
+2
У Лампич только один промах на стойке. Всего 5
+1
0
+1
Ответ Ринат Акылтасов
Странно что не сказали об этом до сезона, ведь эти этапы изначально были в связке. Пути IBU неисповедимы
И еще более характерно, что они даже сейчас по факту случившегося, никаких пояснений не дают. Мол, сами пусть додумываются, что тут к чему...
+1
0
+1
Ответ Элси Ринген
Норвежек семь и шведок семь. Они так решили из-за логистики. Нам заранее решили не сообщать. Зачем нам это знать?
Странно что не сказали об этом до сезона, ведь эти этапы изначально были в связке. Пути IBU неисповедимы
+1
0
+1
Три промаха у Симон, я такого давно не видел
+1
0
+1
Лампич явно процитировала Акимову сейчас
+1
0
+1
Необычное время для биатлона
+1
0
+1
традиционно за Лампич, Стину, Кузьмину, Симон и Виттоцци.
первой тройке ничего не грозит в смысле подиума,
а вот на Жюли и Лизу надеюсь
+1
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+1
Арнеклейв 5 промахов на стойке
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Четыре промаха у Лампич на лёжке. Пиши пропало!
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Француженкам удачи в борьбе за БХГ
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Ветер
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хомячёк Ингрид в хрустальный шарик вцепился, и не отдаст никому
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за Туули Томингас
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Ответ Ринат Акылтасов
Странно что не сказали об этом до сезона, ведь эти этапы изначально были в связке. Пути IBU неисповедимы
Кто-то там чего-то замутил. И, скорей всего, кто-то на букву Н...
0
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Кто-то есть на ветке?
0
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Ответ стоун
за Туули Томингас
Лежка 5 из 5
0
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Ответ Ljorke
Три промаха у Симон, я такого давно не видел
в стафе на ЧМ она на стойке три допа использовала
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