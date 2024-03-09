Кубок мира. Спринт. Виттоцци стартует 14-й, Брезаз-Буше – 23-й, Симон – 25-й, Тандревольд – 27-й, Кузьмина – 51-й

Сегодня на Кубке мира по биатлону в Солджер Холлоу состоится женский спринт.

Кубок мира по биатлону

8-й этап

Солджер Холлоу, США

Женщины

Спринт

Начало гонки – 01:00 по московскому времени (в ночь на 9 марта), прямая трансляция – на сайте IBU и Okko

Фавориты

2. Каролине Кноттен (Норвегия)

7. Анамария Лампич (Словения)

9. Юни Арнеклейв (Норвегия)

11. Лена Хекки-Гросс (Швейцария)

13. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

14. Лиза Виттоцци (Италия)

16. Эльвира Оберг (Швеция)

20. Лу Жанмонно (Франция)

23. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)

25. Жюлия Симон (Франция)

27. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)

33. Ванесса Фойгт (Германия)

42. Ханна Оберг (Швеция)

51. Анастасия Кузьмина (Словакия)

97. Стина Нильссон (Швеция)

Дата проведения 9 марта, 01.00

Стартовый лист