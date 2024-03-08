«Краснодар» проиграл «Ростову» в дерби – 1:2. Мохеби сделал дубль, Олусегуна удалили на 49-й

«Краснодар» уступил «Ростову» (1:2) в гостях в 20-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию южного дерби.

На 25-й минуте счет открыл форвард хозяев . На 61-й иранец сделал дубль. На 66-й нападающий «быков» отыграл один мяч.

На 49-й минуте гости остались в меньшинстве – форвард получил вторую желтую карточку за отмашку.

«Краснодар» сейчас остается на первом месте, имея 39 очков. «Зенит» (37) сыграет в субботу. «Ростов» идет 9-м, набрав 27 баллов.

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