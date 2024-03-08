«Краснодар» проиграл «Ростову» в дерби – 1:2. Мохеби сделал дубль, Олусегуна удалили на 49-й

Теги Ростов премьер-лига Россия Краснодар Джон Кордоба Мохаммад Мохеби онлайны Олакунле Олусегун Футбол

«Краснодар» уступил «Ростову» (1:2) в гостях в 20-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию южного дерби.

На 25-й минуте счет открыл форвард хозяев Мохаммад Мохеби. На 61-й иранец сделал дубль. На 66-й нападающий «быков» Джон Кордоба отыграл один мяч.

На 49-й минуте гости остались в меньшинстве – форвард Олакунле Олусегун получил вторую желтую карточку за отмашку.

«Краснодар» сейчас остается на первом месте, имея 39 очков. «Зенит» (37) сыграет в субботу. «Ростов» идет 9-м, набрав 27 баллов.

Ростов – Краснодар 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
8 марта, 18.30, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 25 Мохеби, 2:0 – 61 Мохеби, 2:1 – 66 Кордоба.
РостовПесьяков, Вахания (Лангович, 58), Осипенко, Сако, Чернов, Байрамян (Миронов, 79), Глебов, Щетинин (Мелехин, 90), Мохеби, Роналдо (Комаров, 59), Голенков.
КраснодарСафонов, Волков, Оласа, Алонсо, Тормена, Черников (Кривцов, 83), Пина (Баняц, 46), Баши (Кади, 83), Кордоба, Олусегун, Жоао Виктор (Кобнан Дэвид, 83).
Предупреждения:
Черников (30), Байрамян (35), Тормена (40), Олусегун (42), Пина (44), Щетинин (51), Сако (59), Чернов (61), Осипенко (76), Оласа (90).
Удаление:
Олусегун (49).

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

148 комментариев
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Ну ждём. Самый интересный матч тура. Обе команды заряжены на победу! Обеим командам без травм, но победы и удачи желаю Ростову!
+24
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+22
Ответ filippas
Удачи Краснодар! Нам нужна сегодня победа!
Хватит вам и домашней судейской. Сегодня Карасёв на ВАРе не допустит того, что было в Краснодаре.
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+13
А вот и красная. Оля Сегун, ты дурак?
+14
-1
+13
Вперёд, Ростов, очки нужны как воздух !!!
+14
-1
+13
Карпин переиграл своего визави. Сужу по игре до удаления. Не пойму, что с Краснодаром. Ивича в упор сегодня не увидел. Так чемпионами не становятся.
Будет жаль, если Краснодар посыплется.
Ростов уверенно поднимается из подвала.
+13
-1
+12
Абсолютно заслуженная карточка
+12
-1
+11
Вам везде Питер мерещится?😅
Краснодар уныло играет, но это Зенит виноват.😅
Краснодару 3 очка в прошлом матче с Ростовом нарисовали на халяву.. 🤷‍♂️
+18
-8
+10
Ростов» выкупил защитника за 350 тысяч
Спортивный директор болгарской «Арды» Ивайло Петков подтвердил, что «Ростов» активировал опцию выкупа центрального защитника Умара Сако.

«5 марта в клуб пришла официальная бумага от «Ростова» о выкупе Умара. Сумма трансфера 350 тысяч евро.

Сегодня мы подписали и отправили в Россию необходимые документы. Можно сказать, что сделка состоялась», – сказал Петков.

Общая сумма трансфера составила 500 тысяч евро с учетом 150 тысяч за аренду.

https://m.bombardir.ru/news/724971-rostov-vykupil-zaschitnika-za-350-tysyach

Отличная новость!
+11
-2
+9
Ответ Vyacheslav Mokhno
Комментарий удален модератором
Интересно даже каким местом ты матч смотришь.
+11
-2
+9
Ответ Ivan Fedorov
не должен судить матч судья который живёт в Санкт-Петербурге, РФС вы специально так делает, сделать Зенит чемпионом в любом случае, , а ты Казарцев мерзкий
Интересно выходит...а Зенит получается не должны судить судьи из Москвы и других городов, кроме Питера?😅
+12
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Скажите, пожалуйста, кто-нибудь болельщику СКА с ником "Viktor Poljakov", что ненавидимый им Ростов уже выигрывал у Краснодара.
+10
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Отскакивал краснодыр весь чемп, но невозможно отскакивать 30 матчей подряд😋 Игры никакой нет, предел 4 место, надеюсь туда и опустяться😊
+9
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Ответ Vyacheslav Mokhno
Комментарий удален модератором
К какой карточке претензии?
+10
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+6
Всех с победой! Нашей победой!!!
+6
0
+6
Отвратительная игра. За чемпионство так не борются.
+8
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Полевые Ростова бегают как 10 Олусегунов, просто втаптывают в газон прессингом. Крас в 1м тайме жалко выглядит. Фолы ещё эти совсем необязательные.
Блин, если не сейчас Кастаньо выпускать, при опорниках на ЖК, то когда вообще.
+5
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Валераверимм!
+5
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+5
Ответ Vyacheslav Mokhno
Комментарий удален модератором
Никогда не трожь матерей.
+5
0
+5
Великий Папанов - Олусегуну.
"Идиот!"
+7
-2
+5
Ответ Vyacheslav Mokhno
Комментарий удален модератором
Пусть бычки меньше копытами размахивают, тогда и жёлтых будет меньше.
+5
0
+5
Ответ mopping 2009
Ну ждём. Самый интересный матч тура. Обе команды заряжены на победу! Обеим командам без травм, но победы и удачи желаю Ростову!
Сегодня надо сломать традицию и выиграть наконец-то у Краснодара!!!
+9
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+5
Очков Ростову в игре против лидера!
+5
0
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В прошлом туре соперникам крылья подрезали. Хорошо бы сегодня рога гостям пообломать по старой дружбе. Удачи!!!
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Ответ Назарбек Рамунанаев
КАЗАРЦЕВ. Ну сколько это может ещё судить? За его "работу" он даже детей судить не должен. Должно быть нехилая такая смска от Газпрома пришла за такое нелепое удаление. До сих пор вспоминается его бенефис Спартак Сочи
Ну то есть удара в лицо не было? У Краснодара 1 удар и 0 в стаор в 1 тайме, им тоже наверное смска из Газпрома пришла.
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Ростов столица - Краснодар станица! С победой!
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У Краснодара в старте опять 8 пацанов из Гулькевичей, Армавира и Кропоткина?
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Ответ Magic13
Интересно выходит...а Зенит получается не должны судить судьи из Москвы и других городов, кроме Питера?😅
Казарцев уже не один раз попадался на продажности или не профессионализме, но его назначают когда надо решить какие то футбольные цели, так бы он давно судил первую лигу.
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Ответ filippas
Комментарий скрыт
"везёт" можно говорить про победу, добытую собственными стараниями, а не про матч первого круга.
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Ответ Циник Петербургский
Ростовский иранец сегодня особенно доставляет! Байрамян тоже красавчик. Хотя и у Краснодара есть пара очень техничных пацанов, за игрой которых интересно смотреть. Но... Вместо того, чтобы забивать гол, один из них почему-то предпочел нырнуть в штрафной ростовчан. Странно, что ему горчишник за этот нырок не выписали.
Этот иранец и на чемпионате Азии хорошо сыграл.
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Мдэ, походу расхотели становиться чемпионами
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