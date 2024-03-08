«Краснодар» проиграл «Ростову» в дерби – 1:2. Мохеби сделал дубль, Олусегуна удалили на 49-й
«Краснодар» уступил «Ростову» (1:2) в гостях в 20-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию южного дерби.
На 25-й минуте счет открыл форвард хозяев Мохаммад Мохеби. На 61-й иранец сделал дубль. На 66-й нападающий «быков» Джон Кордоба отыграл один мяч.
На 49-й минуте гости остались в меньшинстве – форвард Олакунле Олусегун получил вторую желтую карточку за отмашку.
«Краснодар» сейчас остается на первом месте, имея 39 очков. «Зенит» (37) сыграет в субботу. «Ростов» идет 9-м, набрав 27 баллов.
- Дата проведения
- 8 марта, 18.30, «Ростов-Арена»
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Ростов –
Песьяков, Вахания (Лангович, 58), Осипенко, Сако, Чернов, Байрамян (Миронов, 79), Глебов, Щетинин (Мелехин, 90), Мохеби, Роналдо (Комаров, 59), Голенков.
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Краснодар –
Сафонов, Волков, Оласа, Алонсо, Тормена, Черников (Кривцов, 83), Пина (Баняц, 46), Баши (Кади, 83), Кордоба, Олусегун, Жоао Виктор (Кобнан Дэвид, 83).
- Предупреждения:
- Черников (30), Байрамян (35), Тормена (40), Олусегун (42), Пина (44), Щетинин (51), Сако (59), Чернов (61), Осипенко (76), Оласа (90).
- Удаление:
- Олусегун (49).
Будет жаль, если Краснодар посыплется.
Ростов уверенно поднимается из подвала.
Краснодар уныло играет, но это Зенит виноват.😅
Краснодару 3 очка в прошлом матче с Ростовом нарисовали на халяву.. 🤷♂️
Спортивный директор болгарской «Арды» Ивайло Петков подтвердил, что «Ростов» активировал опцию выкупа центрального защитника Умара Сако.
«5 марта в клуб пришла официальная бумага от «Ростова» о выкупе Умара. Сумма трансфера 350 тысяч евро.
Сегодня мы подписали и отправили в Россию необходимые документы. Можно сказать, что сделка состоялась», – сказал Петков.
Общая сумма трансфера составила 500 тысяч евро с учетом 150 тысяч за аренду.
https://m.bombardir.ru/news/724971-rostov-vykupil-zaschitnika-za-350-tysyach
Отличная новость!
Блин, если не сейчас Кастаньо выпускать, при опорниках на ЖК, то когда вообще.
"Идиот!"