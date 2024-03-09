Энтони Джошуа нокаутировал Фрэнсиса Нганну во втором раунде в Эр-Рияде
В Эр-Рияде прошел вечер бокса, в главном событии которого состоялся бой в тяжелом весе между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну.
Джошуа победил нокаутом во втором раунде. Перед этим Нганну дважды побывал в нокдауне.
Для Нганну этот бой стал вторым на профессиональном уровне. Рекорд Джошуа – 28-3.
Пока Джошуа шел к золоту Олимпиады, Нганну бежал через пол-Африки. Спустя 12 лет они встретились на ринге
Самое смешное, что Нганну сам поверил в то, что он боксер. Даже не подумав, что Фьюри максимум на тренировке перед их боем бутылку пивка поднимал. В итоге сидит кислородом с мешка дышит. Но есть и плюс - рядом с мешком кислорода у него теперь полный мешок денег.
Нганну на пенсию.
Похайповал и хватит. Ну или дайте ему 45 летнего деда, он в основном только таких побеждал в мма.
Джошуа в форме вышел, а Фьюри нет.