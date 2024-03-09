Энтони Джошуа нокаутировал Фрэнсиса Нганну во втором раунде в Эр-Рияде

Теги Энтони Джошуа бокс Фрэнсис Нганну Вечер бокса Эр-Рияд Джошуа - Нганну Бокс/MMA/UFC

В Эр-Рияде прошел вечер бокса, в главном событии которого состоялся бой в тяжелом весе между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну.

Джошуа победил нокаутом во втором раунде. Перед этим Нганну дважды побывал в нокдауне.

Для Нганну этот бой стал вторым на профессиональном уровне. Рекорд Джошуа – 28-3.

Пока Джошуа шел к золоту Олимпиады, Нганну бежал через пол-Африки. Спустя 12 лет они встретились на ринге

Сколько Джошуа и Нганну заработают за бой в Эр-Рияде?

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60 комментариев
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Джошуа красавчик! Просто на место поставил эту клоунаду. Дайте ему ещё Пола и закончится это шапито окончательно.

Самое смешное, что Нганну сам поверил в то, что он боксер. Даже не подумав, что Фьюри максимум на тренировке перед их боем бутылку пивка поднимал. В итоге сидит кислородом с мешка дышит. Но есть и плюс - рядом с мешком кислорода у него теперь полный мешок денег.
+44
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+43
Больше всего вопросов к Фьюри😄
+23
-1
+22
Ну теперь "любители ММА", которые очень громко вещали что бокс фигня после Фьюри-Нганну, поутихнут, думаю )
+22
-1
+21
Поздравляю Нганну с заработком тех денег, которых в смешанных не получить, ну а Джошуа просто показал разницу между настоящим боксером и спортсменом смешанных единоборств, просто быстрее.
+15
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+15
Первый раз я удивился как Джошуа простым тыком в первом раунде потряс Нгану, хотя я не помню этого даже в ММА. Ну а потом просто с открытым забралом на оттяжки наглухо вырбил. Обычно так боксируют когда уверены и не бояться соперника. Очень много вопросов после этого боя и Фьюри. Просто поразительная разница в класе была.
+12
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+12
Точь в Точь бой Емельяненко и Кокляева ))
+10
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+10
Ответ prohodimecc
Больше всего вопросов к Фьюри😄
Какие там вопросы ? Он не готовился .
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+9
Нганну там уже минут 5 откачивают. Энтони красавец, цыган - клоун
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Молодец Джошуа. Нганну конечно улетел просто жесть. Самое что , нокаутирующий удар Джошуа сделал просто как во дворе. подошел и ударил чувака , в стиле "шоб не втыкал"
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Этот бой отличный показатель того, что не Нганну хорош, а Фьюри просто думал без подготовки перебить этого бычару.
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Нганну молодец, хорошо заработал, но теперь это больше не продать. Пора в мма.
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Недолго музыка играла, недолго Нганну танцевал!
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Ответ Роман Г.
Джошуа красавчик! Просто на место поставил эту клоунаду. Дайте ему ещё Пола и закончится это шапито окончательно. Самое смешное, что Нганну сам поверил в то, что он боксер. Даже не подумав, что Фьюри максимум на тренировке перед их боем бутылку пивка поднимал. В итоге сидит кислородом с мешка дышит. Но есть и плюс - рядом с мешком кислорода у него теперь полный мешок денег.
Ну Джошуа и вправду готовился и на спокухе вырубил предварительно по пузу накидав солидно чтобы дыхалку посбивать и ручки опустить у Нгану, вобщем Нгану не был готов к такому бою это не цыган который в нулевой форме будто вышел тупо за чеком и как будто ему сказали не вырубать его , а потом просто заигрался . Собственно поэтому щас резину и тянет чтобы хоть как то форму набрать ну не как не вяжется что он по сути от мешка Нгану отлетел в нокдаун когда до этого Уалдера просто уничтожал в реванше
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Моя вера в чудеса была нокаутирована научным способом. Но так и должно было произойти.
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Сводил в школу бокса конечно🔥
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Дана Вайт рад
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Ответ Человек1991
Точь в Точь бой Емельяненко и Кокляева ))
Самый прикол что Емеля допился щас до того что скорее всего его даже Кокляев уронит
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😂
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😂😂😂
Нганну на пенсию.
Похайповал и хватит. Ну или дайте ему 45 летнего деда, он в основном только таких побеждал в мма.
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Ответ Rivaldo Vtor Borba Ferreira
Комментарий скрыт
Поправляйся(
+4
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Ответ prohodimecc
Больше всего вопросов к Фьюри😄
Да его показывают щас лицо вобще потерянное понимают что после такого над ним угарать все будут как он так по сути проиграл мешку
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Ничего удивительного! Джошуа, в отличие от цыгана, просто ответственно подошёл к подготовке, а потом вышел, и показал Нганну кто он и что он)
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Ну мастерски. Когда второй раз в нокдаун отправлял, он от удара Нганну вообще не уклонялся. Прям понимал, что он до головы не долетает. Взглядом остановил как будто. Даже не моргнув.
+3
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Ответ Иван Серов
Первый раз я удивился как Джошуа простым тыком в первом раунде потряс Нгану, хотя я не помню этого даже в ММА. Ну а потом просто с открытым забралом на оттяжки наглухо вырбил. Обычно так боксируют когда уверены и не бояться соперника. Очень много вопросов после этого боя и Фьюри. Просто поразительная разница в класе была.
Что удивительного?
Джошуа в форме вышел, а Фьюри нет.
+3
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+3
Можно начинать карьеру в пфл
+3
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+3
Ответ VictorVallecano
Этот бой отличный показатель того, что не Нганну хорош, а Фьюри просто думал без подготовки перебить этого бычару.
Фьюри походу как в Большом куше, на бой после запоя выходил
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очень рад что Эйджей показал что такое профи бокс
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легчайшие деньги в карьере Джошуа
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Научил боксу выскочку
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курица не птица нганну не боксер
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