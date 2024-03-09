Энтони Джошуа нокаутировал Фрэнсиса Нганну во втором раунде в Эр-Рияде

В Эр-Рияде прошел вечер бокса, в главном событии которого состоялся бой в тяжелом весе между и .

Джошуа победил нокаутом во втором раунде. Перед этим Нганну дважды побывал в нокдауне.

Для Нганну этот бой стал вторым на профессиональном уровне. Рекорд Джошуа – 28-3.

Пока Джошуа шел к золоту Олимпиады, Нганну бежал через пол-Африки. Спустя 12 лет они встретились на ринге

Сколько Джошуа и Нганну заработают за бой в Эр-Рияде?