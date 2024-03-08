Александра Трусова: «Максимально часто хожу на шопинг. Самая дорогая покупка – пальто Louis Vuitton»

Александра Трусова рассказала о любви к шопингу и самых дорогих покупках.

– Как часто ты ходишь на шопинг?

– Очень часто. Максимально часто. Раз в неделю, наверное, стабильно.

– Онлайн или офлайн покупки?

– Всегда хожу офлайн. В магазинчики хожу редко, в основном в торговые центры.

– Спонтанные или обдуманные покупки?

– Смотря какая сумма. Если большие, то, конечно, обдуманные. А так часто что-то спонтанно покупаю.

– Какие были самые дорогие покупки?

– Пальто Louis Vuitton, наверное. А так сумки в основном дорогие, украшения. Украшения Tiffany, сумки Balenciaga, – сказала фигуристка в интервью Okko.