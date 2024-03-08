Александра Трусова: «Максимально часто хожу на шопинг. Самая дорогая покупка – пальто Louis Vuitton»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова рассказала о любви к шопингу и самых дорогих покупках.

– Как часто ты ходишь на шопинг?

– Очень часто. Максимально часто. Раз в неделю, наверное, стабильно.

– Онлайн или офлайн покупки?

– Всегда хожу офлайн. В магазинчики хожу редко, в основном в торговые центры.

– Спонтанные или обдуманные покупки?

– Смотря какая сумма. Если большие, то, конечно, обдуманные. А так часто что-то спонтанно покупаю.

– Какие были самые дорогие покупки?

– Пальто Louis Vuitton, наверное. А так сумки в основном дорогие, украшения. Украшения Tiffany, сумки Balenciaga, – сказала фигуристка в интервью Okko. 

51 комментарий
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Всё, как у бабыЯны)
+69
-15
+54
Ответ Oleandra
Всё, как у бабыЯны)
Пальто в точности как у Этери
+39
-3
+36
Сегодня на мне костюм от Валентино. -- От Валентино… Так он не твой…😂
+36
-1
+35
Ответ Danila BGR
Думал, что скромнее девушка. Когда успели вырастить потребительницу?
Так практически все известные фигуристки такие, пожалуй кроме Липницкой. Но я лично, в целом, не осуждаю это, всё таки они сами, по сути своим трудом их заработали, и имеют право тратить деньги на то, что хочется.
+25
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+23
Учитывая у кого она тренировалась, данной покупке я совершенно не удивлён.
+23
-3
+20
Думал, что скромнее девушка. Когда успели вырастить потребительницу?
+23
-8
+15
Ответ Oleandra
Всё, как у бабыЯны)
Яна по диор скорее, а Этери как раз лв любит
+14
-1
+13
Ответ Максим Медов
Сегодня на мне костюм от Валентино. -- От Валентино… Так он не твой…😂
- это платье от Кардена.
- От спекулянта, значит дорогое
+11
0
+11
Без флага в Париж не могут, а по Москве в Витоне с удовольствием. И это норма.
+12
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+9
Ответ Danila BGR
Думал, что скромнее девушка. Когда успели вырастить потребительницу?
Вы еще не видели ее 5-сантиметровые когти)
+11
-3
+8
В переводе на русский - таскаюсь по магазинам.
+13
-5
+8
Лучшая ученица прямо одно пальто %
+9
-2
+7
Годы взяли своё, четверной тулуп на Пальто Louis Vuitton
+4
0
+4
И что простому обывателю делать с этой новостью? Вот для чеготона? Какую цель несет?
+5
-1
+4
Повезёт будущему мужу..
+4
0
+4
Бабленсиага.
+5
-1
+4
Ответ Danila BGR
Думал, что скромнее девушка. Когда успели вырастить потребительницу?
Саша Трусова все САМА заработала честно, до последней копейки, тяжелейшим трудом. Имеет полное право все покупать, что ей нравится.
+17
-13
+4
Ответ Oleandra
Всё, как у бабыЯны)
а надо исключительно как у Этери? ) Кучи пальто и джинсы)
+3
-1
+2
Ответ Kovka Gnutik
В переводе на русский - таскаюсь по магазинам.
А что плохого?Любая женщина любит шоппинг,просто возможности разные.
+11
-9
+2
Ответ Danila BGR
Думал, что скромнее девушка. Когда успели вырастить потребительницу?
А в чём смысл чужие деньги считать? У фигуристок топовых, которые неплохо заработали/ зарабатывают, у всех поголовно брендовые украшения и одежда, в том числе и тяжёлый люкс.
+5
-3
+2
По. Вообще
+4
-2
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Да это Яна виновата, заразила её в шоу. Сама Саша не такая, она ждёт трамвая
+4
-2
+2
непатриотичненько)
+3
-1
+2
Символично
+4
-2
+2
Жируют на крови народной.
+4
-3
+1
ну, ладно - что с неё взять - а, журналист неявно рекламирует красивую жизнь?
+2
-1
+1
Ответ esctyyyyy
Яна по диор скорее, а Этери как раз лв любит
У ее мужа луи вуйтоновская куртейка и штаны с начесом. А Яна их чемоданы коллекционирует.
+3
-2
+1
Самая дорогая пальто? А гелик?
+5
-4
+1
минимально часто..
+3
-2
+1
а коньки ? коньки где покупаешь ? или выдают ?
+1
-1
0
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