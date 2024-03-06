«Бавария» и «ПСЖ» в 1/4 финала ЛЧ, суд над Промесом перенесен на неделю, Пелагея споет гимн перед игрой с Сербией, Лига 1 теперь с «Макдоналдс» и другие новости

1. «Бавария» и «ПСЖ» уверенно шагнули в 1/4 финала ЛЧ: мюнхенцы дома взяли реванш у «Лацио», парижане вновь были сильнее «Сосьедада». «Париж» добрался до четвертьфинала впервые с 2021-го (с Месси дважды подряд вылетали в 1/8), «Бавария» ворвалась в восьмерку сильнейших в 12-й раз за последние 13 сезонов.

Мбаппе и Кейн первыми в топ-5 лиг набрали по 40 голевых действий, Килиану догнал Шевченко и Рауля по голам в плей-офф.

2. Суд над Промесом в ОАЭ перенесен на неделю, так как судья не смог выйти на работу. В прокуратуре Нидерландов пользоваться этим, похоже, не собираются. Ольга Смородская убеждена, что «Спартак» должен расторгнуть контракт с хавбеком, Валерий Газзаев напротив не хочет, чтобы Квинси бросили.

3. После долгих поисков и нескольких отказов РФС нашел исполнителя гимна России перед игрой с Сербией – откликнулась Пелагея.

4. Чемпионат Франции может сменить название на Макдоналдс Лига 1. Сеть фастфуд-ресторанов приходит с большими деньгами и своими интересами.

5. В КХЛ СКА забил пять голов «Торпедо» и вышел вперед в серии, «Авангард» повел 3-0 в серии с «Ладой», а «Металлург» одержал непростую победу над «Амуром». Все результаты дня – здесь.

6. Дисквалификацию экс-первой ракетки мира Симоны Халеп сократили до 9 месяцев.

7. НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Коламбус» (5:3), Малкин набрал 1+1. «Айлендерс» справились с «Сент-Луисом» (4:2), несмотря на 11-ю шайбу Торопченко в сезоне. Все результаты дня – здесь.

8. Судья Хесус Хиль Мансано, напортачивший в матче «Валенсия» – «Реал», отстранен минимум на два матча.

9. НБА. «Кливленд» прервал 11-матчевую серию побед «Бостона», «Даллас» дома проиграл «Индиане» и другие результаты.

10. Marca утверждает, что «Реал» больше не считает «Барселону» конкурентом в вопросе трансферов.

11. Согласно опросу Opinion Way, Суперлигу поддерживают 72% фанатов, больше всего – в Испании.

12. У сотрудницы парижской больницы украли ноутбук с логистическими планами Олимпийских игр-2024.

13. В Единой лиге ВТБ 38 очков Димитриевича помогли УНИКСу нанести ЦСКА четвертое поражение подряд.

Цитаты дня

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Глава ДНР Пушилин: «Настоящий «Шахтер» себя еще покажет. Команда уже существует, ее нужно снабдить всем необходимым для участия в чемпионатах России»

Холанд о Месси: «Лучший из тех, кто когда-либо играл. Ему нужно завершить карьеру, чтобы лучшим назвали кого-то другого, возможно»

Алина Загитова: «Я сейчас развиваюсь не только в спорте, а еще в медийном пространстве. Веду какие-то мероприятия на первых каналах, занимаюсь журналистикой»