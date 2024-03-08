Вечер бокса в Эр-Рияде: Нганну подерется с Джошуа, Чжилей – Паркер и другие бои
В ночь на 9 марта в Эр-Рияде состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет бой в тяжелом весе между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну.
Главные бои вечера:
• Энтони Джошуа (27-3) – Фрэнсис Нганну (0-1);
• Чжилэй Чжан (26-1-1) – Джозеф Паркер (34-3);
• Рей Варгас (36-1) – Ник Болл (19-0);
• Исраил Мадримов (8-0-1) – Магомед Курбанов (25-0);
• Гэвин Гвинн (17-2-1) – Марк Чемберлен (14-0);
• Джастис Хуни (8-0) – Кевин Лерена (30-2).
Начало турнира – 18:00 по мск. Официальной прямой трансляции в России не будет. Турнир покажет сервис DAZN.
Сколько Джошуа и Нганну заработают за бой в Эр-Рияде?
Роман с Ким Кардашьян и критика многоженства в Африке: почему Нганну одинок в 37 лет?
Так что вангую унылый велик 12 раундов от Антошки, ну и джебик.
Около - да
Если Паркер еще и китайца вынесет, то у нас новый топ, сюрприз-сюрприз