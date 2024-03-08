Вечер бокса в Эр-Рияде: Нганну подерется с Джошуа, Чжилей – Паркер и другие бои

Теги Энтони Джошуа бокс Фрэнсис Нганну Вечер бокса Эр-Рияд Джошуа - Нганну Бокс/MMA/UFC

В ночь на 9 марта в Эр-Рияде состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет бой в тяжелом весе между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну.

Главные бои вечера:

• Энтони Джошуа (27-3) – Фрэнсис Нганну (0-1);

• Чжилэй Чжан (26-1-1) – Джозеф Паркер (34-3);

• Рей Варгас (36-1) – Ник Болл (19-0);

• Исраил Мадримов (8-0-1) – Магомед Курбанов (25-0);

• Гэвин Гвинн (17-2-1) – Марк Чемберлен (14-0);

• Джастис Хуни (8-0) – Кевин Лерена (30-2).

Начало турнира – 18:00 по мск. Официальной прямой трансляции в России не будет. Турнир покажет сервис DAZN.

Сколько Джошуа и Нганну заработают за бой в Эр-Рияде?

Роман с Ким Кардашьян и критика многоженства в Африке: почему Нганну одинок в 37 лет?

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Братцы ссылочку🙏
+9
-1
+8
Паркер второй бой за 3 месяца,уважуха
+4
0
+4
А вообще есть чуйка что Нганныч попадет и все закончится. Антоха трусливый, если будку ему трухануть, начинает паниковать.
Так что вангую унылый велик 12 раундов от Антошки, ну и джебик.
+4
-1
+3
Ответ Андрей Валерьевич
Паркер второй бой за 3 месяца,уважуха
Алиментщик ярый?
+3
0
+3
Ответ Андрей Валерьевич
Поспорил бы
Та я б сам поспорил) Мне нравиться Паркер. Но рассматривали его дельцы как топ-фигуру? Вряд ли. Он был разогревом для других фигур. Скормили Джойсу, потом попробовали Уайлдеру...Но Джозеф изменил правила игры. Если еще рубанет китайца, то заставит с собой по-другому разговаривать, теперь ему будут подбирать бои, а не просить приехать и подраться с очередным проспектом или типа "звездой".
+2
0
+2
Джошуа уже объяснили: "Мы платим такие огромные деньги не для того, чтобы убивал Нганну в 1 раунде. Люди хотят зрелища, интриги, так что раундов 5-6 поработай, а потом можешь делать с ним что хочешь".
+3
-2
+1
Ответ Мишаня Кашников
ОККО
Включал я окко, как будто бы там нет рекламы такого события
+1
0
+1
Ответ Мишаня Кашников
ОККО
Вроде на ОККО не будет, чего-то не видел
+1
0
+1
Ответ rude.
Жду ко-мейн больше Если Паркер еще и китайца вынесет, то у нас новый топ, сюрприз-сюрприз
Он и был топом
+1
0
+1
Ответ SEVEN_
Братцы ссылочку🙏
https://t.me/fight_space
0
0
0
Ответ rude.
Та я б сам поспорил) Мне нравиться Паркер. Но рассматривали его дельцы как топ-фигуру? Вряд ли. Он был разогревом для других фигур. Скормили Джойсу, потом попробовали Уайлдеру...Но Джозеф изменил правила игры. Если еще рубанет китайца, то заставит с собой по-другому разговаривать, теперь ему будут подбирать бои, а не просить приехать и подраться с очередным проспектом или типа "звездой".
Ладно , каждый при своём останется 🤝
0
0
0
Ответ rude.
Топом - нет. Около - да
Поспорил бы
0
0
0
Ответ Андрей Валерьевич
Он и был топом
Топом - нет.
Около - да
0
0
0
Ответ Олег Попов
Алиментщик ярый?
👌
0
0
0
Ответ Proper Chels
Джошуа отправит Нганну на пенсию брутальным КО.
Оба хорошо выступили в предыдущих боях. Знатный мордобой должен получиться.
+1
-1
0
Жду ко-мейн больше
Если Паркер еще и китайца вынесет, то у нас новый топ, сюрприз-сюрприз
+1
-1
0
Дату-то укажите, сегодня или завтра?
+1
-1
0
Нганну возьмёт комфортным одноударным глухим нокаутом.
+4
-4
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий