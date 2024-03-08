Вечер бокса в Эр-Рияде: Нганну подерется с Джошуа, Чжилей – Паркер и другие бои

В ночь на 9 марта в Эр-Рияде состоится вечер бокса, в главном событии которого пройдет бой в тяжелом весе между и Фрэнсисом Нганну.

Главные бои вечера:

• Энтони Джошуа (27-3) – Фрэнсис Нганну (0-1);

• Чжилэй Чжан (26-1-1) – Джозеф Паркер (34-3);

• Рей Варгас (36-1) – Ник Болл (19-0);

• Исраил Мадримов (8-0-1) – Магомед Курбанов (25-0);

• Гэвин Гвинн (17-2-1) – Марк Чемберлен (14-0);

• Джастис Хуни (8-0) – Кевин Лерена (30-2).

Начало турнира – 18:00 по мск. Официальной прямой трансляции в России не будет. Турнир покажет сервис DAZN.

Сколько Джошуа и Нганну заработают за бой в Эр-Рияде?

Роман с Ким Кардашьян и критика многоженства в Африке: почему Нганну одинок в 37 лет?