Отклонена апелляция «Реала» на дисквалификацию Беллингема. Джуд пропустит два матча Ла Лиги

Апелляция Джуда Беллингема на дисквалификацию отклонена.

Полузащитник « » получил красную карточку в матче с «Валенсией» (2:2) за то, что выразил недовольство свистком арбитра Хесуса Хиля Мансано за мгновение до навеса, приведшего к голу мадридцев на 99-й минуте.

дисквалифицировали на две игры Ла Лиги за «неуважительное отношение к судье».

Мадридский клуб обжаловал данное решение, но апелляционный комитет оставил в силе дисквалификацию футболиста.

Таким образом, Беллингем пропустит матчи с «Сельтой» и «Осасуной».

«Реал» находится на первом месте в таблице Ла Лиги, опережая «Жирону» на семь очков.