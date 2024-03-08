Отклонена апелляция «Реала» на дисквалификацию Беллингема. Джуд пропустит два матча Ла Лиги
Апелляция Джуда Беллингема на дисквалификацию отклонена.
Полузащитник «Реала» получил красную карточку в матче с «Валенсией» (2:2) за то, что выразил недовольство свистком арбитра Хесуса Хиля Мансано за мгновение до навеса, приведшего к голу мадридцев на 99-й минуте.
Джуда Беллингема дисквалифицировали на две игры Ла Лиги за «неуважительное отношение к судье».
Мадридский клуб обжаловал данное решение, но апелляционный комитет оставил в силе дисквалификацию футболиста.
Таким образом, Беллингем пропустит матчи с «Сельтой» и «Осасуной».
«Реал» находится на первом месте в таблице Ла Лиги, опережая «Жирону» на семь очков.
И дисква Левы в том сезоне, и сейчас Джуда показательны.. Да и вообще, любители Примеры подтвердят, что в этом сезоне процентов 40 жёлтых даются не за фолы, а за то что футболисты смеют не то что возмущаться, а разговаривать с рефери..
Даже если судья признает после матча свою ошибку, комитету до лампочки.. Требуют абсолютной субординации..
Напоминает армейские приколы.. Даже если твой непосредственный командир даун из-за которого за зря пропали люди, ему все равно почти никогда ничего не будет.. Ибо такая система
Да он вообще не должен был высказывать претензии. Тогда и красную не получил бы. Странно было бы убрать дискву, за верно показанную карточку.
"Английский турист" – у них это мем, характеризующий варварское поведение.
Да такой помощи даже врагу не пожелаешь