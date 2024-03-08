Отклонена апелляция «Реала» на дисквалификацию Беллингема. Джуд пропустит два матча Ла Лиги

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига дисквалификации Джуд Беллингем Футбол

Апелляция Джуда Беллингема на дисквалификацию отклонена.

Полузащитник «Реала» получил красную карточку в матче с «Валенсией» (2:2) за то, что выразил недовольство свистком арбитра Хесуса Хиля Мансано за мгновение до навеса, приведшего к голу мадридцев на 99-й минуте.

Джуда Беллингема дисквалифицировали на две игры Ла Лиги за «неуважительное отношение к судье».

Мадридский клуб обжаловал данное решение, но апелляционный комитет оставил в силе дисквалификацию футболиста.

Таким образом, Беллингем пропустит матчи с «Сельтой» и «Осасуной».

«Реал» находится на первом месте в таблице Ла Лиги, опережая «Жирону» на семь очков.

Материалы по теме

115 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
С тех, как весь СТА признал ошибку и сам судейка признал
+86
-24
+62
Сначала верно забитый гол не засчитали, потом надавал красных, а теперь дискву не убирают, он что должен был в стихах претензии высказывать или молитвой на матраса?
+85
-32
+53
Ответ Bazilic
Комментарий скрыт
А какой позор ?было что то на подобии Барселона айнтрахт?
+48
-15
+33
Цирк🤣
+28
-10
+18
Ответ DenisLa
Всё справедливо. Изначальная ошибка судьи не даёт игрокам права вести себя как угодно. Так было в футболе всегда и по отношению ко всем командам: я не помню ни одного случая, когда отменяли бы дисквалификации за агрессию в адрес арбитра просто по причине того, что арбитр действительно был неправ. Но «Реал ТВ» и секта его подписчиков будет голословно доказывать, что неотмена карточки — очередной пример заговора.
Агрессии не было по отношению к судье, он просто бежал и орал это гол!!!
+18
-6
+12
Паразиты Тебаса просто впились синими пальцами в свою власть.
+19
-11
+8
Ждем очередное разоблачение от ТВ реала.
+19
-13
+6
Судьи свою касту тщательно стерегут..

И дисква Левы в том сезоне, и сейчас Джуда показательны.. Да и вообще, любители Примеры подтвердят, что в этом сезоне процентов 40 жёлтых даются не за фолы, а за то что футболисты смеют не то что возмущаться, а разговаривать с рефери..

Даже если судья признает после матча свою ошибку, комитету до лампочки.. Требуют абсолютной субординации..
Напоминает армейские приколы.. Даже если твой непосредственный командир даун из-за которого за зря пропали люди, ему все равно почти никогда ничего не будет.. Ибо такая система
+10
-5
+5
Пока не будет реформы судейского корпуса, вскормленного Негрейдой - ничего не поменяется.
+5
0
+5
Ответ Bazilic
Комментарий скрыт
После 8:2? Да я уже три года молчу об этом🤣
+11
-7
+4
Ответ Tne Gold
не получилось)) привык же реал покупать судей ,а тут не вышло)
Реал же судится из-за дела негрейры
+8
-4
+4
Перес все купил
+5
-1
+4
Очень странная дисквалификация, считая что он вообще не задел судью своими словами
+7
-4
+3
Гол после свистка не в счет, а вот красная после свистка в счет)
+5
-2
+3
понятное дело, Реал пытаются притормозить, никому не нравится, что одна команда в Испании явно сильнее всех.. но это тварство, не засчитать чистый гол и за претензии игрока на 2 матча его убрать еще.. ла лига скатилась в пропасть
+3
-1
+2
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
А почему по твоему отстранили арбитра от матчей на 2 игры и сам арбитр признал свою ошибку?
+2
0
+2
Админ.ресурс Переса в действии 💪
+1
0
+1
Ответ f42h45d84q
Сначала верно забитый гол не засчитали, потом надавал красных, а теперь дискву не убирают, он что должен был в стихах претензии высказывать или молитвой на матраса?
И много красных надавал?🤦🏻‍♂️
Да он вообще не должен был высказывать претензии. Тогда и красную не получил бы. Странно было бы убрать дискву, за верно показанную карточку.
+3
-2
+1
Ответ DenisLa
Всё справедливо. Изначальная ошибка судьи не даёт игрокам права вести себя как угодно. Так было в футболе всегда и по отношению ко всем командам: я не помню ни одного случая, когда отменяли бы дисквалификации за агрессию в адрес арбитра просто по причине того, что арбитр действительно был неправ. Но «Реал ТВ» и секта его подписчиков будет голословно доказывать, что неотмена карточки — очередной пример заговора.
А в чём была агрессия?
+1
0
+1
Ответ f42h45d84q
Две ему и рюдигеру
Хм….. Рюдигер - не получал красную)
+1
0
+1
Ответ JENNINGS
Вот не надо врать, пожалуйста! Первый свисток - мяч в воздухе после навеса Диаса Второй - в момент удара Джуда Третий продолжительный - когда мяч летел в сетку ворот
т.е. вы сами признаете, что свисток был до удара, зачем врали тогда ранее?
+6
-5
+1
Ответ JENNINGS
С каких пор финальный свисток должен звучать в момент удара игрока по воротам?
Свисток был перед подачей, а не ударом
+19
-18
+1
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
С каких пор судья заканчивает матч во время удара по воротам?
+12
-11
+1
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
С каких пор финальный свисток должен звучать в момент удара игрока по воротам?
+14
-13
+1
В Испании исторически относятся к англичанам как к свиньям. И часто по делу.
"Английский турист" – у них это мем, характеризующий варварское поведение.
+2
-1
+1
Ответ Tristan...
Остановка игры была во время подачи, а не гола
А если быть точнее то до подачи
0
0
0
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
После нормальных свистков судей не отстраняют 😉
+1
-1
0
Роналду себе такого не позволял
0
0
0
Ответ Sergey
Ты рядом стоял что-ли, сам лично слышал, чтобы такое утверждать.
В протоколе самого судьи не отмечено что он ему это сказал
0
0
0
Чистый гол не засчитали после свистка, зато красную выдали. Беспредел и после этого еще говорят что судьи помогают Реалу:))

Да такой помощи даже врагу не пожелаешь
+6
-6
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий