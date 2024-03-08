Джордан – самый высокооплачиваемый спортсмен в истории, Вудс – 2-й, Роналду – 3-й, Леброн – 5-й, Месси – 6-й, Федерер – 9-й (Sportico)
Sportico обновил рейтинг самых богатых спортсменов в истории.
Топ-50 атлетов заработал 50 миллиардов долларов с учетом инфляции и 35,5 миллиарда без учета инфляции к концу 2023 года. В рейтинге представлены 9 видов спорта и спортсмены из 17 стран. Наиболее широко отметились игроки НБА – 12 человек. Серена Уильямс – единственная женщина в списке (40 место, 630 миллионов долларов).
Состояния оценивались с учетом зарплат, бонусов, призовых, рекламных, лицензионных отчислений, заработков от медиа, публичной активности, книг, сувениров и прочих видов околоспортивной деятельности.
Дополнительно учтена прибыль от долей в спонсорских компаниях при их продаже. Не учтены доходы от обычной инвестиционной деятельности.
Во внимание приняты заработки во время карьеры и после ее завершения.
Топ-20 рейтинга (доходы скорректированы с учетом инфляции):
1. Майкл Джордан (баскетбол) – 3,75 миллиарда долларов США
2. Тайгер Вудс (гольф) – 2,66 млрд
3. Криштиану Роналду (футбол) – 1,92 млрд
4. Арнольд Палмер (гольф) – 1,76 млрд
5. Леброн Джеймс – 1,7 млрд
6. Джек Никлаус (гольф) – 1,67 млрд
6. Лионель Месси (футбол) – 1,67 млрд
8. Дэвид Бекхэм (футбол) – 1,5 млрд
9. Рожер Федерер (теннис) – 1,49 млрд
10. Флойд Мэйвезер (бокс) – 1,48 млрд
11. Фил Микельсон (гольф) – 1,43 млрд
12. Михаэль Шумахер («формула-1») – 1,36 млрд
13. Шакил О’Нил (баскетбол) – 1,21 млрд
14. Кобе Брайант (баскетбол) – 1,09 млрд
15. Грэг Норман (гольф) – 1,06 млрд
16. Неймар (футбол) – 1,01 млрд
17. Кевин Дюрэнт (баскетбол) – 955 миллионов
18. Майк Тайсон (бокс) – 905 млн
19. Льюис Хэмилтон («формула-1») – 880 млн
20. Алекс Родригес (бейсбол) – 775 млн
Кобе Брайант - 1090 😓
Спортс, я сюда плакать захожу, что ли...
А ещё интересно: работодатель чуть скромнее работника. Я про Бэкса и Лео) хороший баланс.