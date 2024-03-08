Джордан – самый высокооплачиваемый спортсмен в истории, Вудс – 2-й, Роналду – 3-й, Леброн – 5-й, Месси – 6-й, Федерер – 9-й (Sportico)

Теги Майкл Джордан Михаэль Шумахер Льюис Хэмилтон Майк Тайсон Флойд Мейвезер-младший Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Леброн Джеймс Кобе Брайант Шакил О′Нил МЛС Лионель Месси Дэвид Бекхэм Роджер Федерер Сборная Аргентины по футболу рейтинги Кевин Дюрэнт Тайгер Вудс Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Грэг Норман Фил Микельсон Алекс Родригес Джек Никлаус Интер Майами Баскетбол

Sportico обновил рейтинг самых богатых спортсменов в истории.

Топ-50 атлетов заработал 50 миллиардов долларов с учетом инфляции и 35,5 миллиарда без учета инфляции к концу 2023 года. В рейтинге представлены 9 видов спорта и спортсмены из 17 стран. Наиболее широко отметились игроки НБА – 12 человек. Серена Уильямс – единственная женщина в списке (40 место, 630 миллионов долларов).

Состояния оценивались с учетом зарплат, бонусов, призовых, рекламных, лицензионных отчислений, заработков от медиа, публичной активности, книг, сувениров и прочих видов околоспортивной деятельности.

Дополнительно учтена прибыль от долей в спонсорских компаниях при их продаже. Не учтены доходы от обычной инвестиционной деятельности.

Во внимание приняты заработки во время карьеры и после ее завершения.

Топ-20 рейтинга (доходы скорректированы с учетом инфляции):

1. Майкл Джордан (баскетбол) – 3,75 миллиарда долларов США

2. Тайгер Вудс (гольф) – 2,66 млрд

3. Криштиану Роналду (футбол) – 1,92 млрд

4. Арнольд Палмер (гольф) – 1,76 млрд

5. Леброн Джеймс – 1,7 млрд

6. Джек Никлаус (гольф) – 1,67 млрд

6. Лионель Месси (футбол) – 1,67 млрд

8. Дэвид Бекхэм (футбол) – 1,5 млрд

9. Рожер Федерер (теннис) – 1,49 млрд

10. Флойд Мэйвезер (бокс) – 1,48 млрд

11. Фил Микельсон (гольф) – 1,43 млрд

12. Михаэль Шумахер («формула-1») – 1,36 млрд

13. Шакил О’Нил (баскетбол) – 1,21 млрд

14. Кобе Брайант (баскетбол) – 1,09 млрд

15. Грэг Норман (гольф) – 1,06 млрд

16. Неймар (футбол) – 1,01 млрд

17. Кевин Дюрэнт (баскетбол) – 955 миллионов

18. Майк Тайсон (бокс) – 905 млн

19. Льюис Хэмилтон («формула-1») – 880 млн

20. Алекс Родригес (бейсбол) – 775 млн

 

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35 комментариев
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Михаэль Шумахер - 1360 🥺
Кобе Брайант - 1090 😓
Спортс, я сюда плакать захожу, что ли...
+25
-2
+23
Обилие знаменитых имен и миллиардов долларов. И заметьте, никто не продает свой курс-заплати 10 долларов и я расскажу как стать миллиардером!)....
+16
0
+16
MJ везде будет первый
+8
-2
+6
Почему гольф такие деньги приносит?
+5
0
+5
Ответ Football_legend
MJ везде будет первый
Его воздушество AiR Jordan,икона спорта
+5
-2
+3
Диокла забыли
+2
0
+2
Шумахер (((( тот случай когда деньги не помогли! Великий на все времена
+3
-1
+2
Майкл купил команду за 100млн, а продал за 3млрд.
+2
0
+2
Ответ S.Graf
Комментарий удален пользователем
Это заработанные деньги за всю карьеру.
+1
0
+1
Ответ ericssons
Почему гольф такие деньги приносит?
Спорт богатеев.
+1
0
+1
Ответ ericssons
Почему гольф такие деньги приносит?
Потому что там рекламные контракты крупные
0
0
0
Ответ ericssons
Почему гольф такие деньги приносит?
Спонсорские
0
0
0
Ответ ericssons
Почему гольф такие деньги приносит?
Потому что его любят американцы.
0
0
0
Ответ sonny91
сарказм это не смешно конечно
Ну это плохо всё равно. Ну подумай ещё
0
0
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Ответ Николай Ульянов
Ну эт не смешно и примитивно.
сарказм это не смешно конечно
0
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Ответ sonny91
точняк. дзюба форева
Ну эт не смешно и примитивно.
0
0
0
Ответ Николай Ульянов
Это потому что он черный.
точняк. дзюба форева
+1
-1
0
Ответ ericssons
Почему гольф такие деньги приносит?
Элитный спорт который привлекает в спонсоры элитные бренды, где суммы выплат соответственно огромные
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Ответ ericssons
Почему гольф такие деньги приносит?
почему Пикассо так дорого стоит?)
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Ответ Этот Райола хочет денег
Обилие знаменитых имен и миллиардов долларов. И заметьте, никто не продает свой курс-заплати 10 долларов и я расскажу как стать миллиардером!)....
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Ответ Артур Артур
Диокла забыли
Тоже о нем вспомнил когда прочитал «в истории с учетом инфляции», странно, ведь на спортсе есть про него статья
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А где дзюдоисты?
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И видимо только один из них профукал свой миллиард и всем должен.
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Удивляет большое наличие в списке гольфистов. С чем это связано интересно? Кто платит гольфистам и откуда такие суммы?
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Офигеть у Джордана преимущество. Там остальные курят в затяжку
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Не высокооплачиваемый, а богатый. Тут учитывается всё состояние, немалая доля которого приходится на бизнес.
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Банкрот Тайсон почти ярдер, интересно.
А ещё интересно: работодатель чуть скромнее работника. Я про Бэкса и Лео) хороший баланс.
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Да не....нет бейсбола и амер.футбола
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Это потому что он черный.
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Комментарий удален пользователем
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