Кузнецов об обмене в «Каролину»: «Это мой последний шанс. Я совершил много ошибок, лучший способ извиниться – играть хорошо»

Теги Каролина Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов поделился эмоциями после перехода в «Каролину» из «Вашингтона».

«Я пока мало что понимаю – эмоции, все такое.

В Вашингтоне я провел 11 лет, мои дети здесь родились. Этот город занимает большое место в моем сердце. К сожалению, я вынужден уехать на такой ноте, но такова жизнь. Ни о чем не жалею, я на всю жизнь запомню время, проведенное здесь.

На меня возлагаются большие надежды. В последнее время я не играл так, как должен играть. Я это принимаю и работаю над этим. Знаю, как играет моя новая команда и как нужно играть мне.

В конце концов, нужно показывать мастерство на льду, нужно принимать решения, нужно понимать, когда сыграть попроще, а когда – посложнее. Мне кажется, я могу и так, и так.

Мне нужно вернуться в хоккей, я давно не играл. Я совершил много ошибок в жизни, лучший способ извиниться перед людьми – показать хороший хоккей.

Я никогда не убегал от ошибок, которые совершил в прошлом... Я многому учусь. Это моя последняя возможность, это мой последний шанс. Сейчас все в моих руках», – сказал Кузнецов.

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29 комментариев
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Ну нормально мыслит…есть понимание
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Все верно, Жека
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Ответ And Justice for All
Кузя во многом повторяет судьбу другого суперталантливого (со всеми издержками характера) россиянина из Вашингтона - Александра Семин. Тот тоже, когда захандрил, перешел в Каролину из Вашингтона. Где-то на полтора сезона смены обстановки хватило, чтобы вновь стать хоккеистом, но дальше стало только хуже.
У Сёмина скорее про деньги была история: он всегда показывал топ хоккей в контрактный год, а потом откровенно скучал, эдакий могильный для бедных :)
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+15
Кузя во многом повторяет судьбу другого суперталантливого (со всеми издержками характера) россиянина из Вашингтона - Александра Семин. Тот тоже, когда захандрил, перешел в Каролину из Вашингтона. Где-то на полтора сезона смены обстановки хватило, чтобы вновь стать хоккеистом, но дальше стало только хуже.
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Ответ воргашорец
проясните про шутку про могильного?)
В североамериканской прессе могильного критиковали в контексте, что деньги его единственная мотивация, и свой максимум он показывал только перед подписанием контрактов. Если верить историям от Гэри Робертса про Алекса в Торонто - похоже на правду)
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"Каролина" обломала весь кайф парням из "Херши", многие хотели с Кузнецовым вместе поиграть.
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Верится с трудом если честно.. Пик прошёл.. Да еще и нарик
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с детства принял для себя- пинать и толкать упавшего последнее дело. не лучше ли руку протянуть. и помочь встать?Давай Женя . хочется в тебя верить!
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Неужели, что-то дошло? Или это чисто американская фраза типа перед американскими прокурорами?
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Давай, Куз, порви им всем сра*у!
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Ответ NeSt274
У Сёмина скорее про деньги была история: он всегда показывал топ хоккей в контрактный год, а потом откровенно скучал, эдакий могильный для бедных :)
Иногда кажется, что идеальным было бы давать хоккам контракт на год) Бегали бы резво)
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Ответ NeSt274
У Сёмина скорее про деньги была история: он всегда показывал топ хоккей в контрактный год, а потом откровенно скучал, эдакий могильный для бедных :)
проясните про шутку про могильного?)
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Надеемся, что он выберет правильную дорожку
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он всегда складно п л но вера в его фартовость сделает ему снова службу плохую нечему его не научит его только на место хотели поставить чтоб подумал а тут его подмели
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Кузя, не профукай этот шанс, из нхл надо уезжать красиво, на коне!
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Удачи!
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Главное не просадить все деньги. Остальное мелочи.
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Не подведи , земляк)
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Мне кажется, Кузнецову отчаянно паршиво без сборной. Стенли взял, мысленно галочку поставил, а дальше что?
Чемпионат мира брал.
Олимпиада? Сперва прокатили в Сочи, потом дисквалификация эта глупая, сейчас отстранение всей сборной.
На Кубке мира Кузнецов был суперживчик, до сих пор иногда смотрю те видео, когда на него микрофон нацепили. А следующего Кубка и не предвидится.
Обидно за фартожопого.
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Ответ And Justice for All
Кузя во многом повторяет судьбу другого суперталантливого (со всеми издержками характера) россиянина из Вашингтона - Александра Семин. Тот тоже, когда захандрил, перешел в Каролину из Вашингтона. Где-то на полтора сезона смены обстановки хватило, чтобы вновь стать хоккеистом, но дальше стало только хуже.
Сёмин с кистью мучался. Операции.
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