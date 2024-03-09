Кузнецов об обмене в «Каролину»: «Это мой последний шанс. Я совершил много ошибок, лучший способ извиниться – играть хорошо»

Евгений Кузнецов поделился эмоциями после перехода в «Каролину» из «Вашингтона».

«Я пока мало что понимаю – эмоции, все такое.

В Вашингтоне я провел 11 лет, мои дети здесь родились. Этот город занимает большое место в моем сердце. К сожалению, я вынужден уехать на такой ноте, но такова жизнь. Ни о чем не жалею, я на всю жизнь запомню время, проведенное здесь.

На меня возлагаются большие надежды. В последнее время я не играл так, как должен играть. Я это принимаю и работаю над этим. Знаю, как играет моя новая команда и как нужно играть мне.

В конце концов, нужно показывать мастерство на льду, нужно принимать решения, нужно понимать, когда сыграть попроще, а когда – посложнее. Мне кажется, я могу и так, и так.

Мне нужно вернуться в хоккей, я давно не играл. Я совершил много ошибок в жизни, лучший способ извиниться перед людьми – показать хороший хоккей.

Я никогда не убегал от ошибок, которые совершил в прошлом... Я многому учусь. Это моя последняя возможность, это мой последний шанс. Сейчас все в моих руках», – сказал Кузнецов.

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