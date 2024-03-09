Кузнецов об обмене в «Каролину»: «Это мой последний шанс. Я совершил много ошибок, лучший способ извиниться – играть хорошо»
Евгений Кузнецов поделился эмоциями после перехода в «Каролину» из «Вашингтона».
«Я пока мало что понимаю – эмоции, все такое.
В Вашингтоне я провел 11 лет, мои дети здесь родились. Этот город занимает большое место в моем сердце. К сожалению, я вынужден уехать на такой ноте, но такова жизнь. Ни о чем не жалею, я на всю жизнь запомню время, проведенное здесь.
На меня возлагаются большие надежды. В последнее время я не играл так, как должен играть. Я это принимаю и работаю над этим. Знаю, как играет моя новая команда и как нужно играть мне.
В конце концов, нужно показывать мастерство на льду, нужно принимать решения, нужно понимать, когда сыграть попроще, а когда – посложнее. Мне кажется, я могу и так, и так.
Мне нужно вернуться в хоккей, я давно не играл. Я совершил много ошибок в жизни, лучший способ извиниться перед людьми – показать хороший хоккей.
Я никогда не убегал от ошибок, которые совершил в прошлом... Я многому учусь. Это моя последняя возможность, это мой последний шанс. Сейчас все в моих руках», – сказал Кузнецов.
Кузнецов – в «Каролине», Костин – в «Сан-Хосе», а Гертл – в «Вегасе». Последний день переходов в НХЛ – 🔥
Чемпионат мира брал.
Олимпиада? Сперва прокатили в Сочи, потом дисквалификация эта глупая, сейчас отстранение всей сборной.
На Кубке мира Кузнецов был суперживчик, до сих пор иногда смотрю те видео, когда на него микрофон нацепили. А следующего Кубка и не предвидится.
Обидно за фартожопого.