Вяльбе о завале лыжниц на Спартакиаде в Сочи: «Я не хотела бы проводить там соревнования. Но я не организатор, вопросы к Минспорта»
Елена Вяльбе заявила, что не поддерживает проведение Спартакиады учащихся в Сочи.
Во время масс-старта на 10 км среди девушек на лыжно-биатлонной трассе «Лаура» произошел завал. Не менее девяти спортсменок попали в больницу, как минимум две получили серьезные травмы.
– Травмы? Два запястья рук, ребро, а по черепно-мозговой мне информации пока никто не прислал.
– Будет ли разбирательство?
– А какое должно быть разбирательство?
– Почему они вышли в такие условия?
– На старте соревнований это облако не было настолько опасным, чтобы не выходить на старт. А если вы были в Сочи, то знаете, что за десять минут облако может упасть и уже ничего не видно.
У меня есть видео, на котором вижу людей, там не так чтобы прям ничего не видно.
– Многие говорили, что трасса не предназначена для детей этого уровня.
– Я, к большому сожалению, не хотела бы проводить там эти соревнования. Но не я организатор, и не ФЛГР, вопросы к министерству спорта, – сказала глава Федерации лыжных гонок России.
«Валяются девочки, у всех сломаны лыжи, палки, руки, ноги – капец». Завал на Спартакиаде – поговорили с участницами
Противно.
Куда уж ещё ниже это облако должно опуститься для отмены? Чтобы кончиков собственных лыж не было видно?
https://i.imgur.com/yyyNPwb.mp4
Вяльбе идёт ва-банк. Либо у неё мощная крыша и она даже выйдет победительницей, либо её сейчас закопают.
И ни слова сочувствия.