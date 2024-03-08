Вяльбе о завале лыжниц на Спартакиаде в Сочи: «Я не хотела бы проводить там соревнования. Но я не организатор, вопросы к Минспорта»

Елена Вяльбе заявила, что не поддерживает проведение Спартакиады учащихся в Сочи.

Во время масс-старта на 10 км среди девушек на лыжно-биатлонной трассе «Лаура» произошел завал. Не менее девяти спортсменок попали в больницу, как минимум две получили серьезные травмы.

– Травмы? Два запястья рук, ребро, а по черепно-мозговой мне информации пока никто не прислал.

– Будет ли разбирательство?

– А какое должно быть разбирательство?

– Почему они вышли в такие условия?

– На старте соревнований это облако не было настолько опасным, чтобы не выходить на старт. А если вы были в Сочи, то знаете, что за десять минут облако может упасть и уже ничего не видно.

У меня есть видео, на котором вижу людей, там не так чтобы прям ничего не видно.

– Многие говорили, что трасса не предназначена для детей этого уровня.

– Я, к большому сожалению, не хотела бы проводить там эти соревнования. Но не я организатор, и не , вопросы к министерству спорта, – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

«Валяются девочки, у всех сломаны лыжи, палки, руки, ноги – капец». Завал на Спартакиаде – поговорили с участницами