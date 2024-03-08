Вяльбе о завале лыжниц на Спартакиаде в Сочи: «Я не хотела бы проводить там соревнования. Но я не организатор, вопросы к Минспорта»

Теги сборная России жен (лыжные гонки) происшествия ФЛГР Спартакиада Елена Вяльбе Министерство спорта России Лыжи

Елена Вяльбе заявила, что не поддерживает проведение Спартакиады учащихся в Сочи.

Во время масс-старта на 10 км среди девушек на лыжно-биатлонной трассе «Лаура» произошел завал. Не менее девяти спортсменок попали в больницу, как минимум две получили серьезные травмы. 

– Травмы? Два запястья рук, ребро, а по черепно-мозговой мне информации пока никто не прислал.

– Будет ли разбирательство?

– А какое должно быть разбирательство?

– Почему они вышли в такие условия?

– На старте соревнований это облако не было настолько опасным, чтобы не выходить на старт. А если вы были в Сочи, то знаете, что за десять минут облако может упасть и уже ничего не видно.

У меня есть видео, на котором вижу людей, там не так чтобы прям ничего не видно.

– Многие говорили, что трасса не предназначена для детей этого уровня.

– Я, к большому сожалению, не хотела бы проводить там эти соревнования. Но не я организатор, и не ФЛГР, вопросы к министерству спорта, – сказала глава Федерации лыжных гонок России.

«Валяются девочки, у всех сломаны лыжи, палки, руки, ноги – капец». Завал на Спартакиаде – поговорили с участницами

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38 комментариев
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Красава. Вяльбе имеет отношение ТОЛЬКО к победам Большунова, когда надо забрать награду лучшего тренера года. Все остальные косяки это не ее компетенция.
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Ну что, вот и отмазки от самой главной лыжницы пошли.
Противно.
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Пошла отмазываться. Ну что, скоро и виновного назовут, думаю тракторист.
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Ответ mufc19581
Пошла отмазываться. Ну что, скоро и виновного назовут, думаю тракторист.
Синоптик.
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Теперь уже Минспорта организует соревнования подобного уровня. Верится с трудом. А чем же тогда занимается ФЛСР?
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Да ежу понятно, что в России к лыжным происшествиям лыжная федерация отношения не имеет. Это наверняка и в уставе организации есть.
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Жесть! И это говорит глава федерации лыжных гонок! За такие дела как минимум отстранять нужно.
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что там разбирать? ребята сами виноваты, Минспорта не доглядел, на месте тоже все нормально было, Федерация не при чем, а уж сама Вяльбе тем более. Как всегда-великая в белом, а ребята в больнице.
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Я не организатор и не ФЛГР?? Я правильно прочитал? Глава ФЛГР не имеет отношения к ФЛГР? Кто это, #####, вместо Вяльбе говорит???
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И это говорит "глава Федерации лыжных гонок России" 🤔 Я не я, корова не моя. Вот такие у нас управленцы, ни за что никогда не отвечают.
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Так может Вяльбе еще и против Спартакиады которую всесторонне поддерживает великий геополитик?
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Мощно так переобулась
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Ну, допустим, что решение о месте проведения Спартакиады учащихся по лыжным гонкам принимало министерство спорта. Но за организацию ПРОВЕДЕНИЯ конкретной гонки уж точно федерация в ответе. Опять все на погоду спишем? И здоровье детей?
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такая скользкая
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Отношение к Вобля от восхищения до презрения
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Это она так в свете прокурорской проверки? ))

Куда уж ещё ниже это облако должно опуститься для отмены? Чтобы кончиков собственных лыж не было видно?

https://i.imgur.com/yyyNPwb.mp4
+5
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+4
Если глава Федерации лыжных гонок не имеет отношения к проведению лыжных гонок, то зачем такая федерация и такая глава?
+4
0
+4
"Я, к большому сожалению, не хотела бы проводить там эти соревнования. Но не я организатор, и не ФЛГР, вопросы к министерству спорта" - а кто она?
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переобувачная станция пришла
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Есть главный судья, начальник трасс, они должны принимать решение, не главный тренер.
+3
0
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Я не я и корова не моя. Как ...опу лизать, так первая, как ответить-кусок ...овна.
+3
-1
+2
Организатор уволился две недели назад
+3
-2
+1
В государственных структурах попытка перекинуть вину на вышестоящую организацию - это самый тяжкий грех. Можно убить спортсменок, но перекладывание вины на вышестоящую организацию не прощается.

Вяльбе идёт ва-банк. Либо у неё мощная крыша и она даже выйдет победительницей, либо её сейчас закопают.
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Я не я — жопа не моя.
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Так если облако было. И, как утверждает Вяльбе, через 10минут видимость могла совсем пропасть, так почему не перенесли старт? Так подождите эти 10 минут, и увидите, что изменилось. Неужели, это сложно? Организатор Минспорта, хорошо. А трассы кто готовит и проверяет? Есть технический делегат от ФЛГР. Он даёт своё добро. По какой-то причине вы не хотели проводить там соревнования. Так почему ваш делегат ничего не предпринял в таких условиях? Я так понимаю, если бы он сказал, что трасса не устраивает или условия на данный момент, то старт не состоялся бы? Ваш делегат говорит, что обсуждал с тренерами трассу. Вроде никто не возражал. И что? Это именно он должен был взять на себя ответственность и отменить старт. Что бы страшного случилось; если бы не стартовали? Правильно, ничего. А вот это страшное случилось, потому что во что бы то ни стало надо повести соревнование. Так всё-таки ответственность ФЛГР тоже есть.
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Умыла руки... Но девчонки сами виноваты по её мнению, плохо стоят на лыжах.
И ни слова сочувствия.
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Ого,быстро слилась после своего первого комментария,думал чуть больше времени пройдет,но тут видимо сама поняла весь свой зашквар
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Намекнули колобку, что надо понизить градус.
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Всех посадить. Вяльбе в первую очередь. Но и пострадавших тоже. Для профилактики.
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Фарго-6
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