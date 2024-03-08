Гран-при Саудовской Аравии-2024. Онлайн квалификации. Бермэн, Албон, Магнуссен, Риккардо и Хюлькенберг выбыли после 2-го сегмента

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В Джидде завершилась квалификация ко второму этапу «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Саудовской Аравии.

За ходом сессии можно было следить на странице онлайна Sports:

Квалификация «Ф-1» в Аравии: Сайнс выбыл, в «Феррари» дебютирует новичок

Джидда
8 марта 2024 года
Квалификация
3-й сегмент
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.27,472
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,319
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,335
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,374
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,617
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,660
7. Джордж Расселл («Мерседес») +0,844
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,988
9. Юки Цунода («РБ») +1,075
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,100
 
Выбыли после второго сегмента:
 
11. Оливер Бермэн («Феррари»)
12. Алекс Албон («Уильямс»)
13. Кевин Магнуссен («Хаас»)
14. Даниэль Риккардо («РБ»)
15. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
 
Выбыли после первого сегмента:
 
16. Валттери Боттас («Заубер»)
17. Эстебан Окон («Альпин»)
18. Пьер Гасли («Альпин»)
19. Логан Сарджент («Уильямс»)
20. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)
 

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120 комментариев
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Променять великолепного маэстро Латифи на унылого Сержанта - самое страшное преступление в ф1 за последнее время
+23
0
+23
На болиде Стролла Алонсо к летнему перерыву был бы чемпионом.
+19
-1
+18
Рик просто плох. Зато улыбается и нравится спонсорам
+14
0
+14
А вот и дикпик Хорнера соперникам Ред Булл.
+12
0
+12
Хэм все таки красава, стоит отдать должное.
Будучи вторым пилотом Мерса сумел развести наивные фуры на все деньги.
+13
-2
+11
Опять
ПоЛсЕкУнДы
Похоже классика этого сезона
+10
0
+10
Когда Берман родился, Алонсо боролся за свой первый титул. Время летит, а дед всё ещё в строю)
+9
0
+9
Переса назад в Астон, Алонсо в RB. И будет норм сезон.
+8
0
+8
Какой же самовоз у Астон Мартин если даже стролл едет.
+9
-1
+8
Берман 11 место нормально! С учётом 1 практики! Пахан красава его, сильно переживал! Оли главное старт норм провести без аварий, вкатится первые кранов 20 и потом уже показать на что способен.
+8
0
+8
ну 11 строчка так 11, для дебюта пойдёт. Завтра главное довезти болид в гараж.
+7
0
+7
Бергман нормально. Без вката в ритм 11-е место - достойно. Завтра можно будет при благоприятных обстоятельствах побороться за топ-10
+7
0
+7
Желаю всем интересной квалы!
+6
0
+6
найс фуры сира подписали. Почти на уровне резервиста.
+8
-2
+6
браво, малой
За время гонки, не нервничая может подняться
+6
0
+6
Почти опередил 7-кратного в первой же квале.
+7
-2
+5
Оооох Деду 0,044 до Макса!
+5
0
+5
Новичок ноунейм чуть нашего Хэма не выкинул с топ10.
+8
-3
+5
Ответ Евгений Парамонов
Сраный пидерландец на фиарбуле
Лука перелогинься, мы тебя узнали🤣
+7
-2
+5
Я и забыл про существование Альпин
+5
0
+5
Ответ <Inter>
Рик просто плох. Зато улыбается и нравится спонсорам
С улыбакой давно всё понятно. Вообще, удивляют рассказы про возвращение в Ред Булл или замену сэра в Мерсе. По факту с матюкливым коротышкой справиться не может.
+5
0
+5
Бате Бермэна пора валидольчику накапать))
+5
0
+5
С первым местом все ясно...
+4
0
+4
Тут всё ясно. Если без сходов РБ спокойно возьмёт все гонки дублем. Ньюи гений конечно
+4
0
+4
Хюлькенберг со стульчиком под Алонсо косит.
+4
0
+4
Берман хорош, на такой сложной трассе люто атаковал и все это за час+ на новом болиде. Он еще и sorry сказал ((
+3
0
+3
Многообразный сэр слабовато.
+3
0
+3
Чутка не дотянул, но все равно для новичка без какого-либо вката, достойно я считаю
+3
0
+3
Ответ umahanov87
Гоночный стиль на прямой? почему ни в одной другой команде нет такой разницы на прямых и близко?) Перес так-то дважды брал поул на этой трассе
Прочтите мой первый комментарий и соедините со вторым - разные стили, которые компенсируются разными настройки. Там где Ферсиаппен не нуждается в дополнительном аэродинамическом прижме, Пересу добавляют "крылья", отсюда и разница на прямых. Доступно объяснил?
+3
0
+3
А фуры могут отказаться от Хэмилтона?)))
+4
-1
+3
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