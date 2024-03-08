Гран-при Саудовской Аравии-2024. Онлайн квалификации. Бермэн, Албон, Магнуссен, Риккардо и Хюлькенберг выбыли после 2-го сегмента

В Джидде завершилась квалификация ко второму этапу «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Саудовской Аравии.

За ходом сессии можно было следить на странице онлайна Sports:

Квалификация «Ф-1» в Аравии: Сайнс выбыл, в «Феррари» дебютирует новичок

Джидда

8 марта 2024 года

Квалификация

3-й сегмент

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.27,472

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,319

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,335

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,374

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,617

6. Ландо Норрис («Макларен») +0,660

7. Джордж Расселл («Мерседес») +0,844

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,988

9. Юки Цунода («РБ») +1,075

10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,100

Выбыли после второго сегмента:

11. Оливер Бермэн («Феррари»)

12. Алекс Албон («Уильямс»)

13. Кевин Магнуссен («Хаас»)

14. Даниэль Риккардо («РБ»)

15. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Валттери Боттас («Заубер»)

17. Эстебан Окон («Альпин»)

18. Пьер Гасли («Альпин»)

19. Логан Сарджент («Уильямс»)

20. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

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