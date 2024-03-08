Гран-при Саудовской Аравии-2024. Онлайн квалификации. Бермэн, Албон, Магнуссен, Риккардо и Хюлькенберг выбыли после 2-го сегмента
В Джидде завершилась квалификация ко второму этапу «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Саудовской Аравии.
За ходом сессии можно было следить на странице онлайна Sports:
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Джидда
8 марта 2024 года
Квалификация
3-й сегмент
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.27,472
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,319
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,335
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,374
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,617
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,660
7. Джордж Расселл («Мерседес») +0,844
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,988
9. Юки Цунода («РБ») +1,075
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,100
Выбыли после второго сегмента:
11. Оливер Бермэн («Феррари»)
12. Алекс Албон («Уильямс»)
13. Кевин Магнуссен («Хаас»)
14. Даниэль Риккардо («РБ»)
15. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Валттери Боттас («Заубер»)
17. Эстебан Окон («Альпин»)
18. Пьер Гасли («Альпин»)
19. Логан Сарджент («Уильямс»)
20. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)
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