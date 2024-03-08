Вяльбе о завале на Спартакиаде учащихся: «Ничего страшного. Дело в том, что уровень этих спортсменок очень низкий – они не готовы к такой трассе»

Вяльбе заявила, что завал на Спартакиаде случился из-за низкого уровня лыжниц.

Спартакиада учащихся проходит в селе Эсто-Садок Краснодарского края. В масс-старте девушек на 10 км произошел массовый завал, в результате которого некоторые спортсменки получили травмы.

«Ничего страшного, господи. Что, это первый раз в спорте?

Все дело в том, что эти спортсмены даже не готовы к такой трассе. Уровень этих спортсменок очень низкий», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«Девять человек увезли в больницу? Возможно, больше. Но там просто ушибы. Да, есть те, кто сломал запястья.

Не нахожусь в больнице, поэтому не могу сказать точное количество пострадавших», – приводит слова Елены Вяльбе «Спорт-Экспресс».

«Валяются девочки, у всех сломаны лыжи, палки, руки, ноги – капец». Завал на Спартакиаде – поговорили с участницами