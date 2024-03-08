Вяльбе о завале на Спартакиаде учащихся: «Ничего страшного. Дело в том, что уровень этих спортсменок очень низкий – они не готовы к такой трассе»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) происшествия ФЛГР Спартакиада Елена Вяльбе Лыжи

Вяльбе заявила, что завал на Спартакиаде случился из-за низкого уровня лыжниц.

Спартакиада учащихся проходит в селе Эсто-Садок Краснодарского края. В масс-старте девушек на 10 км произошел массовый завал, в результате которого некоторые спортсменки получили травмы. 

«Ничего страшного, господи. Что, это первый раз в спорте?

Все дело в том, что эти спортсмены даже не готовы к такой трассе. Уровень этих спортсменок очень низкий», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«Девять человек увезли в больницу? Возможно, больше. Но там просто ушибы. Да, есть те, кто сломал запястья.

Не нахожусь в больнице, поэтому не могу сказать точное количество пострадавших», – приводит слова Елены Вяльбе «Спорт-Экспресс».

«Валяются девочки, у всех сломаны лыжи, палки, руки, ноги – капец». Завал на Спартакиаде – поговорили с участницами

58 комментариев
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Только мне кажется что эта женщина изжила себе на посту главы российских лыж ?
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Если знаете низкий уровень спортсменок, для чего организовывать гонку на этой трассе? Неужели других вариантов не нашлось? Странная логика у Вяльбе.
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Выпустила детей на первенстве водокачки в туман и на плохую трассу, 9 человек в больнице. И вместо того чтобы давать показания следователю, насмехается над уровнем школьниц в интервью.
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она вменяемая?
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Просто поражаюсь, как за 2 года, от героини Олимпиады в 22 году, она стала посмешищем для каждого любителя лыж в России. Нет, чтобы поддержать детей, она их ещё принижает в такой момент. Лучший руководитель, ничего не скажешь
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а кто же их тогда выпустил на такую трассу?
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Да, всё равно низкий уровень, так что никого не жалко, толку от них....
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Так может тебя привлечь к ответственности надо за это?
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То есть если спортсмен низкого уровня, то его и не жалко? "Русские бабы ещё нарожают", как говорил маршал Жуков, В этом вся философия больших чинов в России - относиться с пренебрежением к людским ресурсам.
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За такое - минимум отставка
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Ответ Дмитрий Бервинов
Комментарий удален модератором
Она такой была всегда. Так воспитали в детстве.
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Низкий уровень Вяльбе
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Сложно себе представить более отвратительного персонажа в спорте чем Вяльбе
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Как у нас принято, на спортсменок спихнула. У Вяльбе и остальных Булыкиных какой-то панический страх обвинить любого конкретного чиновника.
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Уровень эмпатии у этой женщины запредельный, конечно.
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Полная деквалификация данного персонажа
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Она упала
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Елена Валерьевна отмечает уже во всю, зачем позвонили?
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Если спортсменки низкого уровня не соответствуют трассе - кому подведомлественны те, кто выпустил спортсменок на эту сложную трассу?
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Перевод: мне макимально пофиг на этих неумёх. Отличный мотиватор. За такого руководителя и в огонь, и в воду. Потом ещё бочки катит на тех, кто в другие сборные переходит.
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Это все , что надо знать о Вяльбе!
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Судя по результатам Большунова, деградации остальных и полного отсутствия конкуренции, низкий уровень скоро будет синонимом всей федерации.
Кроме конечно руководства, там пробитие этого рубежа давно произошло и продолжается падение.
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Ответ Айвенго
Она такой была всегда. Так воспитали в детстве.
Её собаки в лесу воспитали
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Ничего страшного?!! Ты в своем уме, тётка?!! Если у детей уровень низкий - на хрена загонять их на такую трассу? Кто об этом должен был думать, тётка? Дети???
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у человека уровень эмпатии на уровне табуретки. как такая может людьми руководить.
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Ответ Григ77
Только мне кажется что эта женщина изжила себе на посту главы российских лыж ?
Да мне кажется она давно уже попутала все берега, и она явно из тех, кто ни за что не признаёт и малейшего недочёта за собой. За собой и за всем, что с собой ассоциирует. В основном все её высказывания, что интонационно, что содержательно стабильно отдают гопотливым самодовольным хамством. Идеальный образ госудмовского прихвостня в обрамлении наглой базарной бабищи с вечно быдловатым видом и такой же реакцией на любую реплику.
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Из-за шкурных интересов тренеров и владельцев принимающих отелей возят в Сочи на среднегорье детей и юниоров! Потом удивляются что к 20 годам выбрать не из кого. Так тут еще и в туман запустили гонятся, натравмировали молодежь!!!
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Вот тут с Вяльбе не согласен. Неправильно высказалась. Если лыжницы не готовы к этой трассе, почему допустили. Должно быть публичное расследование.
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ждем заявление по собственному(низкий уровень руководителя)
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У кого-то еще остались сомнения, что эта любительница закинуть за воротник - моральная мр@зота? Или еще нужны доказательства?
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