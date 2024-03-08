«Автомобилист» выбил «Ак Барс» (4-1) и вышел во 2-й раунд плей-офф КХЛ. Кизимов забросил победную шайбу в 5-м матче – это его 1-й гол в сезоне
«Автомобилист» вышел во 2-й раунд Кубка Гагарина, выбив «Ак Барс» (4-1).
Клуб из Екатеринбурга обыграл казанцев в пятом матче серии плей-офф КХЛ (2:1).
Автором победной шайбы стал 24-летний форвард Семен Кизимов. Этот гол стал для него первым в текущем сезоне. До сегодняшней игры в 12 играх Фонбет Чемпионата КХЛ и Кубка Гагарина на его счету было 2 результативные передачи.
Первые 3 матча серии завершились в пользу команды под руководством Николая Заварухина (2:1, 4:0, 3:1). «Ак Барс» выиграл четвертую игру со счетом 5:0.
Авто удачи в дальнейших играх.
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Казань ждёт перестановки в составе, и в штабе....