«Автомобилист» выбил «Ак Барс» (4-1) и вышел во 2-й раунд плей-офф КХЛ. Кизимов забросил победную шайбу в 5-м матче – это его 1-й гол в сезоне

Теги Ак Барс Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Семен Кизимов Хоккей

«Автомобилист» вышел во 2-й раунд Кубка Гагарина, выбив «Ак Барс» (4-1).

Клуб из Екатеринбурга обыграл казанцев в пятом матче серии плей-офф КХЛ (2:1). 

Автором победной шайбы стал 24-летний форвард Семен Кизимов. Этот гол стал для него первым в текущем сезоне. До сегодняшней игры в 12 играх Фонбет Чемпионата КХЛ и Кубка Гагарина на его счету было 2 результативные передачи. 

Первые 3 матча серии завершились в пользу команды под руководством Николая Заварухина (2:1, 4:0, 3:1). «Ак Барс» выиграл четвертую игру со счетом 5:0. 

63 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Что тут сказать? Всё логично, всё поделом. Ëбургу респект, они молодчики! Что касается нашей команды...Невнятная регулярка, такой же плей-офф. Главное теперь сделать правильные выводы. Спасибо Биллу, что согласился возглавить команду, да не получилось, так бывает. ЦСКА вон тоже вылетел, оба финалиста провели бестолковый сезон. Что-ж, король умер, да здравствует король!!!
+69
0
+69
До следующего сезона Барсы, всем настоящим болелам. спасибо за сезон. До встречи на ветке.
Авто удачи в дальнейших играх.
+17
0
+17
Этого Валиуллина гнать надо.
+17
-3
+14
Здорово! Выиграли без двух иностранцев основы. Ак Барсу не помогло даже левое удаление Овчинникова. За победу уже намахнул соточку коньяка. Удачи и дальше. Главное не останавливаться на достигнутом.
+14
0
+14
Последний матч великого Билла.
+11
-1
+10
Отмучились.
+10
-1
+9
Автомобилист с Победой!
+9
0
+9
Наконец отмучились. У команды к сожалению не было должной отдачи, глаза не горели. Теперь главное сделать выводы, Билелетдинова достойно проводить и создать настоящую команду - того самого голодного барса, которого боялись ранее все команды.
+8
0
+8
Спасибо Авто !! За последние много лет я наконец доволен тем что увидел в исполнении команды и желаю и в дальнейшем видеть только замечательную игру любимой команды
!!!
+8
0
+8
Молодцы Авто! Наконец-то преодолели первый раунд, хоть и с нами
+6
0
+6
Ёбург с победой!! Хорошая серия была....
Казань ждёт перестановки в составе, и в штабе....
+6
0
+6
Вот это точное слово подобрано - Автомобилист действительно выбил Ак Барс своей отличной командной игрой из плей-офф -молодчики !
+6
0
+6
Ответ ВОЛКОДАВ
Что тут сказать? Всё логично, всё поделом. Ëбургу респект, они молодчики! Что касается нашей команды...Невнятная регулярка, такой же плей-офф. Главное теперь сделать правильные выводы. Спасибо Биллу, что согласился возглавить команду, да не получилось, так бывает. ЦСКА вон тоже вылетел, оба финалиста провели бестолковый сезон. Что-ж, король умер, да здравствует король!!!
Я не понимаю, почему такая жуткая разница с прошлым годом? Ведь состав только укрепился, по крайней мере прошлогодний уровень могли бы выдавать?
+6
-1
+5
Оба действующих финалиста выбыли на стадии 1/8. Неплохой сценарий.
+4
0
+4
как же смешно выглядят комментарии, что никто не хочет акбарс во втором раунде)) ахахаха
+4
0
+4
Ответ barsik94
Гнать Билла и Валиуллина. Позорище
Быстро вы забываете что сделал ЗХБ для Казани. Он и сам уйдет, на сколько я знаю , он вернулся в прошлом сезоне чтобы помочь провалившейся команде и вывел ее в финал КГ. И вне хоккея ему не плохо жилось.
+5
-2
+3
Ответ Евгений Ведунов
Я не понимаю, почему такая жуткая разница с прошлым годом? Ведь состав только укрепился, по крайней мере прошлогодний уровень могли бы выдавать?
Походу настал год Ротенберга
+3
0
+3
Поздравляю Авто с победой и выходном в следующий раунд. Давно пора надо было поставить на место Ак барс вместо с недоумком Радуловым.
+4
-1
+3
Ответ Vitaliy Kalabin
Казанцы, будете обновлять состав в межсезонье, менять тренера, поменяйте сразу и форму пожалуйста, у вас худшая форма в лиге, грязно зелено болотная, с унылым гербом, не можете сами, попросите Салават, они умеют это делать, обидно за вас, такой именитый клуб, а одеты как чушпаны.
Про герб соглашусь, старая эмблема была интересной и красиво-агрессивной!!!
+3
0
+3
Ебург тащит
+3
0
+3
спасибо казани за серию. но надо вам перестраиваться, хоккей билла себя исчерпал. екб с победой! казани не унывать!
+5
-2
+3
Ответ srs
Кое как прошли Нефтехимик и Адмирал в прошлый раз в начале плей-офф, в этот повезло меньше и соперник попался сразу, а не на финальном этапе. Разница в немалой степени в этом
ну что, как думаешь, это тянет на "огненный финиш", который нам пророчил Эд?))
+2
0
+2
Ответ Vitaliy Kalabin
Казанцы, будете обновлять состав в межсезонье, менять тренера, поменяйте сразу и форму пожалуйста, у вас худшая форма в лиге, грязно зелено болотная, с унылым гербом, не можете сами, попросите Салават, они умеют это делать, обидно за вас, такой именитый клуб, а одеты как чушпаны.
😂🤣
+2
0
+2
Ответ oldgordon
Здорово! Выиграли без двух иностранцев основы. Ак Барсу не помогло даже левое удаление Овчинникова. За победу уже намахнул соточку коньяка. Удачи и дальше. Главное не останавливаться на достигнутом.
так то еще и голышева не было
+3
-1
+2
Ответ Черный Татарин
Этого Валиуллина гнать надо.
До вас только дошло, ну это болезнь, она быстро не лечится.
+2
0
+2
Ответ Черный Татарин
Этого Валиуллина гнать надо.
Вы чё всё ещё не понимаете что тут Валиуллин никаким боком? До последнего будете Билла защищать?
+5
-3
+2
ну хоть 90 млн Радулу не заплатят , за его никому не нужные шайбы , расцветет республика без их побед кроме них никому не нужных , направят деньги на нужны дела а не на сиськи их жег
+2
0
+2
Берегись автомобиля
+2
0
+2
Гнать Билла и Валиуллина. Позорище
+5
-3
+2
Казанцы, будете обновлять состав в межсезонье, менять тренера, поменяйте сразу и форму пожалуйста, у вас худшая форма в лиге, грязно зелено болотная, с унылым гербом, не можете сами, попросите Салават, они умеют это делать, обидно за вас, такой именитый клуб, а одеты как чушпаны.
+5
-3
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий