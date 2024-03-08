Константинову сняли с турнира шоу-программ: «Не катаюсь по решению организаторов, проплакала уже два часа. Мне сказали, что мое катание пустое»

Фигуристку Станиславу Константинову сняли с турнира шоу-программ «Русский вызов».

Об этом Константинова сообщила в своем телеграм-канале. Соревнования пройдут 9 марта в Санкт-Петербурге.

«Друзья, всем привет! Я к вам с плохими новостями.

К сожалению, я завтра не катаюсь на «Русском вызове» в «Юбилейном» по решению организаторов. К сожалению, я уже просто проплакала два часа, я даже не ожидала такого исхода, что такое вообще возможно. Что ко мне просто подойдут и скажут, что я не буду выступать, потому что не понравился мой номер, не понравилось мое катание.

Мне сказали, что мое катание пустое, что я вообще не еду, что у меня нет скорости, что я... Не знаю... По физическим критериям не подхожу под формат. Что я – не формат.

И в общем, к сожалению, завтра не буду выступать. Мне очень обидно, я очень много времени потратила на этот номер, я вложила душу свою в это. Я была очень рада, что я попала на этот турнир – я была безумно воодушевлена показать зрителям, вообще выступить в своем любимом городе. Но...» – рассказала фигуристка.

«Я ни в коем случае не хочу какого-то конфликта, не хочу там с кем-то ссориться. Я принимаю критику абсолютно любую, и когда мне говорят специалисты о том, что что-то не понравилось, я приму это обязательно. Но то, что мне обидно, и то, что это было очень жестоко – я приехала сюда, я готовилась, я просто...

Вы не представляете, как я визжала, когда узнала, что я буду выступать. Я прожеребилась, я сшила костюм, я сегодня в нем каталась, очень всем понравилась задумка моего номера – он очень веселый, он просто веселый. Там нет какой-то потрясающей высокой хореографии, я не обращалась к каким-то великим постановщикам.

То есть это был просто шуточный, веселый номер. И мне очень жаль, что он не понравился – я это принимаю и очень уважаю наших специалистов. Но это не отменяет того, что мне безумно обидно и больно сейчас», – добавила она.

Константинова является призером этапа Гран-при Финляндии-2018 и Универсиады-2019.

Турнир шоу-программ «Русский вызов». Медведева, Туктамышева, Ягудин, Коляда, Семененко, Мишина и Галлямов выступят с номерами