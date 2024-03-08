Константинову сняли с турнира шоу-программ: «Не катаюсь по решению организаторов, проплакала уже два часа. Мне сказали, что мое катание пустое»

Теги сборная России женское катание Станислава Константинова Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Фигуристку Станиславу Константинову сняли с турнира шоу-программ «Русский вызов».

Об этом Константинова сообщила в своем телеграм-канале. Соревнования пройдут 9 марта в Санкт-Петербурге.

«Друзья, всем привет! Я к вам с плохими новостями.

К сожалению, я завтра не катаюсь на «Русском вызове» в «Юбилейном» по решению организаторов. К сожалению, я уже просто проплакала два часа, я даже не ожидала такого исхода, что такое вообще возможно. Что ко мне просто подойдут и скажут, что я не буду выступать, потому что не понравился мой номер, не понравилось мое катание.

Мне сказали, что мое катание пустое, что я вообще не еду, что у меня нет скорости, что я... Не знаю... По физическим критериям не подхожу под формат. Что я – не формат.

И в общем, к сожалению, завтра не буду выступать. Мне очень обидно, я очень много времени потратила на этот номер, я вложила душу свою в это. Я была очень рада, что я попала на этот турнир – я была безумно воодушевлена показать зрителям, вообще выступить в своем любимом городе. Но...» – рассказала фигуристка.

«Я ни в коем случае не хочу какого-то конфликта, не хочу там с кем-то ссориться. Я принимаю критику абсолютно любую, и когда мне говорят специалисты о том, что что-то не понравилось, я приму это обязательно. Но то, что мне обидно, и то, что это было очень жестоко – я приехала сюда, я готовилась, я просто...

Вы не представляете, как я визжала, когда узнала, что я буду выступать. Я прожеребилась, я сшила костюм, я сегодня в нем каталась, очень всем понравилась задумка моего номера – он очень веселый, он просто веселый. Там нет какой-то потрясающей высокой хореографии, я не обращалась к каким-то великим постановщикам.

То есть это был просто шуточный, веселый номер. И мне очень жаль, что он не понравился – я это принимаю и очень уважаю наших специалистов. Но это не отменяет того, что мне безумно обидно и больно сейчас», – добавила она.

Константинова является призером этапа Гран-при Финляндии-2018 и Универсиады-2019.

Турнир шоу-программ «Русский вызов». Медведева, Туктамышева, Ягудин, Коляда, Семененко, Мишина и Галлямов выступят с номерами

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28 комментариев
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Как вообще так можно? Буквально за несколько часов, как специально! Очень жестоко, особенно когда вспоминаешь как Стася радовалась, что её пригласили
И, да, "блестяще" поздравили девушку!
+25
0
+25
То есть сначала ее взяли на турнир, а потом пнули? Наглость какая-то...Нужно было пристроить кого-то другого?
+22
0
+22
#ВернитеСтасю
+19
0
+19
Как так можно с человеком поступать? Стася готовилась, костюм шила ,тренировалась ,в эфире Первого канала показали и в итоге отказали
Прям унижение какое-то
+18
0
+18
Я понимаю, что в жизни нет справедливости, но как-то совсем не по-человечески...В День 8 Марта...Совсем уже!
+18
0
+18
То есть, в этом году организаторы просто включили в список всех подавших заявки, а потом по ходу вдруг начали исключать уже получивших приглашение? Прелестно.
Может быть, чтоб не превращать отбор в балаган, сначала сразу надо было смотреть и только потом приглашать или отклонять заявки?
+12
0
+12
А как же заявки? Их вообще смотрели?
+9
0
+9
Самое свинство еще в том, что Стасю показали по вечерним новостям, она рассказывала что номер веселый и была такой радостный как никто кажется
То есть вы видите номер,форму, но решили взять интервью а потом ей все это высказать?
Ну завтра будем всех смотреть под пристальным вниманием
Интересно а форма и номер Вики с Никитой все ок? Они даже на репетиции не были, завтра сразу выступают
+9
-1
+8
Можно снять видео с номером и выложить.
+7
-1
+6
Выглядит, как будто кого-то надо срочно протолкнуть на турнир
+6
0
+6
Ответ Роман Волков
Комментарий скрыт
Просто Стася без титулов,можно не церемониться.Какая физическая форма была у 40+-летнего Ягудина ,да никакой.Будет выступать Роман Костомаров...Без комментариев.Они все чемпионы и можно без формы.
+7
-2
+5
В прошлом году Радионова потрясла волосами под Шакиру и, точно помню что прыжков, даже двойных не было, и кажется даже вращений не было( но тут утверждать не буду) , помню свои ощущения от номера: и это все?
А тут значит катание пустое у Стаса. Неужели ещё меньше чем у Радионовоц?
+4
0
+4
В том году Лена Р просто проехалась, покрутила головой с распущенными аолоса под Шакиру и все довольны были. Не думаю , что Стася сделала бы что хуже .
+3
0
+3
Шиза. Они в этом виде спорта умудряются скандалы даже в шоу находить.
+3
0
+3
Ответ Delirium
Очень жаль, но в общем-то ожидаемо. Стася давно не в форме для катания, а тут ей всего за несколько дней нужно было номер собрать и как-то прокатать его. Все-таки надо отбор проводить хотя-бы за месяц, чтоб если идея номера понравилась, у участника был хотя-бы месяц подтянуть физическую форму до приемлемых кондиций.
Там половина без формы.
+1
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Это просто маразм или кого-то из запасных надо пропихнуть? Ленивые зады из Федерации вообще к турниру не готовились? Рассмотреть заявки, проверить форму конкурсанта? Причем уверен и в этом году будет пара-тройка проходных невзрачных номеров
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Первый поздравил Стасю с 8 марта.
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Со дна постучали
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Ответ orlitza
Можно снять видео с номером и выложить.
Снять целый лед со специальным светом?
Вы же понимаете что съемка даже на улице не будет полноценной
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Ответ King_bez_ice
Снять целый лед со специальным светом? Вы же понимаете что съемка даже на улице не будет полноценной
Лучше, чем совсем не показать, раз номер готов и в него вложены силы и душа.
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Ответ Marya Y
То есть, в этом году организаторы просто включили в список всех подавших заявки, а потом по ходу вдруг начали исключать уже получивших приглашение? Прелестно. Может быть, чтоб не превращать отбор в балаган, сначала сразу надо было смотреть и только потом приглашать или отклонять заявки?
Говорили, что в этом году желающих на участие в тшп было очень мало. И организаторам надо было кем-то заполнить квоты
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Ответ Роман Волков
Комментарий скрыт
Надо Больше Заглавных Букв
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Ответ missis-Zima
Просто Стася без титулов,можно не церемониться.Какая физическая форма была у 40+-летнего Ягудина ,да никакой.Будет выступать Роман Костомаров...Без комментариев.Они все чемпионы и можно без формы.
Костомаров вне конкурса, а Ягудин Тройные прыгает, до сих пор.
Если у Фигуриста, а особенно у Фигуристки, плохая физическая форма то это видно с Первого движения.
Константинова ещё очень молодая, и никаких скидок на возраст ей делать никто не будет.
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Ответ Кирилл Польский
Шиза. Они в этом виде спорта умудряются скандалы даже в шоу находить.
деньги крутятся немалые в последнее время здесь
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