Прокуратура начала проверку по факту массового завала лыжниц на Спартакиаде учащихся в Сочи
Прокуратура начала проверку по факту инцидента на Спартакиаде учащихся в Сочи.
Во время масс-старта девушек произошел массовый завал. Не менее девяти спортсменок попали в больницу, сообщалось о черепно-мозговых травмах и переломах.
«Прокуратурой Адлерского района города Сочи организована проверка по факту травмирования лыжниц на курорте «Лаура»
Сегодня, 8 марта 2024 года, на курорте «Лаура» в связи с неблагоприятными погодными условиями получили травмы различной степени тяжести участники спортивных мероприятий.
Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.
В рамках проверки будет дана оценка действиям организаторов мероприятия и уполномоченных лиц», – говорится в телеграм-канале прокуратуры Краснодарского края.
«Валяются девочки, у всех сломаны лыжи, палки, руки, ноги – капец». Завал на Спартакиаде – поговорили с участницами
Важно чтоб девчонки побыстрее поправились !
А прокуратура все ровно всех виновных оправдает- там иноагентов не будет среди организаторов, чтоб наказывать строго !
"в связи с неблагоприятными погодными условиями получили травмы различной степени". Вернее, виновнАЯ- погода.((
Очень удивлюсь, если хоть одно человеческое лицо будет наказано.
Сказали, склон обледенел из -за погоды