Прокуратура начала проверку по факту массового завала лыжниц на Спартакиаде учащихся в Сочи

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) происшествия Спартакиада Лыжи

Прокуратура начала проверку по факту инцидента на Спартакиаде учащихся в Сочи.

Во время масс-старта девушек произошел массовый завал. Не менее девяти спортсменок попали в больницу, сообщалось о черепно-мозговых травмах и переломах. 

«Прокуратурой Адлерского района города Сочи организована проверка по факту травмирования лыжниц на курорте «Лаура»

Сегодня, 8 марта 2024 года, на курорте «Лаура» в связи с неблагоприятными погодными условиями получили травмы различной степени тяжести участники спортивных мероприятий.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В рамках проверки будет дана оценка действиям организаторов мероприятия и уполномоченных лиц», – говорится в телеграм-канале прокуратуры Краснодарского края.

 «Валяются девочки, у всех сломаны лыжи, палки, руки, ноги – капец». Завал на Спартакиаде – поговорили с участницами

34 комментария
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Виновник уже известен - тракторист, который чистил трассу.
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Смотрел репортаж как в Подольске полопались трубы,в морозы,нашли крайнего мужичка в фуфайке,интересно кто тут за"балабаса"пойдет?Ждём результатов..
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Виновник уже известен - тракторист, который чистил трассу.
Байден и климатическое оружие
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Я всегда лояльно относился к Вяльбе. Но после таких циничных слов, она как минимум должна подать в отставку. А виновных надо судить и чтобы они оставшуюся жизнь девочкам компенсации платили. Но скорее всего замнут.
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когда же американцы уберут уже свои руки от россии, уже даже не гнушаются отыграться на обычных спортсменках чтобы самоутвердиться в своей гегемонии, это что должно же быть в маразматической голове байдена чтобы вот реально сидеть и организовывать завал на обычной СПАРТАКИАДЕ в сочи, это только американцам могла такая дичь придти в голову
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Спишут на самих лыжниц, что не учли погодные условия и не рассчитали свои силы и возможности.
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Ответ Demon69
Смотрел репортаж как в Подольске полопались трубы,в морозы,нашли крайнего мужичка в фуфайке,интересно кто тут за"балабаса"пойдет?Ждём результатов..
А здесь тракторист в спецовке
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К черту все
Важно чтоб девчонки побыстрее поправились !
А прокуратура все ровно всех виновных оправдает- там иноагентов не будет среди организаторов, чтоб наказывать строго !
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Прокуратура ещё любит пересылать жалобы для проверки в те же органы, на которые ей жалуются.
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Ответ adamx
А что можно сделать? Туман разогнать?
Отменить гонку, вроде бы очевидное решение.
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Ответ ОЛЛС1911
Прокуратура ещё любит пересылать жалобы для проверки в те же органы, на которые ей жалуются.
Даже из администрации президента жалобы для ответа спускаются тем, на кого жалуются, обычная практика в России
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Ответ Rygeek
Кто-то из родителей, якобы, пишет, что ратрак сделал трассу рыхлой, взломав корку, кто-то, наоборот, что снег на трассе был изначально рыхлый и его зачем-то утрамбовали. Пусть прокуроры разбираются. Расскажут ли все? - вот вопрос.
Они уже в избиении Шведа в центре Москвы разобрались... Да так разобрались, что Шведу пришлось уехать из России 🤬
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Виноват Красава
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Ответ Pankratoff
Виноват лëд на трассе, срочно его ликвидировать.
Кто-то из родителей, якобы, пишет, что ратрак сделал трассу рыхлой, взломав корку, кто-то, наоборот, что снег на трассе был изначально рыхлый и его зачем-то утрамбовали. Пусть прокуроры разбираются. Расскажут ли все? - вот вопрос.
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Это просто позор! На момент старта уже был сильный туман, но ничего не сделали.
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Так уже виновные найдены:
"в связи с неблагоприятными погодными условиями получили травмы различной степени". Вернее, виновнАЯ- погода.((
Очень удивлюсь, если хоть одно человеческое лицо будет наказано.
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Беломестного, похоже, снимут с должности. Надо было прервать гонку.
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можно не расследовать,все пишущие уже нашли виноватых
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Ответ MikhaL
Спишут на самих лыжниц, что не учли погодные условия и не рассчитали свои силы и возможности.
так Вяльбе уже заявила, что это низкий уровень участниц.
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Виноват лëд на трассе, срочно его ликвидировать.
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Ответ дон Рэба
Я всегда лояльно относился к Вяльбе. Но после таких циничных слов, она как минимум должна подать в отставку. А виновных надо судить и чтобы они оставшуюся жизнь девочкам компенсации платили. Но скорее всего замнут.
вяльбе не права нет вопросов. но как в голове укладывается вот это "виновных надо судить и чтобы они оставшуюся жизнь девочкам компенсации платили" зачем судить, если уже приговор вынесен? судят для установления вины и определения наказание, если есть вина. а ты уже приговор выносишь. всё нормально у тебя?
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Спишут на туман и самих лыжниц, дескать, не умеют спуски проходить.
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Ответ brace
По телевизору показали, там действительно ничего видно не было. Конечно, лыжницы врезались в других, которые уже лежали на трассе. Сказали, склон обледенел из -за погоды
и никто не заметил,ну не гонку же останавливать,это же Спартакиада! а ребята травмировались, так сами виноваты-плохо готовы.(Слова Вяльбе).все как обычно-начальство все делает правильно, а ,если, что,то сами виноваты.
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во всем виноват пришедший с ЗАПАДА циклон!!!
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Допросить Губерниева, он точно знает виновную
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Так а где у нас всевидящий Бастрыкин со своим СК?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Виновник уже известен - тракторист, который чистил трассу.
Не виноват я
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По телевизору показали, там действительно ничего видно не было. Конечно, лыжницы врезались в других, которые уже лежали на трассе.
Сказали, склон обледенел из -за погоды
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Вяльбу под суд
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щас мы хорошенечко разберемся и ........накажем кого попало)
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