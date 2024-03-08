Прокуратура начала проверку по факту массового завала лыжниц на Спартакиаде учащихся в Сочи

Прокуратура начала проверку по факту инцидента на Спартакиаде учащихся в Сочи.

Во время масс-старта девушек произошел массовый завал. Не менее девяти спортсменок попали в больницу, сообщалось о черепно-мозговых травмах и переломах.

«Прокуратурой Адлерского района города Сочи организована проверка по факту травмирования лыжниц на курорте «Лаура»

Сегодня, 8 марта 2024 года, на курорте «Лаура» в связи с неблагоприятными погодными условиями получили травмы различной степени тяжести участники спортивных мероприятий.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В рамках проверки будет дана оценка действиям организаторов мероприятия и уполномоченных лиц», – говорится в телеграм-канале прокуратуры Краснодарского края.

«Валяются девочки, у всех сломаны лыжи, палки, руки, ноги – капец». Завал на Спартакиаде – поговорили с участницами