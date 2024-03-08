«Барселона» – «Мальорка». 0:0 – Гюндоган не забил с пенальти. Онлайн-трансляция

«Барселона» принимает «Мальорку» в 28-м туре Ла Лиги.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

В середине первого тайма вингер каталонцев заработал пенальти, хавбек не реализовал удар с точки.

Игру в прямом эфире показывает Окко.

Таблица Ла Лиги

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