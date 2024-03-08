«Барселона» – «Мальорка». 0:0 – Гюндоган не забил с пенальти. Онлайн-трансляция

Теги Барселона Мальорка Ла Лига Илкай Гюндоган Рафинья Диас онлайны Футбол

«Барселона» принимает «Мальорку» в 28-м туре Ла Лиги.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

В середине первого тайма вингер каталонцев Рафинья Диас заработал пенальти, хавбек Илкай Гюндоган не реализовал удар с точки.

Игру в прямом эфире показывает Окко.

Барселона – Мальорка 0:0 (второй тайм)
Дата проведения
8 марта, 23.00, «Олимпик Льюис Компанис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Барселонатер Стеген, Кунде, Мартинес, Кубарси, Жоау Канселу, Кристенсен, Гюндоган, Рафинья (Лопес, 37), Жоау Феликс, Ямаль, Гиу.
МальоркаРайкович, Гонсалес, Настасич, Раильо, Копете, Тони Лато, Дардер, Морланес, Саму Кошта, Ларин, Мурики.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

152 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
При просмотрах этих матчей Барселоны думаешь быстрее бы этот сезон уже закончился, просто беспросветный ужас какой-то. Бесконечные травмы, плохая игра и плюс ко всему отвратительная реализация.
+7
0
+7
Победы Барсе 🔵🔴 Последний раз Мальорка выигрывала у Барсы в мае 2009г., 15 матчей назад. Не надо переписывать историю.
+11
-6
+5
Я такую плохую Барсу за свои 15 лет боления (чтобы системно плохо) помню лишь дважды: тренерство Мартино и конец Кумана. Теперь даже самые плохие отрезки Энрике или Сетьена кажутся отличным футболом.
+6
-1
+5
Ответ Bleck Ridermen
😀рафинья 🐬, не успел упасть начал орать .
Так игрок Мальорки ему в пятку попал )
+3
0
+3
Хави серьёзно не делает замен в перерыве? Т.е. его устраивает как работает нападение.
+3
0
+3
Кубарси, какой же бриллиант, тьфу тьфу тьфу, чтоб не сглазить.
Де Ла Фуэнте уже внёс его в расширенный список Сборной Испании
+5
-2
+3
Гиу первый кандидат на замену в перерыве. Рановато ему ещё в старте выходить
+3
0
+3
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
Это очень актуально сейчас)
+4
-1
+3
Ответ Леван Сиукаев
целую неделю ждёшь игру,а после 15 минут,с начала игры,пропадает всякое желание продолжать смотреть,и это повторяется раз за разом
Брат, ну не смотри тогда, с командой нужно быть и в печали и в радости.
+4
-1
+3
я думаю поставит пенальти, отлично видно всё на повторе
+3
-1
+2
Что то Гиу слишком много мячей теряет, это не есть хорошо!
+2
0
+2
Средний тайм от Барселоны. Не хватает скорости,все какие-то тяжёлые. Выход Фермина чуть оживил игру. Если бы я решил что-то менять в перерыве,то выпустил бы Левандовски и Роке. Хави надеюсь видит,что Гиу вообще не цепляется за мячи.
+5
-3
+2
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален
А это тут причём?

Хотя как по мне, тот гол Суареса пяткой Мальорке намного лучше, но это субъективщина
+2
0
+2
Ответ Гномович!
И пенальти и все дарят второму каталонскому))все равно ничего не умеют делать)
По-Вашему, пенальти несправедлив?
+3
-1
+2
Пенальти 100%
+3
-1
+2
Чистый пеналь
+3
-1
+2
Ответ Crestbook
Английские комментаторы говорят, что Ямаль мяча не коснулся и должен быть если не пеналь, то вар по крайней мере
Вар работает в режиме реального времени, отсмотрели момент, там скорее игрок Мальорки решил упасть, чем пенка
+2
0
+2
Очень хочется, чтобы Марк Гиу себя проявил, обязательно, чтобы забил гол, я почему то уверен в нём, его ждёт хорошее будущее!
+2
0
+2
Против Наполи походу Барса Б будет играть.
+2
0
+2
Кубарси шикарно выдавил из штрафной 100-килограмового негрилу и отобрал мяч
+3
-1
+2
Ответ Владимир Плотников
Комментарий удален модератором
За языком своим последи, общайся так, как бы хотел, чтобы с тобой общались!
+3
-1
+2
Барса НЕ БЕ-ЖИТ. Всё пешком, уже второй матч подряд. Как будто преимущество очков 10 в чемпионате. Не видно стремления и азарта от слова "совсем"! Обострять пытаются 1,5 человека. Гюндоган ужасен, и не только из-за промаха с точки. У Канселу ноги вечно впереди головы несутся.

Короче, зрелище унылое - болельщикам надо ещё громче и больше свистеть!
+3
-1
+2
Феликс и Гиу абсолютные топы в этом матче.,)))
+1
0
+1
Похоже у Рафиньи травма. Бегает прихрамывая,ещё и Лопес разминается
+1
0
+1
Ответ Bleck Ridermen
Мда судья заряжен .
Это говорит фан Реала!?))) ну тогда верим)
+3
-2
+1
Любопытный выбор Гиу вместо Роке.
Посмотрим что выйдет из этого сегодня )
+1
0
+1
Ответ Владимир Плотников
Ахахахах, падение Рафиньи... Ему даже желтую за симуляцию не покажут?
Момент ты видел?
+1
0
+1
Эх Илкай Илкай, жаль не забил (
+1
0
+1
И прос… пеналь. Эх, Гюндо.
+1
0
+1
Кубарси - зверь!
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий