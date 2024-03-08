«Барселона» – «Мальорка». 0:0 – Гюндоган не забил с пенальти. Онлайн-трансляция
«Барселона» принимает «Мальорку» в 28-м туре Ла Лиги.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
В середине первого тайма вингер каталонцев Рафинья Диас заработал пенальти, хавбек Илкай Гюндоган не реализовал удар с точки.
Игру в прямом эфире показывает Окко.
- Дата проведения
- 8 марта, 23.00, «Олимпик Льюис Компанис»
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Барселона –
тер Стеген, Кунде, Мартинес, Кубарси, Жоау Канселу, Кристенсен, Гюндоган, Рафинья (Лопес, 37), Жоау Феликс, Ямаль, Гиу.
Де Ла Фуэнте уже внёс его в расширенный список Сборной Испании
Хотя как по мне, тот гол Суареса пяткой Мальорке намного лучше, но это субъективщина
Короче, зрелище унылое - болельщикам надо ещё громче и больше свистеть!
Посмотрим что выйдет из этого сегодня )