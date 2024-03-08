Ивич о судействе: «Кто-то хочет показать, где наше место. 1-я карточка Олусегуну какая-то смешная»
Владимир Ивич предположил, что его команде пытаются не дать выиграть Мир РПЛ.
Лидер чемпионата России потерял очки во втором матче подряд – с «Ростовом» (1:2). Игру обслуживала бригада судей под руководством Василия Казарцева. У «Зенита», который отстает на 2 очка, есть матч в запасе.
«Конечно, я хочу кое-что сказать. У нас было 10 игроков на поле на протяжении 40 минут из-за второй желтой карточки Олусегуну.
Если анализировать предупреждения, то первая карточка получилась какой-то смешной. Наша атака была остановлена на пустом месте.
Это не в первый раз происходит. Кто-то хочет нам показать, где наше место», – сказал главный тренер «Краснодара».
Там судьи- помогли, значит молчим, а тут спорная ЖК и сразу слезы.
Или это другое?!
Стало: заговор против Краснодара.
Проигради абсолютно по делу.
У них с Хашигоком отлично получается ныть.
Краснодар всегда и был таким.
у меня даже скрин на компе остался.