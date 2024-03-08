Ивич о судействе: «Кто-то хочет показать, где наше место. 1-я карточка Олусегуну какая-то смешная»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Владимир Ивич Краснодар Василий Казарцев Спорт-Экспресс Олакунле Олусегун Футбол

Владимир Ивич предположил, что его команде пытаются не дать выиграть Мир РПЛ.

Лидер чемпионата России потерял очки во втором матче подряд – с «Ростовом» (1:2). Игру обслуживала бригада судей под руководством Василия Казарцева. У «Зенита», который отстает на 2 очка, есть матч в запасе.

«Конечно, я хочу кое-что сказать. У нас было 10 игроков на поле на протяжении 40 минут из-за второй желтой карточки Олусегуну.

Если анализировать предупреждения, то первая карточка получилась какой-то смешной. Наша атака была остановлена на пустом месте.

Это не в первый раз происходит. Кто-то хочет нам показать, где наше место», – сказал главный тренер «Краснодара».

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52 комментария
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Интересно, помнит ли поплИвич первый матч с Ростовом? Или там другое?
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-6
+36
Что же в первом круге в матче против Ростова молчал, когда на 90+ минуте забивали из чистого вне игры. Или это другое?!
Там судьи- помогли, значит молчим, а тут спорная ЖК и сразу слезы.
Или это другое?!
+37
-7
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Ответ ОттоДракула
Было: заговор против Спартака. Стало: заговор против Краснодара.
При этом "заговор против Спартака" никуда не исчез.
+23
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+17
Следующий тренер Спартака ?
+28
-15
+13
Ну всё, опять Газпром включил админресурс, отговорка искалась недолго.
+17
-7
+10
Поплыл что-ли? Так быстро? То у него "Рубин" "в десятиром за линией мяча" в то время, как весь второй тайм их буквально возили по полю, теперь "карточки смешные". Ну, посмейся, и научи игроков руки на месте держать чтобы не получать горчичники за отмашки.
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Поплыл дядя
+18
-12
+6
Что опять, желтая карточка всю игру сломала? команда впала в ступор и не знала что делать с мячом?
+7
-1
+6
Было: заговор против Спартака.
Стало: заговор против Краснодара.
+15
-10
+5
Ну понесло Ивича. Признался бы что команда провела слабый матч, мастерство подменила грубостью., он ищет причины на стороне.
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Команда играет как г###о, но виноваты судьи)
+5
0
+5
его какой то болельщик Спартака покусал?
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Ростов был сегодня лучше. Особенно в первом тайме. Странно на судейство пинять, тем более что судил Казанцев сегодня хорошо.
+5
-1
+4
https://youtu.be/eck-SYpsu6w?si=rShyfuPdMyR-SDxR&t=3
+5
-2
+3
Всегда хочется кого-то обвинить, но 2 карточки за отмашку, это скорее вопрос дисциплины.
+4
-1
+3
Ответ Заборостроитель
https://youtu.be/eck-SYpsu6w?si=rShyfuPdMyR-SDxR&t=3
Ахахахах
+3
-1
+2
... От создателей "карточка на 9й минуте сломала нам игру"
+3
-1
+2
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
При этом "заговор против Спартака" никуда не исчез.
Весна - заговоры почкуются
+1
0
+1
🤡
+3
-2
+1
Абаскалю стоит задуматься, тут преемник на его место нарисовался
+3
-2
+1
Команда играла очень грязно...приехали краснодарские костоломы...Щетинину чуть позвоночник не сломали... ещё и чем то недовольны... счёт по игре,жаль что 1 гол всё -таки пропустили.
+2
-1
+1
Ну, удаление справедливое, по мне так там прямая кк должна была быть, а не вторая жк.... Ну вообщем- бедных, несчастных засудили....
+2
-1
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Не нравится мне, что Краснодар начал играть в нытьё, когда отрыв сократился. При этом прямому конкуренту не ставят фолы с формулировкой "лежал недолго, значит нещитово"
+1
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0
Вопросы к твоему бойфренду Мажичу. Всегда тащили вас, а тут не вышло? Какой ужас.

Проигради абсолютно по делу.
+2
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Ответ Захар Завадский
офсайдных линий не было
И что? Ошибка есть ошибка
0
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Ответ Red_Marlboro_
Следующий тренер Спартака ?
Зачем?!
У них с Хашигоком отлично получается ныть.
Краснодар всегда и был таким.
+7
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
До штрафной? Бредишь?
аххаа ))) такой ты болельщик ? об этом все в прошлом году говорили. понятно с тобой.

у меня даже скрин на компе остался.
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Ответ Region123
интересно вспомнишь ли ты как за фол Кайо до штрафной в прошлом сезоне Краснодару поставили пеналь ?
До штрафной? Бредишь?
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Ответ Cst Cap
Интересно, помнит ли поплИвич первый матч с Ростовом? Или там другое?
интересно вспомнишь ли ты как за фол Кайо до штрафной в прошлом сезоне Краснодару поставили пеналь ?
+1
-1
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В 1 круге тоже смешной гол был... и 2 очка низачто
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