Арсенал – Вест Хэм, прогноз на матч 28 декабря 2023, АПЛ

В канун Рождества в Английской Премьер-лиге прошёл очередной тур, по итогам которого лидером стал «Арсенал», сыгравший вничью 1:1 с «Ливерпулем». Игра вызывает много вопросов, но стоит заметить: впереди крайне плотный график, и всё может измениться сотни раз. На носу Boxing Day, на носу тот самый «Рождественский» тур чемпионата Англии, которого все ждут каждый год. Противником «Арсенала» в матче этого тура станет «Вест Хэм». Кто же получит свой рождественский подарок: «канониры» или «молотобойцы»?

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Справка

Проведём небольшой исторический и культурный экскурс. Согласно Оксфордскому словарю английского языка (Oxford English Dictionary), словосочетание Boxing Day впервые было упомянуто в 1743 году и обозначает следующий после Рождества день (26 декабря), хотя традиции дарить подарки на Рождество намного больше лет.. По сложившейся традиции, в тот день люди получали подарки в рождественских коробках (Christmas box): торговцы от клиентов, наёмные работники от своих руководителей, дети от родителей. Не оставались без подарков также бедные и малоимущие люди. В наши дни 26 декабря стало ещё и традицией, когда жители стран Британского Содружества устремляются в магазины, чтобы закупиться подарками для родных и близких.

В спорте сложился ряд традиций, связанных с проведением крупных встреч в этот день. В частности, в Англии, Шотландии и Северной Ирландии в Boxing Day проводятся матчи одного тура высших футбольных лиг: так зародилась традиция тура Boxing Day в Английской Премьер-Лиге. Иногда проводятся матчи по регби, соревнования по скачкам и даже турниры охотников. Ну а в странах Африки решили заодно обыграть омонимию boxing (это слово также переводится и как «бокс»), поэтому в некоторых африканских странах в этот день проводятся боксёрские поединки.

В Премьер-Лиге раздают программки с полным списком встреч тура: изначально матчи проводились только между командами, которые находятся относительно недалеко друг от друга (из соседних городов), чтобы не утруждать болельщиков, но теперь встречу с топовым соперником можно заслужить вне зависимости от того, как далеко ты от него находишься. В этом году Boxing Day выпадает на вторник: матчи соответствующего 19-го тура пройдут с 26 до 28 января. Более того, 30 и 31 декабря состоятся встречи последующего, 20-го тура (хотя начнутся последние в этом году матчи в 17:00 по Москве), а ещё две встречи пройдут 1 и 2 января (1 января откроют футбольный год своим матчем «Ливерпуль» и «Ньюкасл», 2 января проведут очную встречу «Вест Хэм» и «Брайтон»). А далее будет объявлен большой новогодний перерыв до 13 января.

Арсенал

Команда Микеля Артеты в 8-й раз в своей истории возглавила турнирную таблицу после тура, состоявшегося перед Рождеством. Этому способствовал ничейный результат в матче против «Ливерпуля» 1:1: голами обменялись Габриэл Магальяэс и Мохаммед Салах. Игра двух лидеров обернулась, мягко говоря, серией непонятных судейских решений. Счёт был открыт на 4-й минуте после подачи со штрафного Мартина Эдегора и удара Магальяэса: судьи проверяли эпизод на наличие офсайда, но ничего не усмотрели.

А на 18-й минуте случился самый громкий эпизод матча: боровшийся с Мохаммедом Салахом Мартин Эдегор, находясь в своей штрафной, не просто коснулся мяча рукой в падении, но рукой вообще остановил его движение. Судьи не увидели здесь причин для назначения пенальти и даже не задействовали ВАР. Главный арбитр Крис Каван и вовсе промолчал.

С одной стороны, не стоило беспокоиться о вопросе поражения ворот «канониров», поскольку на 29-й минуте всё тот же Салах всё-таки сравнял счёт, обыграв один-в-один Александра Зинченко. С другой стороны, неизвестно, как пошла бы потом игра, назначь судья пенальти в ворота «Арсенала». Все единогласно утверждали, что судьи ВАР должны были вмешаться, однако репортёр телеканала Sky Sports Дэвид Джонс выяснил, что за обоснование было у бригады ВАР. С его слов, они решили, что рука Эдегора двигается назад, к его собственному телу, в то время как он опускался сам вниз. Сказать, что объяснение мерсисайдцам показалось невероятно глупым – ничего не сказать.

А на 33-й минуте случился ещё один инцидент. «Канонир» Букайо Сака так жёстко боролся с греческим защитником Константиносом Цимикасом на своей бровке, что тот после очередной стычки врезался прямо в Юргена Клоппа. И если тренер «Ливерпуля», что называется, отделался лёгким испугом, то Цимикас повредил плечо и вынужден был покинуть поле, уступив место Джо Гомесу. После игры Клопп сказал, что у Цимикаса и вовсе может быть перелом, а это означает, что игрок может выбыть на очень долгий срок.

Во втором тайме игра успокоилась, хотя был момент на 73-й минуте, когда «Ливерпуль» выбегал то ли 4 в 1, то ли 5 в 2. Однако после передачи Салаха Трент Александр-Арнольд загубил момент и попал в перекладину. Больше ничего эпического в том матче не случалось, и счёт 1:1 позволяет команде Микеля Артеты возглавить гонку АПЛ, оставляя команду Юргена Клоппа на втором месте с отставанием в одно очко. Все единодушны в том, что решение не назначать пенальти за игру рукой Эдегора изменило ход игры.

Сам Артета ограничился комментариями по поводу того, что это был действительно напряжённый матч. В Boxing Day его точно не ждёт лёгкая прогулка, какое бы настроение ни было у игроков. Ну а что касается лидерства, то только в сезоне 1947/1948, когда «Арсенал» возглавил АПЛ в канун Рождества, ему удалось стать чемпионом. Было всего 8 таких лидерст. Сезон тому назад он тоже лидировал, но в итоге проиграл борьбу «Манчестер Сити». Может быть, в этот раз получится?

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Вест Хэм

Не такой крупный, но тоже ценный подарок получил «Вест Хэм» в прошедшем 18-м туре. Ему в качестве противника достался «Манчестер Юнайтед». Сейчас это точно можно назвать подарком, потому что Эрик тен Хааг и компания откровенно раздавлены последними результатами: ни тебе Лиги чемпионов, ни тебе перспектив борьбы за еврокубковые путёвки (что уж говорить про чемпионские амбиции). Иронично, что «Вест Хэмом» сейчас руководит тот человек, который первым пришёл после сэра Алекса Фергюсона в «МЮ»: Дэвид Мойес. Но трудно сказать, он ли положил начало всем бедам и несчастиям «МЮ».

Ясно только одно: в текущих бедах манкунианцев Мойеса обвинять не имеет никакого смысла. Лазарет манкунианцев был переполнен, но этим ещё должны были воспользоваться противники. «МЮ» превзошёл «молотобойцев» по владению мячом, но был равен по числу ударов по воротам (по 9 ударов). И расколотить «Вест Хэм» оборону «МЮ» молотками пытался 72 минуты, прежде чем она всё-таки рассыпалась. Джеррод Боуэн открыл счёт в матче, а спустя 6 минут преимущество удвоил Мохаммед Кудус после ошибки Кобби Майну. Счёт 2:0 заставляет ещё раз задать руководство «МЮ» вопрос об отставке тен Хаага, а «Вест Хэму» дарит три очка и позволяет с 30 очками подняться на 6-е место.

Отставание команды Мойеса до «Сити» составляет 4 очка, тем более что у «горожан» игра в запасе. В канун Рождества «молотобойцам» придётся серьёзно постараться, чтобы удержать то, что у них сейчас есть. Но если «Вест Хэм» сохранит свою игру, то есть надежда не только обойти действующего чемпиона, но и серьёзно побиться за еврокубковую зону. Ещё пару сезонов назад «Вест Хэм» претендовал на лигочемпионское место… Пока трудно представить его участие в ЛЧ сейчас, но кто знает, как пройдёт вторая половина сезона для «Вест Хэма».

Прогноз

Тур Boxing Day начинается 26 декабря и заканчивается 28 декабря. И именно на 28 декабря выпадает игра «Арсенала» и «Вест Хэма». Вечером в 23:15 по московскому времени на «Эмирейтс» состоится матч, в котором у «канониров» будет шанс формально закрепить своё лидерство в чемпионате Англии. Google отдаёт точно не абсолютное, но очень серьёзное преимущество хозяевам: 72% вероятности их победы. На ничью предлагается 17%, а на победу гостей всего 11%. Естественно, мы должны проверить коэффициенты у букмекеров и выяснить, не перебарщивает ли Google с верой в команду Микеля Артеты и её возможность сохранить статус лидера к новогоднему туру АПЛ. Итак, что же говорят нам букмекеры? Спросим полюбившийся нам BetBoom.

Итак, всё готово для обсуждения. Начнём, по сложившейся традиции, с исходов. Коэффициент на победу «Арсенала» составляет 1.35, на ничью 5.49, на победу «Вест Хэма» 8.39. Нет, всё-таки Google не преувеличивал ни капли. Возможно, что на «Вест Хэм» кэф может быть даже побольше: если у Мойеса кто-то травмируется, то кэф вырастет (хотя и Артета от этого не застрахован, не забывайте). Двойные исходы мы рассматривать не будем: кэф 3.25 на событие, связанное с набором «Вест Хэмом» очков (ничья или его победа) и так крупный по меркам двойных исходов (кэфы на остальные два исхода гуляют где-то в районе 1.0-1.1). Поэтому здесь добавлять ничего не будем. Раз «Арсенал» является фаворитом, Артете надо снова это доказывать делом.

Второй пункт программы – это тотал. Букмекеры BetBoom в этом матче предлагают нам тотал больше 3 за 1.98 и меньше 3 за 1.88 как наиболее оптимальные коэффициенты для ставок. Опять же для ответа на вопрос, на основании чего подобные кэфы являются лучшими при выборе тотала, нужно обратиться к пяти предыдущим матчам каждой из команд. Мы начнём с хозяев в лице «Арсенала» и заодно узнаем, как они завершили этот год.

5 декабря. АПЛ. Лутон Таун 3:4 Арсенал.

9 декабря. АПЛ. Астон Вилла 1:0 Арсенал.

12 декабря. Лига чемпионов. ПСВ 1:1 Арсенал.

17 декабря. АПЛ. Арсенал 2:0 Брайтон.

23 декабря. Лига чемпионов. Ливерпуль 1:1 Арсенал.

Как видим, тотал меньше 3 имеет куда больше шансов сыграть в предстоящем матче, ведь он сработал в четырёх случаях из пяти. В играх с таким тоталом противники были разного уровня и успехов «Арсеналу» не приносили, если не считать «Брайтона», да и то с ним он сыграл у себя дома (все остальные матчи из этой пятёрки «канониры» провели в гостях). Что ж, возможно, домашние стены укрепят дух команды. Если кто-то не любит ставить на целые числа, то можете выбрать тотал меньше 3.5 за 1.53 или даже меньше 2.5 за 2.34. Ну или тотал больше 2.5 за 1.64 для любителей встреч со множеством голов.

Обратимся теперь к играм «Вест Хэма». Клуб успешно преодолел групповой этап Лиги Европы и продолжит борьбу в плей-офф турнира.

10 декабря. АПЛ. Фулхэм 5:0 Вест Хэм.

14 декабря. Лига Европы. Вест Хэм 2:0 Фрайбург.

17 декабря. АПЛ. Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон.

20 декабря. Кубок лиги. Ливерпуль 5:1 Вест Хэм.

23 декабря. АПЛ. Вест Хэм 2:0 Манчестер Юнайтед.

Как показывает статистика, домашние матчи тоже удаются «Вест Хэму». А вот гостевые отчасти отвечают на вопрос, откуда появился тотал больше 3 среди фаворитов букмекеров. Пропустить 10 (!) голов в двух гостевых встречах не пожелаешь никому. Говоря языком математики и физики, настроение «Вест Хэма» можно представить с помощью графика гармонических колебаний: две нижние точки на этом графике как раз пришлись бы на матчи с «Фулхэмом» в АПЛ и «Ливерпулем» в Кубке лиги. Крупный тотал пробить будет не так-то просто даже с участием «Арсенала»: кэф на тотал больше 3.5 достигает отметки 2.58, на тотал больше 4 составляет 3.82, ну а тотал больше 4.5, скорее всего, не будет предлагаться с кэфом ниже 4.33. В общем, с «Вест Хэмом» в теории может состояться игра без центра поля, но вряд ли удастся увидеть очередное зрелище а-ля «Лутон Таун».

Обратимся к тоталам самих команд. С одной стороны, по отдельности букмекеры ждут голы и от «Арсенала» (кэф 1.06 против 8.7), и от «Вест Хэма» (кэф 1.76 против 2.06). С другой стороны, разница в кэфах на то, будет гол «Вест Хэма» или нет, настолько мала, что событие «Обе команды забьют» предлагает оба варианта с одинаковыми кэфами 1.91. Иначе говоря, сохраняется интрига по поводу того, сможет ли «Вест Хэм» хоть что-то в атаке соорудить стоящее. В отношении «Арсенала» BetBoom предлагает коэффициенты на тотал больше 2.25 за 1.96 и меньше 2.25 за 1.88. Почти что такие же кэфы предлагались выше на общий тотал матча, что означает одно: «Вест Хэму» в атаке ничего не светит. Можно по желанию выбрать тотал «канониров» больше 2 за 1.71 или меньше 2 за 2.17. Тотал больше 2.5 предлагается за 2.32 и вряд ли может сыграть, в отличие от тотала меньше 2.5 (на него кэф сейчас составляет 1.63). Максимальный тотал, который предлагается в предстоящем матче на «Арсенал», составляет 4.5, и на него предлагается коэффициент 8.92. Ну а что касается «Вест Хэма», то вероятность того, что голов мы в его исполнении не увидим, выражена коэффициентом 2.08 (тотал меньше 0.5) при коэффициенте 1.78 на хотя бы один гол (тотал больше 0.5). Кэфы на отдельное событие «Гости забьют» (помните, что гостями является «Вест Хэм») примерно такие же и отличаются только сотыми долями. Ну а кэф 2.29 на тотал больше 0.75 и кэф 1.64 на тотал меньше 0.75 прямо намекают на то, что дальнейшее обсуждение темы голов «молотобойцев» смысла не имеет. Логично также заявить, что «Арсенал» счёт и откроет (кэф 1.25 при кэфе 3.9 на «Вест Хэм» и кэфе 15.5 на то, что счёт не будет открыт).

Исходя из того, что букмекеры ждут как минимум два гола в исполнении «Арсенала», логично предположить, что на «канониров» предлагается ставка с форой (-1.5), которая сейчас оценивается кэфом 1.95. На аналогичную плюсовую фору (+1.5) «Вест Хэма» предлагается кэф 1.91. Если продолжать разговор о форах, то у «Арсенала» в качестве вариантов есть минусовые форы (-1) за 1.5 и (-2) за 2.79. У «Вест Хэма» в качестве вариантов есть маловероятная фора (+1) за 2.69 и более реалистичные (+2) за 1.47 и (+2.5) за 1.31.

Если говорить о других событиях, то вероятность пенальти расценивается как не такая уж и высокая с коэффициентом 2.85 (кэф на игру без пенальти составляет 1.37, но ситуации с неназначенными пенальти никто предсказать не может). Ещё менее вероятно удаление игрока с поля (кэф 5.1 на красную карточку против кэфа 1.13 на то, что никого не удалят). Ну и напоследок о фаворитах среди авторов голов: лидерами по версии BetBoom являются действующий лучший фаворит «Арсенала» Эдвард Нкетиа с 5 голами (2.25 на то, что он сможет довести число голов хотя бы до 6), Габриэль Жезус, Букайо Сака (кэф 2.6 на гол любого из этих) и Мартин Эдегор (кэф 2.75 на его гол).

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 (за 1.64).

Раз это Boxing Day, то и игра должна быть яркой и привлекательной. «Арсенал» может сделать эту игру яркой за счёт множества разнообразных атак и голов, а «Вест Хэму» же остаётся рассчитывать на чудеса в исполнении голкипера. Мы предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5: ставить на исход «Арсенала» смысла нет для его ярых болельщиков, а на другой исход будут ставить преимущественно те, кто после «Виллы» не верит, что «Арсенал» заслуживает лидерства.

Вне зависимости от клубных предпочтений мы поздравляем всех любителей футбола с Новым Годом и Рождеством и желаем удачи Вам и Вашим любимым командам в новом году!

Где смотреть матч Арсенал – Вест Хэм

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