Гол «Арсенала» «Ливерпулю» засчитали после ВАР. Судьи решили, что у Габриэла не было офсайда
Судьи не нашли причин отменять гол «Арсенала» в ворота «Ливерпуля».
Команды проводят матч в рамках 18-го тура АПЛ.
На 4-й минуте защитник «канониров» Габриэл Магальяэс открыл счет, замкнув подачу Мартина Эдегора со штрафного. Видеоассистенты Криса Каваны провели проверку на предмет офсайда и решили, что мяч был забит по правилам.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Фото: кадр из трансляции
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Двойные стандарты