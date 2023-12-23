Гол «Арсенала» «Ливерпулю» засчитали после ВАР. Судьи решили, что у Габриэла не было офсайда

Судьи не нашли причин отменять гол «Арсенала» в ворота «Ливерпуля».

Команды проводят матч в рамках 18-го тура .

На 4-й минуте защитник «канониров» открыл счет, замкнув подачу Мартина Эдегора со штрафного. Видеоассистенты Криса Каваны провели проверку на предмет офсайда и решили, что мяч был забит по правилам.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Фото: кадр из трансляции

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