Гол «Арсенала» «Ливерпулю» засчитали после ВАР. Судьи решили, что у Габриэла не было офсайда

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал судьи Крис Кавана видеоповторы Габриэл Магальяэс Футбол

Судьи не нашли причин отменять гол «Арсенала» в ворота «Ливерпуля».

Команды проводят матч в рамках 18-го тура АПЛ.

На 4-й минуте защитник «канониров» Габриэл Магальяэс открыл счет, замкнув подачу Мартина Эдегора со штрафного. Видеоассистенты Криса Каваны провели проверку на предмет офсайда и решили, что мяч был забит по правилам. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. 

Фото: кадр из трансляции

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10 комментариев
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Зато игру Одегора рукой никто даже не смотрел
+28
-5
+23
Скажите мне пожалуйста, что нужно было арбитру, что бы поставить пенальти за игру рукой Эдегора? Что это было? Гандбол?
+19
-3
+16
офсайда и правда не было, у Гакпо впереди колено. но вот почему за игру Эдегора рукой не назначили пенальти - вот это прям хз
+14
-1
+13
Тогда у Ньюкасла игрока Исака сегодня тоже небыло оффсайда
Двойные стандарты
+3
0
+3
Охренеть. По сути две результативные ошибки против Ливера в одной только игре
+1
0
+1
Ответ Тимур Жалолдинов
Скажите мне пожалуйста, что нужно было арбитру, что бы поставить пенальти за игру рукой Эдегора? Что это было? Гандбол?
в следующем матче похоже игрок соперника будет в руках держать мяч и снова ничего не дадут.
+1
0
+1
Ответ Pucheslav
Зато игру Одегора рукой никто даже не смотрел
Это другое 🤣. Зато Салах ответил на это
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Ответ Ярик01
VAR смотрит такие эпизоды всегда. Если не остановили игру и не позвали к монитору, значит посчитали, что нет грубой ошибки в оценке эпизода - простые вещи, что к 2024 году болельщикам надо уже понимать
Ну если нет грубой ошибки по мнению судей, то лучше бы они сказали что не смотрели. там все отчетливо было видно
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