Сака толкнул Цимикаса в Клоппа. Игрок «Ливерпуля» получил травму плеча и был заменен
Игрок «Ливерпуля» Константинос Цимикас получил травму во время матча с «Арсеналом».
Команды проводят матч в рамках 18-го тура АПЛ (1:1, перерыв).
На 33-й минуте вингер лондонской команды Букайо Сака толкнул защитника мерсисайдцев Константиноса Цимикаса во время борьбы за мяч у боковой линии. Грек в падении столкнулся с тренером своей команды Юргеном Клоппом, и тот тоже упал.
В этом эпизоде Цимикас получил травму плеча, из-за которой был заменен. Вместо него на поле вышел Джо Гомес.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Фото: кадры из трансляции
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За это главный тренер Ливерпуля заменил грека на Гомеза
Все думал, что написать, какой эпитет
Так и не подобрал толкового
Неустойчивый - отлично 😂
а ещё негр
обычная борьба что там судья должен был показывать?
Один в стыке с вратарём, оказавшись ВНЕЗАПНО на месте правого нападающего (причём мяч не достал бы даж, высокий навес чётко вратарю летел)
Второй в стыке со своим же тренером
Мда
По идее была игра корпусом
Жесткая, но это в корпус игра
Не особо в спину было, не сильно руками помогал
Просто неудачное место
если бы цимикас сейчас умер после обычного толчка,то Сака вообще удалить нужно было и арестовать?
Но в любом случае, ЖК - максимум, если оч постараться и захотеть
Тут чуть ли не удаления требуют
На нём сдваиваются постоянно,он проявить себя не может.
Молодой,горячий.