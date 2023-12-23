Сака толкнул Цимикаса в Клоппа. Игрок «Ливерпуля» получил травму плеча и был заменен

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Джо Гомес Константинос Цимикас Букайо Сака Футбол

Игрок «Ливерпуля» Константинос Цимикас получил травму во время матча с «Арсеналом».

Команды проводят матч в рамках 18-го тура АПЛ (1:1, перерыв).

На 33-й минуте вингер лондонской команды Букайо Сака толкнул защитника мерсисайдцев Константиноса Цимикаса во время борьбы за мяч у боковой линии. Грек в падении столкнулся с тренером своей команды Юргеном Клоппом, и тот тоже упал. 

В этом эпизоде Цимикас получил травму плеча, из-за которой был заменен. Вместо него на поле вышел Джо Гомес. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Фото: кадры из трансляции

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40 комментариев
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Цимикас снёс в подкате Клоппа и получил травму.
За это главный тренер Ливерпуля заменил грека на Гомеза
+64
-5
+59
Ответ Рашпель793
Какой же Клопп неустойчивый!
Вот!
Все думал, что написать, какой эпитет
Так и не подобрал толкового
Неустойчивый - отлично 😂
+50
-2
+48
Ответ Born is the King
Комментарий скрыт
даа
а ещё негр
+48
-9
+39
Ответ Пылесос Керхер
Сака уже на красную наиграл в этом матче, за этот эпизод вообще ничего не получил. Судьи сегодня просто позорище.
что он должен был за этот фол получить? обычный фол в центре поля, травма в таком моменте - стечение обстоятельств
+46
-12
+34
Ответ Пылесос Керхер
Сака уже на красную наиграл в этом матче, за этот эпизод вообще ничего не получил. Судьи сегодня просто позорище.
так он здесь даже не фолил, лол) грек его хватал за ногу, уже потеряяв преймущество в борьбе
+41
-10
+31
Ответ Born is the King
Комментарий скрыт
смешно
+25
-8
+17
Какой же Клопп неустойчивый!
+19
-6
+13
Ответ Пылесос Керхер
Сака уже на красную наиграл в этом матче, за этот эпизод вообще ничего не получил. Судьи сегодня просто позорище.
болелы Ливера конечно самые странные среди всех болел клубов АПЛ.
обычная борьба что там судья должен был показывать?
+19
-8
+11
Сака уже на красную наиграл в этом матче, за этот эпизод вообще ничего не получил. Судьи сегодня просто позорище.
+45
-34
+11
Что Робертсон, что Цимикас - оба левых заща травму ключицы/плеча получили абсолютно нелепо
Один в стыке с вратарём, оказавшись ВНЕЗАПНО на месте правого нападающего (причём мяч не достал бы даж, высокий навес чётко вратарю летел)

Второй в стыке со своим же тренером
Мда
+8
0
+8
Ответ Yoshiyuki Lewis
Ну Сака цвет кожи и гражданство позваляет в таком моменте не получить КК Будь это условный Мартинелли уже кк была бы
Болею за Ливерпуль, но не согласен
По идее была игра корпусом
Жесткая, но это в корпус игра
Не особо в спину было, не сильно руками помогал
Просто неудачное место
+10
-2
+8
Сака ворвался в топ самых жестких футболистов
+6
-1
+5
Ответ Пылесос Керхер
Сака уже на красную наиграл в этом матче, за этот эпизод вообще ничего не получил. Судьи сегодня просто позорище.
У тебя ошибка в слове Цимикас
+7
-5
+2
Чисто игровой момент, Цимикас сам грубо играл, а тут вышло так, если бы Клопп подальше стоял, то все было бы нормально…..
+7
-5
+2
Ответ Fedoseich
но акцент в корпус был. на жк, как мне кажется, с учётом последствий
а давно судят с учётом последствий?
если бы цимикас сейчас умер после обычного толчка,то Сака вообще удалить нужно было и арестовать?
+3
-1
+2
Ответ Born is the King
Комментарий скрыт
Написал человек, который любит Диего Косту
+1
0
+1
Придавил клопа, вместо тапка грек
+3
-2
+1
несчастный случай, собственно даже фола то не было
+6
-6
0
Ответ Анвар Масимов
Комментарий удален модератором
А казахи, к которым, скорее всего, относится Анвар Масимов, не мамбеты?))
+2
-2
0
Ответ King_X
Болею за Ливерпуль, но не согласен По идее была игра корпусом Жесткая, но это в корпус игра Не особо в спину было, не сильно руками помогал Просто неудачное место
но акцент в корпус был. на жк, как мне кажется, с учётом последствий
+3
-3
0
Ответ Fedoseich
но акцент в корпус был. на жк, как мне кажется, с учётом последствий
там даже фола не было, лол
+2
-2
0
Ответ Fedoseich
но акцент в корпус был. на жк, как мне кажется, с учётом последствий
На желтую по безрассудному поведению сложно натянуть, поэтому оценка как неосторожности и дополнительные дисциплинарные санкции не требуются.
0
0
0
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ответ Fedoseich
но акцент в корпус был. на жк, как мне кажется, с учётом последствий
В игре в корпус - акцент на корпусе обычное дело
Но в любом случае, ЖК - максимум, если оч постараться и захотеть
Тут чуть ли не удаления требуют
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какой же клопп горизонтальный
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Клопп железная стена. Игроки как мячики отскакивают и травмы получают!
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Клопп в интервью после матча должен все высказать про этот судейский цирк.
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Ответ Максим Ларченков
Сака ворвался в топ самых жестких футболистов
Психует.
На нём сдваиваются постоянно,он проявить себя не может.
Молодой,горячий.
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Ответ Вован Сидорович 136
Крашеный уже на красную наиграл.
он даже не фолил
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Ответ dmitriy
Чисто игровой момент, Цимикас сам грубо играл, а тут вышло так, если бы Клопп подальше стоял, то все было бы нормально…..
При чём тут Клопп? Грек об газон ключицу сломал
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