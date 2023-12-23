Сака толкнул Цимикаса в Клоппа. Игрок «Ливерпуля» получил травму плеча и был заменен

Игрок «Ливерпуля» Константинос Цимикас получил травму во время матча с «Арсеналом».

Команды проводят матч в рамках 18-го тура (1:1, перерыв).

На 33-й минуте вингер лондонской команды толкнул защитника мерсисайдцев во время борьбы за мяч у боковой линии. Грек в падении столкнулся с тренером своей команды , и тот тоже упал.

В этом эпизоде Цимикас получил травму плеча, из-за которой был заменен. Вместо него на поле вышел Джо Гомес.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Фото: кадры из трансляции

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